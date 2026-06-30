¿El calor extremo puede provocar un derrame cerebral? Lo que debes saber para protegerte este verano

Calor y deshidratación pueden aumentar el riesgo de derrame cerebral. Conoce las señales de alerta y cómo protegerte a tiempo.

El Calor eleva el riesgo.

Deshidratación afecta al cerebro.

Reconocer síntomas salva vidas. 👉 Recupera los minerales que pierdes al sudar Las olas de calor no solo aumentan el riesgo de deshidratación y golpe de calor, sino que también pueden favorecer las condiciones que desencadenan un accidente cerebrovascular en personas vulnerables. Aunque las altas temperaturas no provocan directamente un derrame cerebral, diversos especialistas advierten que el calor extremo puede alterar el funcionamiento del sistema cardiovascular y aumentar la probabilidad de que ocurra un evento cerebrovascular. El mayor peligro aparece cuando el organismo pierde líquidos, la sangre se vuelve más espesa y el corazón debe realizar un esfuerzo adicional para mantener una circulación adecuada. Expertos del IBS Hospital y de Mayo Clinic coinciden en que el riesgo aumenta especialmente durante las olas de calor, sobre todo entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. ¿Por qué el calor puede aumentar el riesgo de un derrame cerebral? Muchas personas relacionan el verano únicamente con molestias como el agotamiento o la insolación. Sin embargo, el calor intenso también provoca cambios internos que no siempre son visibles.

De acuerdo con IBS Hospital, la exposición prolongada a temperaturas elevadas favorece la deshidratación, incrementa la inflamación y altera la coagulación de la sangre, factores que pueden facilitar la aparición de un accidente cerebrovascular isquémico. El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un coágulo bloquea el flujo de sangre hacia una parte del cerebro. 👉Hidrátate de forma natural este verano La mayoría de estos cambios suceden de forma silenciosa. Por esa razón, muchas personas no perciben que su organismo ya está sometido a un importante estrés cardiovascular. Los especialistas aclaran que el calor no es la causa directa del derrame cerebral. Lo que hace es crear un ambiente fisiológico que favorece la formación de coágulos en personas con factores de riesgo. Los principales efectos del calor sobre el organismo incluyen: Mayor pérdida de líquidos por el sudor.

Disminución del volumen sanguíneo.

Espesamiento de la sangre.

Variaciones de la presión arterial.

Incremento de procesos inflamatorios.

Mayor carga de trabajo para el corazón. 👉Una forma refrescante de mantenerte hidratado

La deshidratación es uno de los mayores enemigos del cerebro La deshidratación suele comenzar mucho antes de que aparezca una intensa sensación de sed. Cuando el cuerpo pierde agua y electrolitos, el volumen de sangre disminuye progresivamente. Como consecuencia, la sangre circula con mayor dificultad por los vasos sanguíneos. IBS Hospital compara este proceso con intentar beber un batido espeso utilizando una pajilla, en lugar de agua, para ilustrar cómo el flujo sanguíneo se vuelve más lento. Si existe alguna arteria parcialmente obstruida o dañada, el riesgo de formar un coágulo puede aumentar. Por ello, los médicos recomiendan mantener una hidratación constante durante todo el día y no esperar a sentir sed para beber agua. En personas mayores, este consejo cobra todavía mayor importancia. Con el envejecimiento disminuye la percepción natural de la sed, lo que facilita episodios de deshidratación sin que el paciente lo note. 👉Combate el calor con una hidratación más completa

Síntomas de deshidratación que nunca debes ignorar Los primeros signos suelen parecer poco importantes. Sin embargo, ignorarlos puede favorecer complicaciones. Entre las señales más frecuentes se encuentran: Boca seca.

Dolor de cabeza.

Mareos.

Fatiga.

Calambres musculares.

Orina muy oscura.

Latidos acelerados.

Confusión. En adultos mayores también pueden aparecer problemas para mantener el equilibrio o dificultad para hablar, síntomas que incluso pueden confundirse con un accidente cerebrovascular. Ante cualquiera de estas manifestaciones es recomendable buscar atención médica, especialmente si aparecen de forma repentina. 👉 Recupera los minerales que pierdes al sudar ¿Quiénes tienen mayor riesgo durante una ola de calor? No todas las personas reaccionan igual ante las altas temperaturas.

Los especialistas identifican varios grupos especialmente vulnerables. Entre ellos destacan: Adultos mayores de 65 años.

Pacientes con hipertensión arterial.

Personas con diabetes.

Quienes padecen enfermedades cardíacas.

Pacientes con antecedentes de derrame cerebral.

Trabajadores que permanecen largas horas bajo el sol.

Atletas que realizan actividad física intensa en exteriores. Además, quienes viven en grandes ciudades pueden verse afectados por el denominado «efecto isla de calor», que mantiene elevadas las temperaturas incluso durante la noche y dificulta que el organismo se recupere. 👉Hidrátate de forma natural este verano Cómo reconocer un accidente cerebrovascular a tiempo Para Mayo Clinic, un accidente cerebrovascular siempre constituye una emergencia médica. El neurólogo Robert Brown explica que cuanto antes reciba tratamiento una persona, mayores serán las probabilidades de recuperación. Actualmente existen medicamentos trombolíticos y procedimientos especializados capaces de eliminar el coágulo que bloquea el flujo sanguíneo hacia el cerebro cuando el paciente llega rápidamente al hospital. El especialista recomienda recordar el método F.A.S.T., ampliamente utilizado para identificar un posible derrame cerebral.

F (Face): caída de un lado del rostro. A (Arms): debilidad o pérdida de fuerza en uno de los brazos. S (Speech): dificultad para hablar o lenguaje confuso. T (Time): es momento de llamar inmediatamente a los servicios de emergencia. También pueden aparecer pérdida súbita de visión, entumecimiento de un lado del cuerpo, fuerte dolor de cabeza o problemas para caminar. 👉Combate el calor con una hidratación más completa Consejos para reducir el riesgo durante el verano Aunque no es posible eliminar completamente el riesgo, sí existen medidas sencillas que ayudan a proteger el cerebro durante las altas temperaturas. Los especialistas recomiendan: