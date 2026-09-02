Edouard golpea Texas con cortes de electricidad e inundaciones peligrosas: ¿hasta cuándo seguirá la amenaza?

Inundaciones por Edouard en Texas

Hasta 21 pulgadas de lluvia

Edouard mantiene peligro

Los remanentes de Edouard mantienen este jueves una peligrosa amenaza de inundaciones en el sureste de Texas, donde las lluvias torrenciales han convertido carreteras y zonas bajas en áreas de alto riesgo.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) confirmó una emergencia por inundaciones repentinas en sectores de los condados de Hardin y Tyler, después de registrarse acumulaciones extraordinarias de entre 10 y 21 pulgadas.

La situación llevó al Weather Prediction Center a mantener el nivel máximo de riesgo por lluvias excesivas en partes del sureste de Texas, especialmente alrededor de Big Thicket y Piney Woods, ante inundaciones consideradas localmente catastróficas.

El peligro no terminó cuando Edouard perdió fuerza: bandas de lluvia asociadas con sus remanentes continuaban afectando la región y podían provocar nuevas inundaciones durante el jueves.

Hasta 21 pulgadas de lluvia convierten a Edouard en una amenaza para Texas

En Hardin y Tyler, las autoridades reportaron tasas de precipitación de hasta 5 pulgadas por hora, suficiente para hacer subir rápidamente arroyos y cubrir carreteras en cuestión de minutos.

Más tarde, el NWS informó que entre 5 y 20 pulgadas habían caído en sectores de Hardin, Jasper y Tyler, mientras todavía podían acumularse entre una y cinco pulgadas adicionales.

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El organismo advirtió específicamente sobre inundaciones capaces de poner vidas en peligro en carreteras, calles, pasos inferiores, zonas urbanas, arroyos y otros puntos vulnerables.

La amenaza también alcanza la cuenca de Menard Creek, donde el NWS pronosticó inundaciones moderadas que pueden afectar partes de los condados de Hardin, Polk y Liberty.