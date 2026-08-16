Lala se debilita sin tocar tierra en Hawái, pero deja: una muerte, inundaciones y 60,000 hogares sin electricidad
Tormenta tropical Lala se debilita Una persona perdió la vida 60,000 hogares quedaron sin luz La tormenta tropical Lala comenzó a perder fuerza este domingo después de pasar peligrosamente cerca de Hawái, pero su debilitamiento no significa que la emergencia haya terminado: lluvias, fuertes vientos e inundaciones siguen amenazando al archipiélago. Una persona murió en […]
Publicado el16/08/2026 a las 08:30
- Tormenta tropical Lala se debilita
- Una persona perdió la vida
- 60,000 hogares quedaron sin luz
La tormenta tropical Lala comenzó a perder fuerza este domingo después de pasar peligrosamente cerca de Hawái, pero su debilitamiento no significa que la emergencia haya terminado: lluvias, fuertes vientos e inundaciones siguen amenazando al archipiélago.
Una persona murió en un accidente de tránsito relacionado con las malas condiciones meteorológicas en Isla Grande, la zona más castigada por un sistema que llegó a convertirse en huracán categoría 1 antes de pasar al sur de la isla sin tocar tierra.
- Por qué importa: Lala estuvo cerca de convertirse en el primer huracán en tocar tierra en Hawái desde 1992, un escenario especialmente relevante en un archipiélago donde el impacto directo de estos ciclones ha sido poco frecuente desde 1950.
- Puntos clave: El gobernador Josh Green reportó acumulaciones de lluvia de hasta 33 centímetros y apagones que afectaron a 60,000 hogares; tres hospitales también perdieron electricidad, aunque continuaron funcionando con generadores.
Tormenta tropical Lala mantiene bajo amenaza a Hawái
- El dato: Los vientos máximos sostenidos de Lala disminuyeron a cerca de 110 kilómetros por hora, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), que anticipó un debilitamiento del sistema entre este domingo y el lunes.
La pérdida de intensidad, sin embargo, no elimina los peligros inmediatos: los fuertes vientos y las lluvias continúan afectando Isla Grande y el condado de Maui, mientras Oahu, donde se encuentra Honolulú, podría enfrentar un deterioro de las condiciones.
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Otro riesgo se concentra en las costas. La combinación de la marejada ciclónica y la marea podría elevar el nivel del agua y provocar inundaciones en lugares que normalmente permanecen secos.
- El proceso: Lala se convirtió el sábado en huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y avanzó muy cerca de Isla Grande, pero su trayectoria finalmente evitó un impacto directo sobre tierra.
Lala deja inundaciones y apagones pese a evitar impacto directo
Antes del acercamiento de Lala, las autoridades habían advertido sobre lluvias intensas, inundaciones repentinas, posibles deslizamientos y olas de hasta seis metros, por lo que residentes de varias islas recibieron instrucciones para completar sus preparativos.
La Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái había pedido a residentes de Isla Grande y Maui buscar lugares seguros, preparar suministros ante posibles apagones y evitar desplazamientos innecesarios durante las condiciones más peligrosas.
- Qué pueden hacer: Aunque Lala se aleja progresivamente, las autoridades mantienen el llamado a actuar con cautela, evitar áreas inundadas, limitar viajes innecesarios y seguir las alertas locales mientras continúen las lluvias y los fuertes vientos.
- El límite: El alejamiento de Lala no permite dar por terminada la amenaza. El NHC prevé que el sistema continúe desplazándose hacia el oeste y advierte que incluso podría recuperar fuerza y transformarse nuevamente en huracán durante los próximos días.
Hawái estuvo cerca de un impacto histórico
Desde 1950, apenas dos huracanes han tocado tierra en Hawái. El antecedente más reciente fue Iniki en 1992, por lo que la trayectoria inicial de Lala había elevado la posibilidad de romper una racha de 34 años sin un impacto directo.
La temporada también ocurre bajo condiciones asociadas con El Niño, fenómeno relacionado con un calentamiento extraordinario de las aguas del Pacífico que puede favorecer una mayor actividad ciclónica en esta región.
Para la temporada comprendida entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, el NHC contempla entre cinco y 13 tormentas tropicales en el Pacífico central, un rango que mantiene la atención sobre posibles nuevos sistemas.
Por ahora, Hawái evitó el escenario que más preocupaba: Lala no tocó tierra. Sin embargo, una muerte, inundaciones, decenas de miles de hogares afectados por apagones y la persistencia del mal tiempo muestran que pasar cerca también puede tener consecuencias graves, señaló ‘EFE’ y ‘CNN en Español‘.