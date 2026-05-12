Alerta alimentaria: retiran queso cheddar blanco por posible contaminación con Salmonella
Retiran queso cheddar blanco Distribución minorista limitada Consumidores deben devolver producto Un condimento de queso cheddar blanco en presentaciones individuales fue retirado del mercado tras detectarse un posible riesgo de contaminación con Salmonella. La medida fue anunciada por Jonco Industries, con sede en Milwaukee, luego de recibir una notificación sobre un ingrediente potencialmente comprometido. El […]
Publicado el12/05/2026 a las 11:26
- Retiran queso cheddar blanco
- Distribución minorista limitada
- Consumidores deben devolver producto
Un condimento de queso cheddar blanco en presentaciones individuales fue retirado del mercado tras detectarse un posible riesgo de contaminación con Salmonella.
La medida fue anunciada por Jonco Industries, con sede en Milwaukee, luego de recibir una notificación sobre un ingrediente potencialmente comprometido.
El producto fue distribuido en cantidades limitadas a través de tiendas minoristas, principalmente como parte de sets y cajas de regalo.
Aunque hasta ahora no se han reportado enfermedades relacionadas, la empresa pidió a los consumidores actuar con precaución.
Riesgo sanitario bajo investigación
La alerta se originó tras una notificación del proveedor de condimentos JCB Flavors sobre un ingrediente de leche en polvo vinculado a un posible problema sanitario.
Ese ingrediente fue suministrado por California Dairies, Inc. y utilizado en la elaboración de los productos afectados.
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La posible presencia de Salmonella representa un riesgo para la salud, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
En personas sanas, la bacteria puede provocar síntomas como fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
Productos y lotes implicados
Entre los artículos retirados figura una caja de regalo surtida de palomitas de maíz de la marca Williams Sonoma que incluye el condimento de queso cheddar blanco.
También se encuentra afectado el set Fireworks Popcorn Poppings & Toppings vendido en West Allis Cheese and Sausage.
Además, fueron retirados frascos individuales de 1.6 onzas del condimento Fireworks White Cheddar.
Los códigos de lote implicados son 088594-2-1, 088594-5-1 y 088594-7-1, los cuales aparecen impresos en los envases.
Medidas adoptadas y recomendaciones
Tras recibir la notificación, Jonco Industries suspendió de inmediato la distribución de los productos afectados.
La empresa informó a sus clientes y retuvo el inventario restante como medida preventiva, señaló la ‘FDA‘.
Se recomienda a quienes hayan adquirido estos productos no consumirlos y devolverlos al establecimiento donde fueron comprados para recibir un reembolso.
Para cualquier duda adicional, los consumidores pueden comunicarse directamente con la compañía al 414-449-2000 durante el horario comercial.