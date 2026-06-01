3 Pagos que podrías recibir en junio: Ayuda económica, apoyo estatal para familias y Seguro Social
Publicado el01/06/2026 a las 04:53
Junio podría traer un alivio financiero para millones de familias en Estados Unidos.
- Mientras los costos de vivienda, alimentos y servicios siguen presionando los presupuestos familiares, algunos hogares podrían reunir hasta tres fuentes distintas de ingresos durante el mismo mes gracias a programas federales, estatales y beneficios del Seguro Social.
Por qué importa: Para muchas familias hispanas, estos pagos representan una ayuda clave para cubrir gastos esenciales, evitar atrasos en facturas o reducir el uso de tarjetas de crédito y préstamos.
3 pagos que podrías recibir en junio: revisa si calificas
TANF sigue siendo un apoyo mensual para hogares con bajos ingresos
El programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) continúa funcionando como una de las principales ayudas económicas para familias con recursos limitados.
A diferencia de otros programas que entregan beneficios únicos o temporales, TANF proporciona pagos mensuales destinados a cubrir necesidades básicas como renta, alimentación, servicios públicos y otros gastos esenciales del hogar.
La cantidad que recibe cada familia depende de factores como el estado de residencia, los ingresos y el número de integrantes del hogar.
Algunos estados también contemplan ayudas extraordinarias para situaciones de emergencia, lo que permite acceder a apoyo adicional cuando una familia enfrenta una crisis económica inesperada.
Este programa sigue siendo una herramienta importante para hogares que atraviesan dificultades financieras y necesitan una fuente constante de ingresos mientras mejoran su situación económica.
Los estados mantienen programas de ayuda con pagos directos
Además de los beneficios federales, varios estados continúan distribuyendo ayudas económicas mediante créditos fiscales, reembolsos y programas especiales para residentes elegibles.
- En Nueva Jersey permanece activo el programa ANCHOR, que ofrece pagos tanto a propietarios como a inquilinos.
- Los propietarios pueden recibir entre 1.250 y 1.750 dólares, mientras que los inquilinos pueden acceder a beneficios cercanos a los 450 dólares. En algunos casos, los adultos mayores pueden obtener montos adicionales.
- Georgia mantiene su programa de devolución basado en excedentes presupuestarios.
- Bajo este esquema, las parejas que presentan declaraciones conjuntas pueden recibir hasta 500 dólares, mientras que otros contribuyentes reciben cantidades ajustadas según su situación fiscal.
- California continúa entregando beneficios mediante el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo de California (CalEITC).
- Dependiendo de los ingresos y la situación familiar, algunos trabajadores de bajos recursos pueden calificar para pagos de hasta 3.756 dólares, cifra que podría aumentar cuando se combinan otros créditos y programas estatales.
- Por su parte, Pensilvania mantiene el programa de reembolso para propietarios e inquilinos elegibles, con pagos que pueden oscilar entre 380 y 1.000 dólares.
- Virginia también contempla cheques de estímulo de hasta 400 dólares para determinados contribuyentes.
El Seguro Social mantiene su calendario de pagos de junio
Millones de jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios también recibirán sus depósitos mensuales del Seguro Social durante junio.
La Administración del Seguro Social (SSA) distribuirá los pagos siguiendo su calendario habitual basado en la fecha de nacimiento de cada beneficiario.
- El 1 de junio corresponde el pago del programa SSI.
- Posteriormente, el 3 de junio cobrarán quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y las personas que reciben simultáneamente SSI y Seguro Social.
- Los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirán su depósito el 10 de junio.
- Quienes nacieron entre el 11 y el 20 cobrarán el 17 de junio, mientras que los nacidos entre el 21 y el 31 recibirán su pago el 24 de junio.
Junio podría representar un respiro financiero para muchos hogares hispanos
La posibilidad de combinar beneficios de TANF, ayudas estatales y pagos del Seguro Social convierte a junio en un mes especialmente relevante para miles de familias.
- No todas las personas califican para los tres programas al mismo tiempo, pero quienes reúnen los requisitos podrían recibir varios depósitos en pocas semanas, generando un alivio temporal frente al aumento de los gastos cotidianos.
Lo que viene: Las autoridades estatales y federales recomiendan revisar los requisitos de elegibilidad de cada programa, verificar el estado de las solicitudes y mantener actualizada la información bancaria para evitar retrasos en los pagos.