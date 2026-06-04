El dólar sigue estancado en México este 4 de junio ¿Qué está pasando?

La estabilidad del dólar sigue siendo exclusiva de México. Este jueves 4 de junio, la divisa estadounidense se mantuvo sin cambios frente al peso mexicano, mientras que en Colombia y República Dominicana volvió a ganar terreno.

Los movimientos fueron pequeños, pero suficientes para marcar diferencias entre los principales mercados cambiarios de la región.

Por qué importa: Aunque los cambios diarios suelen parecer pequeños, el comportamiento del dólar influye directamente en gastos de viaje, remesas, compras internacionales y decisiones financieras de millones de personas en la región.

El dólar sigue estancado en México hoy 04/06

El mercado mexicano vivió una jornada de estabilidad.

De acuerdo con Banxico, el dólar se ubicó en 17.3328 pesos mexicanos , sin cambios relevantes frente a los registros recientes.

, sin cambios relevantes frente a los registros recientes. En el mercado cambiario , el dólar se compra en 17.0126 pesos y se vende en 17.5568 pesos.

, el dólar se compra en 17.0126 pesos y se vende en 17.5568 pesos. Por su parte, Banco Azteca mantuvo sin modificaciones sus precios en Ciudad de México. La institución compra dólares en 16.80 pesos y los vende en 17.84 pesos.

La falta de movimiento ofrece un respiro para quienes siguen de cerca el tipo de cambio, especialmente familias que reciben remesas o personas que planean compras en dólares. Cuando la cotización permanece estable, resulta más sencillo anticipar gastos y evitar sorpresas de último momento.

El dólar gana algunos pesos más en Colombia

En contraste, Colombia volvió a registrar un aumento en la cotización de la divisa estadounidense.