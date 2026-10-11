EE.UU. sanciona a la Corte Penal Internacional, pero acusa por su cuenta a líderes de Irán y Venezuela. Por qué un tribunal independiente sí tiene sentido.

Las sanciones a la Corte Penal Internacional que anunció Estados Unidos el viernes 9 de octubre ponen a prueba una idea sencilla: la ley vale lo mismo cuando nos favorece que cuando nos incomoda. Si un país la aplica solo cuando le conviene, deja de ser estado de derecho y se vuelve una herramienta de poder. El Departamento de Estado incluyó a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, en su lista de sanciones financieras. Hasta ahora solo había sancionado a jueces y fiscales.

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Canadá y Japón rechazaron la medida en una declaración conjunta.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea discuten el lunes 12 de octubre cómo proteger a la Corte. Por qué importa: la CPI juzga genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los países no pueden o no quieren hacerlo. Tiene 125 países miembros, entre ellos la mayoría de América Latina. Además, mantiene abierta una investigación sobre la represión en Venezuela, un caso que sigue de cerca la comunidad venezolana en Estados Unidos. Qué decidió Washington "El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar la medida. "O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI". El Departamento de Estado añadió que espera que sus aliados que forman parte de la Corte, "muchos de los cuales dependen de militares estadounidenses para su defensa", la frenen. La designación, basada en la orden ejecutiva 14203 firmada en febrero de 2025, prohíbe a personas y empresas estadounidenses hacer negocios con la Corte. Eso afecta pagos en dólares, bancos y servicios tecnológicos. Sin embargo, el Departamento del Tesoro dio un margen: una licencia general permite pagar salarios, alquileres, seguros médicos y las cuotas de los países miembros hasta el 7 de abril de 2027. Washington dice que ese plazo es para negociar. El argumento de fondo es real. Estados Unidos e Israel nunca ratificaron el Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte, y sostienen que esta no tiene autoridad sobre sus ciudadanos. La Corte responde que puede investigar crímenes cometidos en el territorio de sus miembros, sin importar la nacionalidad de los acusados. Con esa base emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza. Cuando Washington acusa y castiga por su cuenta Pero Estados Unidos no rechaza la idea de señalar a líderes extranjeros como criminales. Lo hace con frecuencia, solo que sin un tribunal independiente de por medio: el mismo gobierno acusa, decide y, en algunos casos, usa esa acusación para justificar acciones militares. Irán : Washington lo considera Estado patrocinador del terrorismo desde 1984 y en 2019 designó a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista extranjera, la primera vez que aplicó esa etiqueta a una fuerza armada de otro país. En junio de 2025 bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva en la que murió el líder supremo, Alí Jamenei. Trump dijo que el objetivo era "eliminar amenazas inminentes del régimen iraní". El Congreso aprobó resoluciones que cuestionaban la falta de autorización para esa guerra, pero el presidente las vetó.

: Washington lo considera Estado patrocinador del terrorismo desde 1984 y en 2019 designó a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista extranjera, la primera vez que aplicó esa etiqueta a una fuerza armada de otro país. En junio de 2025 bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva en la que murió el líder supremo, Alí Jamenei. Trump dijo que el objetivo era "eliminar amenazas inminentes del régimen iraní". El Congreso aprobó resoluciones que cuestionaban la falta de autorización para esa guerra, pero el presidente las vetó. Venezuela: la justicia estadounidense acusó en 2020 a Nicolás Maduro de narcoterrorismo. En noviembre de 2025, el Departamento de Estado designó como organización terrorista al Cartel de los Soles, al que describe como encabezado por Maduro. Desde septiembre de 2025, el ejército estadounidense ha atacado al menos 68 lanchas que, según el gobierno, transportaban drogas, con al menos 223 muertos. Un relator especial de la ONU calificó esos ataques de "ejecuciones extrajudiciales". El 3 de enero de 2026, una operación militar capturó a Maduro en Caracas y lo llevó a Nueva York, donde se declaró no culpable.