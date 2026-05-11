USS Gerald Ford regresa

Despliegue rompe récord histórico

Tripulación reporta desgaste operativo

El Pentágono informó este lunes que el USS Gerald Ford, el portaviones más grande y avanzado de Estados Unidos, regresará a su puerto base en Virginia después de permanecer desplegado durante 11 meses en distintas regiones del mundo.

El despliegue del USS Gerald Ford se convirtió en el más largo de un portaviones estadounidense desde el final de la Guerra de Vietnam.

La embarcación participó en operaciones militares en Europa, el Caribe y Oriente Medio.

También estuvo involucrada en operativos relacionados con la captura de Nicolás Maduro y en acciones vinculadas a la guerra contra Irán.

La Armada estadounidense confirmó el retorno mediante un comunicado publicado en redes sociales.