Trump insultó a reportera

Salón duplicó su costo

Crecen críticas por prensa El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó “tonta” a una periodista este martes durante un intercambio en la Casa Blanca sobre el incremento en el costo de un nuevo salón de baile impulsado por su administración. El nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa la relación conflictiva entre Trump y la prensa, especialmente con mujeres reporteras, en medio de críticas de organizaciones internacionales sobre el estado de la libertad de expresión en Estados Unidos. Trump se molestó por preguntas sobre el presupuesto TRUMP: We have a ballroom that’s under budget. It’s going up right here. I’ve doubled the size of it because we obviously need that. REPORTER: The price doubled TRUMP: I doubled the size of it, you dumb person. You are not a smart person. pic.twitter.com/6f4acQshov

— Aaron Rupar (@atrupar) May 12, 2026

Segun la agencia EFE, el incidente ocurrió en el jardín de la Casa Blanca durante una conversación con periodistas. La reportera Akayla Gardner, de MS Now, preguntó a Trump sobre el sobrecoste de las obras del nuevo salón de baile. El mandatario respondió inicialmente que el proyecto seguía dentro del presupuesto. “Lo que ocurre es que tenemos un salón de baile que está dentro del presupuesto. Doblé su tamaño porque, obviamente, lo necesitamos. Estamos dentro del presupuesto y vamos adelantados”, afirmó Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Pasajero evacuado por posible hantavirus en crucero da negativo La periodista insistió en el aumento del costo tras la ampliación del proyecto. Entonces, Trump reaccionó de manera visible y lanzó un insulto directo. “Doblé su tamaño, tonta. No eres una persona lista”, respondió el presidente. El costo del proyecto se duplicó Trump ordenó el año pasado derribar el Ala Este de la Casa Blanca para construir un gran salón de baile destinado a eventos oficiales.

El proyecto originalmente estaba valuado en 200 millones de dólares. Sin embargo, el nuevo presupuesto proyectado asciende ahora a 400 millones de dólares. Según explicó Trump, el aumento está relacionado con la decisión de ampliar el tamaño de la construcción. El presidente aseguró además que las obras avanzan antes de lo previsto. La Casa Blanca no ofreció detalles adicionales durante el intercambio sobre los motivos específicos del incremento en los costos.

La tensión con la prensa continúa Trump ha mantenido durante años una relación tensa con los medios de comunicación. Con frecuencia acusa a periodistas y cadenas informativas de difundir “noticias falsas” en su contra. Durante su segundo mandato ha protagonizado nuevos enfrentamientos públicos con integrantes de la prensa. En noviembre de 2025, Trump insultó a la periodista Catherine Lucey, de Bloomberg, durante un vuelo en el Air Force One. En aquella ocasión, la reportera le preguntó sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.