Se rompe la estabilidad y el dólar sube en México y Colombia

El dólar mostró movimientos relevantes este miércoles 29 de abril en América Latina, con un giro en México tras semanas de estabilidad, un fuerte salto en Colombia y un comportamiento sin cambios en República Dominicana.

Los nuevos valores reflejan ajustes que impactan directamente el bolsillo, especialmente envíos desde EE.UU., compras y ahorro.

Por qué importa: Estos cambios del tipo de cambio afectan desde el costo de productos importados hasta el valor del dinero enviado desde EE.UU., por lo que entender el contexto permite tomar mejores decisiones financieras.

Se rompe la estabilidad y el dólar sube en México

Después de varias semanas sin grandes cambios, el dólar registró una leve subida en México.

Según el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se ubicó en 17.403 pesos por dólar.

En el mercado cambiario:

Compra: 16.9761 pesos

Venta: 17.6603 pesos

En el Banco Azteca, el ajuste fue más visible: