Cristobal rompe la calma en el Atlántico y otra tormenta podría formarse detrás
Publicado el12/08/2026 a las 13:18
- Tormenta tropical Cristobal se forma
- Otra tormenta podría surgir
- Caribe vigila nueva onda
La calma tropical del Atlántico llegó a su fin con la formación de la tormenta tropical Cristobal, mientras otra onda que avanza hacia el Caribe tiene posibilidades de convertirse en el próximo sistema con nombre de la temporada 2026.
Cristobal se organizó a unos 1,600 kilómetros al noreste de Bermudas, después de que una tormenta inicialmente no tropical desarrollara las características necesarias para ser clasificada como sistema tropical.
- Por qué importa: Aunque Cristobal no representa una amenaza directa para Estados Unidos, la atención comienza a desplazarse hacia otra perturbación que podría acercarse al Caribe y afectar zonas como las Islas de Sotavento.
- El dato: Cristobal registraba vientos máximos sostenidos de aproximadamente 72 km/h y avanzaba hacia el este a unos 40 km/h durante el mediodía del miércoles.
Tormenta tropical Cristobal no amenaza a Estados Unidos
Las previsiones disponibles no anticipan impactos de Cristobal sobre Bermudas ni Estados Unidos, reduciendo por ahora el riesgo de que el sistema provoque condiciones peligrosas en esas zonas.
Su trayectoria, sin embargo, podría terminar generando efectos indirectos en Europa si interactúa con un frente u otro sistema mientras continúa desplazándose por el Atlántico norte.
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“Existe una remota posibilidad de que la tormenta se fusione con un frente o con otra tormenta y provoque lluvias en parte de Irlanda y el Reino Unido a principios de la próxima semana”, explicó Jason Nicholls, meteorólogo jefe internacional de AccuWeather.
El especialista también advirtió que Cristobal podría perder rápidamente su organización, lo que dificultaría seguir identificándolo como un fenómeno independiente durante los próximos días.
Otra tormenta tropical podría surgir cerca del Caribe
Más al sur, una onda tropical ubicada al este del Caribe está atravesando condiciones que podrían favorecer su organización y convertirse en el siguiente sistema tropical de esta temporada.
“La onda tropical al este del Caribe se encuentra actualmente en una zona generalmente favorable para su desarrollo esta semana”, señaló Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.
DaSilva agregó que “la onda tropical tiene una alta probabilidad de desarrollarse” y estimó que el proceso más probable de organización podría producirse entre este miércoles y el viernes.
Si alcanza la categoría de tormenta tropical después de Cristobal, recibiría el nombre de Dolly, de acuerdo con la lista correspondiente a la temporada de huracanes del Atlántico de 2026.
Puerto Rico y el Caribe deben seguir la evolución de la onda
La trayectoria dependerá en buena medida de su velocidad de fortalecimiento: un sistema más intenso podría girar al norte de las Islas de Sotavento, mientras un desarrollo más lento podría acercarlo a esas islas.
Si permanece débil, podría llevar lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas y oleaje agitado hacia sectores de las Islas de Sotavento y las Islas de Barlovento del norte hacia finales del fin de semana.
“La cizalladura del viento también podría provocar que el sistema se disipe cerca de las Islas de Sotavento y Barlovento”, explicó DaSilva sobre uno de los obstáculos que enfrentaría la perturbación.
Para llegar hasta la costa sureste de Estados Unidos tendría que mantener una trayectoria y una intensidad muy específicas durante varios días, escenario que actualmente se considera una posibilidad remota.
Temporada de huracanes entra en una fase más activa
El Atlántico también presenta otra onda tropical que sale de África y que, según las previsiones citadas, tiene aproximadamente 50% de probabilidades de convertirse en depresión tropical entre finales de esta semana y el fin de semana.
La actividad coincide con la temporada de sistemas de Cabo Verde, cuando las ondas procedentes de África cruzan el Atlántico y pueden encontrar condiciones favorables para transformarse en depresiones, tormentas tropicales o huracanes.
Entre agosto y octubre, estas ondas desempeñan un papel importante en buena parte de los ciclones que reciben nombre, mientras septiembre suele marcar el periodo de mayor actividad de la temporada.
Por ahora, Cristobal permanece lejos de Estados Unidos, pero la evolución de las ondas que vienen detrás será clave para Puerto Rico, las Islas de Sotavento y otras zonas del Caribe durante los próximos días, detalló ‘AccuWeather‘.