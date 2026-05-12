Hallan muerto a estudiante

Buscaban joven en cañón

Investigación sigue abierta

El cuerpo de un estudiante de la Universidad Estatal de Arizona que llevaba desaparecido casi dos semanas en el Parque Nacional del Gran Cañón fue encontrado por autoridades federales, según confirmó el Servicio de Parques Nacionales.

El caso generó atención en Arizona luego de que familiares y autoridades mantuvieran una búsqueda activa del joven, quien estaba próximo a graduarse y había iniciado un viaje para celebrar ese logro.

Autoridades encontraron el cuerpo cerca del sendero



Segun la USATODAY, el Servicio de Parques Nacionales informó el 12 de mayo que el cuerpo de Sandarsh Krishna, de 26 años, fue recuperado el pasado 9 de mayo.

El joven fue hallado debajo del borde del cañón, cerca del Centro de Visitantes de Verkamp.

La zona se encuentra en el Sendero del Borde Sur, justo al este del Hotel El Tovar.