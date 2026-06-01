3 Pagos que podrías recibir en junio: Ayuda económica, apoyo estatal para familias y Seguro Social

Junio podría traer un alivio financiero para millones de familias en Estados Unidos.

Mientras los costos de vivienda, alimentos y servicios siguen presionando los presupuestos familiares, algunos hogares podrían reunir hasta tres fuentes distintas de ingresos durante el mismo mes gracias a programas federales, estatales y beneficios del Seguro Social.

Por qué importa: Para muchas familias hispanas, estos pagos representan una ayuda clave para cubrir gastos esenciales, evitar atrasos en facturas o reducir el uso de tarjetas de crédito y préstamos.

3 pagos que podrías recibir en junio: revisa si calificas

TANF sigue siendo un apoyo mensual para hogares con bajos ingresos

El programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) continúa funcionando como una de las principales ayudas económicas para familias con recursos limitados.

A diferencia de otros programas que entregan beneficios únicos o temporales, TANF proporciona pagos mensuales destinados a cubrir necesidades básicas como renta, alimentación, servicios públicos y otros gastos esenciales del hogar.

La cantidad que recibe cada familia depende de factores como el estado de residencia, los ingresos y el número de integrantes del hogar.