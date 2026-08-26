El Niño gana fuerza mientras Invest 96L amenaza con despertar el Atlántico
Publicado el26/08/2026 a las 13:30
- Invest 96L en el Atlántico
- El Niño continúa fortaleciéndose
- Caribe permanece bajo vigilancia
El Atlántico vuelve a mostrar señales de actividad con Invest 96L, una perturbación tropical vigilada mientras El Niño continúa fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad excepcional.
El sistema se encuentra a varios cientos de kilómetros al suroeste de Cabo Verde, asociado con una onda tropical que está generando lluvias y tormentas eléctricas todavía desorganizadas.
Los meteorólogos consideran que la perturbación podría organizarse hasta convertirse en una depresión tropical durante los próximos días, mientras avanza hacia el oeste u oeste-noroeste.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantiene bajo vigilancia una extensa zona entre Cabo Verde y el Caribe, donde concede posibilidades de desarrollo al sistema durante los próximos siete días.
El Niño podría alcanzar una fuerza histórica
Mientras Invest 96L intenta organizarse, El Niño continúa ganando intensidad y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados si mantiene su evolución durante los próximos meses.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha señalado que el fenómeno podría alcanzar niveles históricos hacia finales de 2026, aumentando el interés sobre sus posibles efectos meteorológicos.
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Un El Niño fuerte suele generar condiciones que dificultan el desarrollo de huracanes en el Atlántico debido al aumento de vientos desfavorables en diferentes niveles de la atmósfera.
Ese efecto puede interferir con la estructura de los ciclones tropicales, aunque no significa que elimine por completo el riesgo de tormentas o huracanes durante la temporada.
Invest 96L encuentra condiciones favorables y obstáculos
Invest 96L cuenta actualmente con abundante humedad atmosférica en su entorno, una condición que podría favorecer una mayor organización de las tormentas mientras atraviesa aguas abiertas del Atlántico.
Sin embargo, los meteorólogos advierten que persiste un obstáculo importante: la falta de suficiente inestabilidad vertical en las zonas tropicales profundas, situación que ha limitado la actividad recientemente.
Las columnas de polvo procedentes del Sahara también han contribuido a crear un ambiente menos favorable para algunos sistemas tropicales que intentan desarrollarse después de abandonar África.
Los modelos meteorológicos todavía presentan diferencias importantes sobre la evolución de Invest 96L, por lo que su trayectoria e intensidad podrían cambiar conforme el sistema logre —o no— consolidar una circulación definida.
Caribe y Bermudas siguen atentos a Invest 96L
Aunque todavía es demasiado pronto para determinar impactos específicos, la evolución del sistema será especialmente relevante para las islas del noreste del Caribe y Bermudas si consigue convertirse en ciclón tropical.
La distancia que todavía separa a Invest 96L de esas zonas deja margen para cambios significativos en su trayectoria, especialmente porque los modelos continúan ajustando sus proyecciones.
La designación “Invest” tampoco significa que exista ya una tormenta tropical: el término permite a los meteorólogos identificar una perturbación y recopilar información adicional mediante modelos y observaciones.
Por ahora, Invest 96L permanece como una perturbación bajo vigilancia, pero su aparición recuerda que la temporada de huracanes del Atlántico continúa activa, incluso bajo la creciente influencia de El Niño.
Qué podría pasar con la temporada de huracanes
El fortalecimiento de El Niño añade un elemento poco habitual al panorama del Atlántico, especialmente si termina alcanzando la intensidad excepcional anticipada por los especialistas de NOAA.
Aun así, una temporada menos favorable para ciclones no impide que determinadas perturbaciones encuentren ventanas ambientales suficientes para convertirse rápidamente en depresiones o tormentas tropicales.
Por eso, quienes viven en el Caribe y Bermudas deberán seguir las actualizaciones oficiales del NHC si Invest 96L logra organizarse durante su recorrido hacia el oeste.
Según con ‘Fox Weather‘, los próximos días serán decisivos para determinar si la perturbación desaparece frente a las condiciones adversas o consigue convertirse en el próximo sistema tropical del Atlántico.