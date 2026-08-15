Lala continúa amenazando a Hawái: la tormenta podría convertirse en huracán y dejar lluvias extremas

Lala amenaza Hawái con lluvias

Podrían caer 25 pulgadas

Hawái declara estado de emergencia

La tormenta tropical Lala avanza hacia Hawái con condiciones que podrían deteriorarse durante el fin de semana, especialmente en la Isla Grande, ante la posibilidad de lluvias extremas, fuertes vientos e inundaciones.

El dato: Lala registra vientos sostenidos de 65 mph y podría fortalecerse hasta alcanzar categoría de huracán mientras continúa acercándose a la Isla Grande este sábado.

La tormenta se desplaza por el Pacífico hacia el oeste-noroeste a unas 13 mph, mientras su presión central se sitúa en 991 milibares, según los datos proporcionados por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Por qué importa: El principal peligro no depende únicamente de que Lala alcance la categoría de huracán, sino de la cantidad de lluvia que podría descargar y sus posibles consecuencias para comunidades vulnerables.

Lala podría dejar hasta 25 pulgadas de lluvia en algunas zonas

Las previsiones contemplan acumulaciones generalizadas de entre 5 y 8 pulgadas de lluvia, mientras las áreas elevadas y expuestas al viento podrían recibir entre 12 y 18 pulgadas o incluso más.

En algunos puntos, los acumulados podrían acercarse a 25 pulgadas, aumentando considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales durante el paso del sistema.

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Puntos clave: Las condiciones comenzarían a empeorar este sábado y los impactos más fuertes podrían extenderse entre sábado y domingo, haciendo de este fin de semana el periodo de mayor atención.

A las precipitaciones se sumarán el oleaje peligroso y una posible marejada ciclónica de aproximadamente uno a tres pies, factores que también podrían provocar problemas en las comunidades ubicadas cerca de la costa.