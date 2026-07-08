Operativo de ICE termina con muerte de un migrante mexicano en Houston; FBI investiga el caso

Migrante mexicano muere por ICE

FBI investiga operativo

ICE alega defensa propia

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, terminó con la muerte de un migrante mexicano tras un enfrentamiento con agentes federales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, quien, según la dependencia, permanecía en Estados Unidos sin autorización migratoria.

De acuerdo con la versión oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana durante una operación cuyo objetivo era detener al ciudadano mexicano.

Las autoridades sostienen que la situación escaló cuando el conductor intentó evitar el arresto, provocando un desenlace que ahora es objeto de una investigación federal.

El Gobierno sostiene que el agente actuó en defensa propia

Según explicó un portavoz del Gobierno estadounidense, Lorenzo Salgado intentó escapar del lugar cuando los agentes trataron de interceptar el vehículo en el que viajaba.

La versión oficial indica que el automóvil impactó una unidad de las autoridades y que el conductor ignoró diversas órdenes verbales emitidas por los agentes durante la intervención.

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El DHS aseguró además que el migrante utilizó el vehículo como un arma al intentar atropellar a uno de los oficiales que participaban en el operativo.

Ante esa situación, uno de los agentes abrió fuego alegando que actuó en defensa propia, mientras el hombre fue trasladado con heridas de bala a un hospital, donde posteriormente falleció.