Calor extremo golpea California: Marie deja una combinación poco común y peligrosa

Calor extremo golpea California

Marie mantiene humedad tropical

Temperaturas alcanzarán hasta 108 °F

El sur de California enfrenta este miércoles una combinación poco habitual de calor extremo y humedad tropical, mientras los remanentes de Marie siguen influyendo en las condiciones meteorológicas de la región.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una advertencia por calor extremo hasta el jueves, con temperaturas que pueden alcanzar entre 100 y 108 °F en los valles.

El problema no termina con el termómetro: la humedad procedente de Marie dificulta que el sudor se evapore con normalidad, reduciendo uno de los principales mecanismos naturales que utiliza el cuerpo para enfriarse.

La combinación aumenta el estrés térmico y puede hacer especialmente difíciles las condiciones para adultos mayores, personas con enfermedades y quienes trabajan durante largos periodos al aire libre.

Marie deja una humedad extraordinaria en California

Marie ya perdió su condición de tormenta tropical, pero sus remanentes continúan transportando aire cálido y húmedo desde el Pacífico, al mismo tiempo que una zona de alta presión favorece temperaturas elevadas.

El martes, Long Beach, Huntington Beach y Newport Beach registraron puntos de rocío de 76 °F, un nivel extraordinariamente alto para el sur de California y comparable ese día con ciudades como Orlando y Nueva Orleans.

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Richard Thompson, meteorólogo del NWS en Oxnard con más de tres décadas de experiencia, describió estas condiciones como “entre las más opresivas que puedo recordar”, según Los Angeles Times.

El meteorólogo Bryan Lewis explicó este miércoles que los puntos de rocío podrían mantenerse en los 70 °F en gran parte de Los Ángeles y Ventura, cuando normalmente se encuentran entre mediados de los 50 y comienzos de los 60.