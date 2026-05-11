El portaviones más grande de EEUU regresa tras 11 meses de operaciones internacionales
USS Gerald Ford regresa Despliegue rompe récord histórico Tripulación reporta desgaste operativo El Pentágono informó este lunes que el USS Gerald Ford, el portaviones más grande y avanzado de Estados Unidos, regresará a su puerto base en Virginia después de permanecer desplegado durante 11 meses en distintas regiones del mundo. El despliegue del USS Gerald […]
Publicado el11/05/2026 a las 14:39
- USS Gerald Ford regresa
- Despliegue rompe récord histórico
- Tripulación reporta desgaste operativo
El Pentágono informó este lunes que el USS Gerald Ford, el portaviones más grande y avanzado de Estados Unidos, regresará a su puerto base en Virginia después de permanecer desplegado durante 11 meses en distintas regiones del mundo.
El despliegue del USS Gerald Ford se convirtió en el más largo de un portaviones estadounidense desde el final de la Guerra de Vietnam.
La embarcación participó en operaciones militares en Europa, el Caribe y Oriente Medio.
También estuvo involucrada en operativos relacionados con la captura de Nicolás Maduro y en acciones vinculadas a la guerra contra Irán.
La Armada estadounidense confirmó el retorno mediante un comunicado publicado en redes sociales.
“El Grupo de Ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford regresa oficialmente a casa tras cumplir con su misión”, señaló la Marina.
La institución indicó que los primeros en regresar serán los escuadrones del Ala Aérea Embarcada 8.
Posteriormente llegarán el buque insignia y los barcos pertenecientes al Escuadrón de Destructores 2.
El retorno marcará oficialmente el final del despliegue.
El USS Gerald Ford salió de Norfolk, Virginia, el 10 de junio de 2025.
Inicialmente fue enviado a Europa antes de integrarse posteriormente a operaciones en el Caribe y Oriente Medio.
El despliegue más largo desde Vietnam
Forged by the Sea. Bound for Home.
The USS Gerald R. Ford (CVN 78) Carrier Strike Group is officially headed home after answering the nation’s call.
Homecomings commence today as squadrons from Carrier Air Wing (CVW) 8 return to their respective bases. The flagship and the… pic.twitter.com/qeS6qD2bqp
— U.S. Navy (@USNavy) May 11, 2026
Segun la agencia EFE, el USS Gerald Ford pertenece a una nueva generación de portaviones diseñada para reemplazar gradualmente a la clase Nimitz.
Washington cuenta actualmente con diez portaviones de la clase Nimitz.
Durante su despliegue, el Gerald Ford operó junto al USS George H.W. Bush y el USS Abraham Lincoln.
Las tres embarcaciones fueron utilizadas en operaciones militares relacionadas con Irán.
El Gerald Ford se encontraba recientemente en el entorno del mar Rojo.
La misión superó ampliamente la duración habitual de este tipo de despliegues.
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Normalmente, los portaviones estadounidenses permanecen alrededor de seis meses fuera de su puerto base.
Sin embargo, el Gerald Ford alcanzó más de 300 días de operaciones continuas.
El despliegue rompió récords establecidos después de la Guerra de Vietnam.
El operativo también reflejó el aumento de presencia militar estadounidense en Oriente Medio.
En determinado momento, tres grupos de combate de portaviones estadounidenses coincidieron en la región.
Según reportes citados por medios estadounidenses, la duración de la misión generó malestar entre parte de la tripulación.
Algunos marinos habrían considerado abandonar el Ejército una vez regresen a Estados Unidos.
The Wall Street Journal reportó previamente el desgaste físico y emocional entre integrantes de la tripulación.
Problemas a bordo durante la misión
Durante el despliegue también se registraron incidentes dentro del USS Gerald Ford.
Uno de los más relevantes fue un incendio ocurrido en una de las lavanderías del portaviones.
El incidente dejó varios heridos, según reportes publicados durante la misión.
Además, se reportaron problemas recurrentes con los sistemas de inodoros y saneamiento de la embarcación.
Los inconvenientes afectaron a parte de los más de 4,500 tripulantes a bordo.
Pese a ello, el portaviones continuó operando en distintas zonas estratégicas.
El Pentágono señaló que el regreso parcial de activos militares como el USS Gerald Ford no representa una desescalada inmediata en Oriente Medio.
Las autoridades indicaron que otros grupos de combate continúan desplegados en la región.
El retorno del Gerald Ford ocurre en medio de tensiones persistentes relacionadas con Irán y las operaciones militares estadounidenses en la zona.