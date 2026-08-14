Lala pone a Hawái bajo alerta: podría convertirse en huracán y golpear con lluvias extremas

Tormenta tropical Lala

Isla Grande bajo alerta

Lluvias seguirían hasta lunes

La tormenta tropical Lala amenaza con complicar el fin de semana en Hawái: se espera que gane fuerza y alcance categoría 1 mientras pasa al sur del archipiélago.

Además, la Isla Grande enfrentaría los impactos más fuertes, mientras las lluvias avanzarán después hacia Maui, Oahu y otras zonas durante el sábado y parte del domingo.

Las autoridades mantienen una alerta de huracán para la Isla Grande y una alerta de tormenta tropical para el condado de Maui, que incluye Maui, Lanai, Molokai y Kahoolawe.

Por qué importa: Aunque el centro de Lala no tocaría tierra según el pronóstico actual, las lluvias, el viento y el oleaje podrían generar inundaciones, deslizamientos y cortes eléctricos.

Tormenta Lala podría convertirse en huracán cerca de Hawái

Puntos clave: El sábado será una jornada crítica, cuando el núcleo de Lala pase cerca de la Isla Grande y el sistema alcance su mayor proximidad al estado.

Se prevé que durante la mañana Lala se convierta en huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos cercanos a 75 mph, equivalentes a unos 120 km/h.

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El especialista en huracanes de FOX Weather Bryan Norcross advirtió que, aunque el Centro Nacional de Huracanes no anticipa un impacto directo, las islas podrían sentir fuertes efectos.

Las precipitaciones más intensas comenzarán a afectar la Isla Grande hacia el mediodía y posteriormente se extenderán hacia Maui y Oahu.