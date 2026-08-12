Cristobal rompe la calma en el Atlántico y otra tormenta podría formarse detrás

Tormenta tropical Cristobal se forma

Otra tormenta podría surgir

Caribe vigila nueva onda

La calma tropical del Atlántico llegó a su fin con la formación de la tormenta tropical Cristobal, mientras otra onda que avanza hacia el Caribe tiene posibilidades de convertirse en el próximo sistema con nombre de la temporada 2026.

Cristobal se organizó a unos 1,600 kilómetros al noreste de Bermudas, después de que una tormenta inicialmente no tropical desarrollara las características necesarias para ser clasificada como sistema tropical.

Por qué importa: Aunque Cristobal no representa una amenaza directa para Estados Unidos, la atención comienza a desplazarse hacia otra perturbación que podría acercarse al Caribe y afectar zonas como las Islas de Sotavento.

Aunque Cristobal no representa una amenaza directa para Estados Unidos, la atención comienza a desplazarse hacia otra perturbación que podría acercarse al Caribe y afectar zonas como las Islas de Sotavento. El dato: Cristobal registraba vientos máximos sostenidos de aproximadamente 72 km/h y avanzaba hacia el este a unos 40 km/h durante el mediodía del miércoles.

Tormenta tropical Cristobal no amenaza a Estados Unidos

Las previsiones disponibles no anticipan impactos de Cristobal sobre Bermudas ni Estados Unidos, reduciendo por ahora el riesgo de que el sistema provoque condiciones peligrosas en esas zonas.

Su trayectoria, sin embargo, podría terminar generando efectos indirectos en Europa si interactúa con un frente u otro sistema mientras continúa desplazándose por el Atlántico norte.

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“Existe una remota posibilidad de que la tormenta se fusione con un frente o con otra tormenta y provoque lluvias en parte de Irlanda y el Reino Unido a principios de la próxima semana”, explicó Jason Nicholls, meteorólogo jefe internacional de AccuWeather.

El especialista también advirtió que Cristobal podría perder rápidamente su organización, lo que dificultaría seguir identificándolo como un fenómeno independiente durante los próximos días.