El Niño gana fuerza mientras Invest 96L amenaza con despertar el Atlántico

Invest 96L en el Atlántico

El Niño continúa fortaleciéndose

Caribe permanece bajo vigilancia

El Atlántico vuelve a mostrar señales de actividad con Invest 96L, una perturbación tropical vigilada mientras El Niño continúa fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad excepcional.

El sistema se encuentra a varios cientos de kilómetros al suroeste de Cabo Verde, asociado con una onda tropical que está generando lluvias y tormentas eléctricas todavía desorganizadas.

Los meteorólogos consideran que la perturbación podría organizarse hasta convertirse en una depresión tropical durante los próximos días, mientras avanza hacia el oeste u oeste-noroeste.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantiene bajo vigilancia una extensa zona entre Cabo Verde y el Caribe, donde concede posibilidades de desarrollo al sistema durante los próximos siete días.

El Niño podría alcanzar una fuerza histórica

Mientras Invest 96L intenta organizarse, El Niño continúa ganando intensidad y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados si mantiene su evolución durante los próximos meses.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha señalado que el fenómeno podría alcanzar niveles históricos hacia finales de 2026, aumentando el interés sobre sus posibles efectos meteorológicos.

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Un El Niño fuerte suele generar condiciones que dificultan el desarrollo de huracanes en el Atlántico debido al aumento de vientos desfavorables en diferentes niveles de la atmósfera.

Ese efecto puede interferir con la estructura de los ciclones tropicales, aunque no significa que elimine por completo el riesgo de tormentas o huracanes durante la temporada.