Edouard golpea Texas con cortes de electricidad e inundaciones peligrosas: ¿hasta cuándo seguirá la amenaza?
Publicado el02/09/2026 a las 12:45
- Inundaciones por Edouard en Texas
- Hasta 21 pulgadas de lluvia
- Edouard mantiene peligro
Los remanentes de Edouard mantienen este jueves una peligrosa amenaza de inundaciones en el sureste de Texas, donde las lluvias torrenciales han convertido carreteras y zonas bajas en áreas de alto riesgo.
El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) confirmó una emergencia por inundaciones repentinas en sectores de los condados de Hardin y Tyler, después de registrarse acumulaciones extraordinarias de entre 10 y 21 pulgadas.
La situación llevó al Weather Prediction Center a mantener el nivel máximo de riesgo por lluvias excesivas en partes del sureste de Texas, especialmente alrededor de Big Thicket y Piney Woods, ante inundaciones consideradas localmente catastróficas.
El peligro no terminó cuando Edouard perdió fuerza: bandas de lluvia asociadas con sus remanentes continuaban afectando la región y podían provocar nuevas inundaciones durante el jueves.
Hasta 21 pulgadas de lluvia convierten a Edouard en una amenaza para Texas
En Hardin y Tyler, las autoridades reportaron tasas de precipitación de hasta 5 pulgadas por hora, suficiente para hacer subir rápidamente arroyos y cubrir carreteras en cuestión de minutos.
Más tarde, el NWS informó que entre 5 y 20 pulgadas habían caído en sectores de Hardin, Jasper y Tyler, mientras todavía podían acumularse entre una y cinco pulgadas adicionales.
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El organismo advirtió específicamente sobre inundaciones capaces de poner vidas en peligro en carreteras, calles, pasos inferiores, zonas urbanas, arroyos y otros puntos vulnerables.
La amenaza también alcanza la cuenca de Menard Creek, donde el NWS pronosticó inundaciones moderadas que pueden afectar partes de los condados de Hardin, Polk y Liberty.
Edouard tocó tierra y dejó miles de hogares sin electricidad
Edouard tocó tierra el martes cerca de Johnson Bayou, Luisiana, como tormenta tropical con vientos máximos sostenidos cercanos a 60 mph, después de fortalecerse mientras avanzaba hacia la costa del Golfo.
Aunque posteriormente se debilitó, sus lluvias continuaron representando el mayor peligro para Texas, demostrando que la pérdida de categoría de un ciclón no significa necesariamente que desaparezca la amenaza.
AccuWeather reportó que más de 81,000 clientes en Texas estaban sin electricidad al avanzar la noche del miércoles, mientras comunidades del sureste enfrentaban calles inundadas y daños relacionados con el viento.
Más de una docena de distritos escolares, incluidos Beaumont y Port Arthur, cancelaron clases mientras autoridades locales evaluaban carreteras, daños y cortes de energía.
¿Hasta cuándo seguirá el riesgo de inundaciones por Edouard?
El NWS mantenía una vigilancia por inundaciones hasta la tarde-noche del miércoles para Hardin, Jefferson, Orange, Jasper, Newton y Tyler, advirtiendo que todavía eran posibles inundaciones considerables y potencialmente catastróficas.
Además, los remanentes de Edouard avanzaban hacia el noroeste y podían extender las lluvias hacia Brazos Valley, mientras algunas zonas de Texas permanecían bajo vigilancia hasta el jueves.
El peligro inmediato también permanece en las carreteras: el NWS insiste en que los conductores no deben intentar atravesar zonas cubiertas por agua, incluso cuando aparentemente parezcan transitables.
La prioridad para las familias del sureste de Texas es seguir las alertas locales y evitar desplazamientos innecesarios por áreas inundadas, ya que numerosos caminos permanecían cerrados este jueves, detalló ‘AccuWeather‘, ‘ABC News‘ y el ‘Servicio Nacional de Meteorología‘.