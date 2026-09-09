Calor extremo golpea California: Marie deja una combinación poco común y peligrosa
Publicado el09/09/2026 a las 14:28
- Calor extremo golpea California
- Marie mantiene humedad tropical
- Temperaturas alcanzarán hasta 108 °F
El sur de California enfrenta este miércoles una combinación poco habitual de calor extremo y humedad tropical, mientras los remanentes de Marie siguen influyendo en las condiciones meteorológicas de la región.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una advertencia por calor extremo hasta el jueves, con temperaturas que pueden alcanzar entre 100 y 108 °F en los valles.
El problema no termina con el termómetro: la humedad procedente de Marie dificulta que el sudor se evapore con normalidad, reduciendo uno de los principales mecanismos naturales que utiliza el cuerpo para enfriarse.
La combinación aumenta el estrés térmico y puede hacer especialmente difíciles las condiciones para adultos mayores, personas con enfermedades y quienes trabajan durante largos periodos al aire libre.
Marie deja una humedad extraordinaria en California
Marie ya perdió su condición de tormenta tropical, pero sus remanentes continúan transportando aire cálido y húmedo desde el Pacífico, al mismo tiempo que una zona de alta presión favorece temperaturas elevadas.
El martes, Long Beach, Huntington Beach y Newport Beach registraron puntos de rocío de 76 °F, un nivel extraordinariamente alto para el sur de California y comparable ese día con ciudades como Orlando y Nueva Orleans.
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Richard Thompson, meteorólogo del NWS en Oxnard con más de tres décadas de experiencia, describió estas condiciones como “entre las más opresivas que puedo recordar”, según Los Angeles Times.
El meteorólogo Bryan Lewis explicó este miércoles que los puntos de rocío podrían mantenerse en los 70 °F en gran parte de Los Ángeles y Ventura, cuando normalmente se encuentran entre mediados de los 50 y comienzos de los 60.
Temperaturas de hasta 108 °F y noches sin alivio
Las temperaturas máximas rondarán los 90 °F en amplias zonas costeras, mientras los valles pueden alcanzar entre 100 y 108 °F, según el pronóstico actualizado.
Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio porque la humedad ayudará a mantener las temperaturas elevadas, una circunstancia que puede aumentar la exposición prolongada al calor.
La advertencia de calor extremo afecta gran parte del condado de Los Ángeles, desde la costa de Malibu hasta el valle de San Fernando y sectores al sur hacia Palos Verdes Hills.
Para el jueves se espera cierto alivio en comunidades costeras por una mayor influencia marina, aunque las zonas interiores continuarán soportando temperaturas intensas antes de una mejora más significativa prevista para el viernes.
Lluvias de Marie rompieron récords en Los Ángeles
Antes del episodio de calor, la humedad de Marie provocó lluvias y tormentas eléctricas inusuales para septiembre, dejando nuevos récords diarios de precipitación en varios puntos.
El centro de Los Ángeles recibió 0.70 pulgadas, mientras el aeropuerto Hollywood Burbank acumuló 1.3 pulgadas, superando registros anteriores para un mes habitualmente seco.
LAX alcanzó 0.59 pulgadas y el aeropuerto de Long Beach registró 0.68 pulgadas, cantidades que también establecieron nuevos récords diarios en esas estaciones.
La combinación de lluvia tropical, calor y humedad demuestra que los efectos de Marie continúan incluso después de que el sistema perdiera fuerza lejos de las costas californianas.
El peligro también continúa en las playas
Buscar alivio en el océano tampoco está libre de riesgos: el NWS mantiene una declaración de peligros en playas hasta la madrugada del jueves para sectores del área de Los Ángeles.
El fuerte oleaje generado por Marie dejó además corrientes de resaca peligrosas, mareas elevadas e inundaciones costeras en diferentes puntos del sur de California durante los últimos días.
La humedad representa otro desafío porque reduce la capacidad del organismo para liberar calor mediante la evaporación del sudor, aumentando el esfuerzo necesario para mantener estable la temperatura corporal.
Expertos recomiendan reducir la exposición al calor, buscar lugares con aire acondicionado, tomar duchas frescas y mantener la piel húmeda cuando sea necesario para ayudar al organismo a enfriarse, señaló ‘Los Ángeles Daily News‘ y ‘Reuters‘.