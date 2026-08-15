Lala continúa amenazando a Hawái: la tormenta podría convertirse en huracán y dejar lluvias extremas
Publicado el15/08/2026 a las 11:00
- Lala amenaza Hawái con lluvias
- Podrían caer 25 pulgadas
- Hawái declara estado de emergencia
La tormenta tropical Lala avanza hacia Hawái con condiciones que podrían deteriorarse durante el fin de semana, especialmente en la Isla Grande, ante la posibilidad de lluvias extremas, fuertes vientos e inundaciones.
- El dato: Lala registra vientos sostenidos de 65 mph y podría fortalecerse hasta alcanzar categoría de huracán mientras continúa acercándose a la Isla Grande este sábado.
La tormenta se desplaza por el Pacífico hacia el oeste-noroeste a unas 13 mph, mientras su presión central se sitúa en 991 milibares, según los datos proporcionados por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).
- Por qué importa: El principal peligro no depende únicamente de que Lala alcance la categoría de huracán, sino de la cantidad de lluvia que podría descargar y sus posibles consecuencias para comunidades vulnerables.
Lala podría dejar hasta 25 pulgadas de lluvia en algunas zonas
Las previsiones contemplan acumulaciones generalizadas de entre 5 y 8 pulgadas de lluvia, mientras las áreas elevadas y expuestas al viento podrían recibir entre 12 y 18 pulgadas o incluso más.
En algunos puntos, los acumulados podrían acercarse a 25 pulgadas, aumentando considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales durante el paso del sistema.
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- Puntos clave: Las condiciones comenzarían a empeorar este sábado y los impactos más fuertes podrían extenderse entre sábado y domingo, haciendo de este fin de semana el periodo de mayor atención.
A las precipitaciones se sumarán el oleaje peligroso y una posible marejada ciclónica de aproximadamente uno a tres pies, factores que también podrían provocar problemas en las comunidades ubicadas cerca de la costa.
Hawái declara estado de emergencia ante la amenaza de Lala
- El proceso: El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el jueves el estado de emergencia mientras las autoridades aceleran los preparativos ante la llegada de un sistema que podría seguir ganando fuerza.
“Lala representa una seria amenaza para nuestro estado, en particular para la isla de Hawái”, advirtió Green al anunciar la medida preventiva frente a los posibles efectos de la tormenta.
La Isla Grande se encuentra bajo alerta de huracán, mientras que una alerta de tormenta tropical se extiende al condado de Maui, incluyendo Maui, Lanai, Molokai y Kahoolawe.
Además, la vigilancia también alcanza Oahu y el condado de Kauai, incluidas Kauai y Niihau, debido a que los efectos de Lala podrían sentirse más allá del punto de mayor aproximación del sistema.
Tropical Storm Lala is approaching Hawaiʻi and is forecast to strengthen into a Category 1 hurricane before nearing Hawaiʻi Island on Saturday. Damaging winds, heavy rain, flash flooding and dangerous surf are possible across the state through the weekend. pic.twitter.com/BZknr9uvUj
— Governor Josh Green (@GovJoshGreenMD) August 14, 2026
Qué pueden hacer los residentes ante la llegada de Lala a Hawái
- Qué pueden hacer: Los residentes deben seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantenerse atentos a cambios en las alertas, especialmente en lugares expuestos a inundaciones, deslizamientos, oleaje fuerte o crecidas repentinas.
La amenaza puede variar considerablemente dependiendo de la trayectoria final de Lala, por lo que las condiciones en cada isla podrían cambiar a medida que el sistema se acerque durante el fin de semana.
- El límite: Las previsiones describen un escenario en evolución y todavía existe incertidumbre sobre la intensidad exacta que alcanzará Lala y cuáles serán las comunidades que recibirán las precipitaciones más extremas.
Incluso si el sistema no alcanza la intensidad prevista, las lluvias abundantes, las inundaciones y el oleaje continuarán entre los riesgos que las autoridades vigilan mientras Lala se aproxima a Hawái. señaló ‘Fox Weather‘.