El dólar sigue estancado en México este 4 de junio ¿Qué está pasando?
Publicado el04/06/2026 a las 04:03
La estabilidad del dólar sigue siendo exclusiva de México. Este jueves 4 de junio, la divisa estadounidense se mantuvo sin cambios frente al peso mexicano, mientras que en Colombia y República Dominicana volvió a ganar terreno.
- Los movimientos fueron pequeños, pero suficientes para marcar diferencias entre los principales mercados cambiarios de la región.
Por qué importa: Aunque los cambios diarios suelen parecer pequeños, el comportamiento del dólar influye directamente en gastos de viaje, remesas, compras internacionales y decisiones financieras de millones de personas en la región.
El dólar sigue estancado en México hoy 04/06
El mercado mexicano vivió una jornada de estabilidad.
- De acuerdo con Banxico, el dólar se ubicó en 17.3328 pesos mexicanos, sin cambios relevantes frente a los registros recientes.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra en 17.0126 pesos y se vende en 17.5568 pesos.
- Por su parte, Banco Azteca mantuvo sin modificaciones sus precios en Ciudad de México. La institución compra dólares en 16.80 pesos y los vende en 17.84 pesos.
La falta de movimiento ofrece un respiro para quienes siguen de cerca el tipo de cambio, especialmente familias que reciben remesas o personas que planean compras en dólares. Cuando la cotización permanece estable, resulta más sencillo anticipar gastos y evitar sorpresas de último momento.
El dólar gana algunos pesos más en Colombia
En contraste, Colombia volvió a registrar un aumento en la cotización de la divisa estadounidense.
- Según el Banco de la República, el dólar alcanzó este jueves los 3.573,058 pesos colombianos, una cifra superior a la observada en jornadas anteriores y que confirma una tendencia de recuperación gradual.
- En Bogotá, las casas de cambio reflejan esa misma dinámica. Actualmente compran dólares en 3.630 pesos y los venden en 3.730 pesos.
Para quienes realizan operaciones frecuentes con moneda extranjera, estos movimientos pueden impactar el costo de viajes, importaciones o pagos internacionales. Sin embargo, el comportamiento sigue siendo moderado y lejos de escenarios de alta volatilidad.
República Dominicana también registra un leve aumento
La situación fue similar en República Dominicana, donde el dólar mostró una ligera apreciación frente al peso dominicano.
De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana, la moneda estadounidense se compra en 58.2138 pesos dominicanos y se vende en 58.6768 pesos dominicanos.
El movimiento es pequeño, pero suficiente para consolidar una tendencia de fortalecimiento gradual del dólar observada durante las últimas jornadas.
Para los dominicanos que reciben remesas o realizan transacciones internacionales, estos cambios suelen ser monitoreados de cerca debido a su impacto en el valor final de las operaciones.
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Lo que viene para el dólar esta semana
El cierre de la semana será clave para observar si estas diferencias regionales continúan.
México mantiene una notable estabilidad, mientras Colombia y República Dominicana muestran señales de fortalecimiento del dólar.
- Por ahora, el escenario sigue siendo de movimientos moderados, sin cambios abruptos que alteren significativamente el comportamiento de los mercados cambiarios en la región.