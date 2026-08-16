Lala se debilita sin tocar tierra en Hawái, pero deja: una muerte, inundaciones y 60,000 hogares sin electricidad

Tormenta tropical Lala se debilita

Una persona perdió la vida

60,000 hogares quedaron sin luz

La tormenta tropical Lala comenzó a perder fuerza este domingo después de pasar peligrosamente cerca de Hawái, pero su debilitamiento no significa que la emergencia haya terminado: lluvias, fuertes vientos e inundaciones siguen amenazando al archipiélago.

Una persona murió en un accidente de tránsito relacionado con las malas condiciones meteorológicas en Isla Grande, la zona más castigada por un sistema que llegó a convertirse en huracán categoría 1 antes de pasar al sur de la isla sin tocar tierra.

Por qué importa: Lala estuvo cerca de convertirse en el primer huracán en tocar tierra en Hawái desde 1992, un escenario especialmente relevante en un archipiélago donde el impacto directo de estos ciclones ha sido poco frecuente desde 1950.

Lala estuvo cerca de convertirse en el primer huracán en tocar tierra en Hawái desde 1992, un escenario especialmente relevante en un archipiélago donde el impacto directo de estos ciclones ha sido poco frecuente desde 1950. Puntos clave: El gobernador Josh Green reportó acumulaciones de lluvia de hasta 33 centímetros y apagones que afectaron a 60,000 hogares; tres hospitales también perdieron electricidad, aunque continuaron funcionando con generadores.

Tormenta tropical Lala mantiene bajo amenaza a Hawái

El dato: Los vientos máximos sostenidos de Lala disminuyeron a cerca de 110 kilómetros por hora, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), que anticipó un debilitamiento del sistema entre este domingo y el lunes.

La pérdida de intensidad, sin embargo, no elimina los peligros inmediatos: los fuertes vientos y las lluvias continúan afectando Isla Grande y el condado de Maui, mientras Oahu, donde se encuentra Honolulú, podría enfrentar un deterioro de las condiciones.

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Otro riesgo se concentra en las costas. La combinación de la marejada ciclónica y la marea podría elevar el nivel del agua y provocar inundaciones en lugares que normalmente permanecen secos.