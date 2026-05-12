Retiran queso cheddar blanco

Distribución minorista limitada

Consumidores deben devolver producto

Un condimento de queso cheddar blanco en presentaciones individuales fue retirado del mercado tras detectarse un posible riesgo de contaminación con Salmonella.

La medida fue anunciada por Jonco Industries, con sede en Milwaukee, luego de recibir una notificación sobre un ingrediente potencialmente comprometido.

El producto fue distribuido en cantidades limitadas a través de tiendas minoristas, principalmente como parte de sets y cajas de regalo.

Aunque hasta ahora no se han reportado enfermedades relacionadas, la empresa pidió a los consumidores actuar con precaución.

Riesgo sanitario bajo investigación

La alerta se originó tras una notificación del proveedor de condimentos JCB Flavors sobre un ingrediente de leche en polvo vinculado a un posible problema sanitario.