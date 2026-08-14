Lala pone a Hawái bajo alerta: podría convertirse en huracán y golpear con lluvias extremas
Publicado el14/08/2026 a las 15:40
- Tormenta tropical Lala
- Isla Grande bajo alerta
- Lluvias seguirían hasta lunes
La tormenta tropical Lala amenaza con complicar el fin de semana en Hawái: se espera que gane fuerza y alcance categoría 1 mientras pasa al sur del archipiélago.
Además, la Isla Grande enfrentaría los impactos más fuertes, mientras las lluvias avanzarán después hacia Maui, Oahu y otras zonas durante el sábado y parte del domingo.
Las autoridades mantienen una alerta de huracán para la Isla Grande y una alerta de tormenta tropical para el condado de Maui, que incluye Maui, Lanai, Molokai y Kahoolawe.
- Por qué importa: Aunque el centro de Lala no tocaría tierra según el pronóstico actual, las lluvias, el viento y el oleaje podrían generar inundaciones, deslizamientos y cortes eléctricos.
Tormenta Lala podría convertirse en huracán cerca de Hawái
- Puntos clave: El sábado será una jornada crítica, cuando el núcleo de Lala pase cerca de la Isla Grande y el sistema alcance su mayor proximidad al estado.
Se prevé que durante la mañana Lala se convierta en huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos cercanos a 75 mph, equivalentes a unos 120 km/h.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
El especialista en huracanes de FOX Weather Bryan Norcross advirtió que, aunque el Centro Nacional de Huracanes no anticipa un impacto directo, las islas podrían sentir fuertes efectos.
Las precipitaciones más intensas comenzarán a afectar la Isla Grande hacia el mediodía y posteriormente se extenderán hacia Maui y Oahu.
Isla Grande enfrenta riesgo de inundaciones y fuertes vientos
- El dato: Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 70 mph o incluso superar esos niveles, mientras los vientos sostenidos oscilarían entre 35 y 55 mph.
Dependiendo de qué tan cerca pase Lala, podrían registrarse vientos sostenidos de hasta 75 mph en algunas zonas y velocidades superiores en áreas de mayor elevación.
La combinación de lluvias intensas y el terreno montañoso de las laderas de barlovento de la Isla Grande y Maui elevará el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos.
También podrían presentarse cortes de electricidad, inundaciones costeras y una marejada ciclónica de entre 1 y 3 pies durante el paso del sistema.
Honolulu y Lihue recibirán las lluvias más intensas después
- El proceso: Durante la noche del sábado, el núcleo de Lala comenzará a desplazarse hacia el suroeste, aunque seguirá manteniendo vientos máximos cercanos a 75 mph.
Las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 50 mph en buena parte de Hawái, mientras las precipitaciones más fuertes se trasladan hacia las islas centrales y septentrionales.
Honolulu y Lihue estarán entre las zonas donde aumentará el riesgo de inundaciones repentinas, con acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar entre 5 y 8 pulgadas.
El mar también permanecerá peligroso: las olas podrían mantenerse entre 6 y 9 pies, mientras cerca del centro de Lala podrían superar los 30 pies.
Qué pueden hacer los residentes ante el paso de Lala
- Qué pueden hacer: Los residentes de las áreas bajo alerta deben seguir las actualizaciones meteorológicas y prepararse ante posibles inundaciones, interrupciones eléctricas y condiciones peligrosas en las costas.
Las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente durante la tarde del domingo, cuando Lala se encuentre más al oeste y la marejada ciclónica empiece a disminuir.
Para el mediodía del domingo, se espera que el sistema se debilite ligeramente, aunque todavía podría mantener vientos máximos sostenidos cercanos a 70 mph, según ‘Fox Weather‘.
- El límite: Que el centro se aleje no significa que la lluvia terminará inmediatamente; una banda de humedad podría permanecer sobre las islas y prolongar las precipitaciones hasta el lunes.