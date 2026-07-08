Operativo de ICE termina con muerte de un migrante mexicano en Houston; FBI investiga el caso
Publicado el08/07/2026 a las 09:15
- Migrante mexicano muere por ICE
- FBI investiga operativo
- ICE alega defensa propia
Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, terminó con la muerte de un migrante mexicano tras un enfrentamiento con agentes federales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, quien, según la dependencia, permanecía en Estados Unidos sin autorización migratoria.
De acuerdo con la versión oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana durante una operación cuyo objetivo era detener al ciudadano mexicano.
Las autoridades sostienen que la situación escaló cuando el conductor intentó evitar el arresto, provocando un desenlace que ahora es objeto de una investigación federal.
El Gobierno sostiene que el agente actuó en defensa propia
Según explicó un portavoz del Gobierno estadounidense, Lorenzo Salgado intentó escapar del lugar cuando los agentes trataron de interceptar el vehículo en el que viajaba.
La versión oficial indica que el automóvil impactó una unidad de las autoridades y que el conductor ignoró diversas órdenes verbales emitidas por los agentes durante la intervención.
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El DHS aseguró además que el migrante utilizó el vehículo como un arma al intentar atropellar a uno de los oficiales que participaban en el operativo.
Ante esa situación, uno de los agentes abrió fuego alegando que actuó en defensa propia, mientras el hombre fue trasladado con heridas de bala a un hospital, donde posteriormente falleció.
El FBI quedó a cargo de esclarecer lo ocurrido
Tras el incidente, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) asumió la conducción de las pesquisas para determinar cómo se desarrolló el operativo y establecer los hechos.
Hasta el momento, las autoridades federales no han informado cuántos disparos fueron realizados durante la intervención ni han revelado la identidad del agente involucrado.
Tampoco se ha confirmado si existen grabaciones de cámaras corporales, videos de vigilancia o registros de otros dispositivos que permitan reconstruir el momento del enfrentamiento.
Las autoridades señalaron que se divulgará información adicional conforme avance la investigación y se recoperen las pruebas relacionadas con el caso.
El caso vuelve a poner el foco sobre los operativos migratorios
La muerte de Lorenzo Salgado ocurre en medio del creciente escrutinio sobre el uso de la fuerza durante operativos de inmigración realizados en distintas regiones de Estados Unidos.
De acuerdo con los datos citados por las autoridades, al menos seis personas han muerto durante intervenciones de agentes migratorios en territorio estadounidense, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses.
Entre esos casos figuran Alex Pretty y Renée Goodman, quienes fallecieron durante un megaoperativo efectuado en Minnesota el pasado mes de enero.
Ahora, la investigación encabezada por el FBI será determinante para establecer si el uso de la fuerza por parte del agente estuvo plenamente justificado conforme a la legislación federal o si el caso deriva en nuevas acciones judiciales, detalló ‘EFE’ y ‘Telemundo‘.