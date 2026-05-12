Hallan sin vida a estudiante desaparecido durante viaje al Gran Cañón
Hallan muerto a estudiante Buscaban joven en cañón Investigación sigue abierta El cuerpo de un estudiante de la Universidad Estatal de Arizona que llevaba desaparecido casi dos semanas en el Parque Nacional del Gran Cañón fue encontrado por autoridades federales, según confirmó el Servicio de Parques Nacionales. El caso generó atención en Arizona luego de […]
Publicado el12/05/2026 a las 16:17
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- Investigación sigue abierta
El cuerpo de un estudiante de la Universidad Estatal de Arizona que llevaba desaparecido casi dos semanas en el Parque Nacional del Gran Cañón fue encontrado por autoridades federales, según confirmó el Servicio de Parques Nacionales.
El caso generó atención en Arizona luego de que familiares y autoridades mantuvieran una búsqueda activa del joven, quien estaba próximo a graduarse y había iniciado un viaje para celebrar ese logro.
Autoridades encontraron el cuerpo cerca del sendero
Segun la USATODAY, el Servicio de Parques Nacionales informó el 12 de mayo que el cuerpo de Sandarsh Krishna, de 26 años, fue recuperado el pasado 9 de mayo.
El joven fue hallado debajo del borde del cañón, cerca del Centro de Visitantes de Verkamp.
La zona se encuentra en el Sendero del Borde Sur, justo al este del Hotel El Tovar.
Las autoridades habían recibido el reporte de desaparición el 28 de abril.
Su última ubicación conocida estaba entre Bright Angel Lodge y Mohave Point.
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Según información previa del Servicio de Parques Nacionales, Krishna fue ubicado en esa área entre las 4 de la tarde del 27 de abril y la medianoche del 28 de abril.
Durante la búsqueda, una de las pistas más importantes fue la mochila del estudiante.
Un hombre encontró la mochila y la entregó al personal del Bright Angel Lodge la mañana del 28 de abril.
Dentro estaban las prendas que Krishna había empacado para continuar su viaje hacia Las Vegas.
Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo.
Investigación continúa abierta
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El caso sigue bajo investigación por parte del Servicio de Parques Nacionales y la Oficina del Médico Forense del Condado de Coconino.
Hasta ahora no se ha publicado el informe oficial de la autopsia.
El 12 de mayo, la Oficina del Médico Forense no respondió inmediatamente a solicitudes relacionadas con el caso.
La familia del estudiante también evitó hacer comentarios públicos tras confirmarse la muerte.
La Dra. Pooja Shivananjappa, cuñada de Krishna, indicó al Arizona Republic que los familiares no estaban preparados para hablar sobre lo ocurrido.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte.
No se informó si existen indicios adicionales relacionados con el caso.
Sandarsh Krishna estaba por graduarse
La familia explicó que Krishna estaba a punto de obtener una maestría en informática en la Universidad Estatal de Arizona.
También señalaron que ya tenía un empleo asegurado tras concluir sus estudios.
De acuerdo con sus familiares, decidió realizar un viaje de última hora al Gran Cañón para celebrar su próxima graduación.
El 27 de abril llamó a su madre para contarle que planeaba continuar el viaje en Las Vegas.
Esa conversación fue la última vez que un familiar tuvo contacto con él.
Shivananjappa describió a Krishna como un apasionado jugador y campeón de ajedrez.
También señaló que era cinturón negro en karate.
“Es una persona excepcional”, expresó la familiar al Arizona Republic.
Además, aseguró que Krishna era “un genio” y que no necesitaba estudiar demasiado para obtener buenos resultados académicos.
La Universidad Estatal de Arizona expresó sus condolencias a familiares y amigos del estudiante.
La institución calificó el momento como especialmente difícil para la comunidad universitaria.