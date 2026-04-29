Se rompe la estabilidad y el dólar sube en México y Colombia
El dólar mostró movimientos relevantes este miércoles 29 de abril en América Latina, con un giro en México tras semanas de estabilidad, un fuerte salto en Colombia y un comportamiento sin cambios en República Dominicana. Los nuevos valores reflejan ajustes que impactan directamente el bolsillo, especialmente envíos desde EE.UU., compras y ahorro. Por qué importa: […]
Publicado el29/04/2026 a las 08:29
El dólar mostró movimientos relevantes este miércoles 29 de abril en América Latina, con un giro en México tras semanas de estabilidad, un fuerte salto en Colombia y un comportamiento sin cambios en República Dominicana.
- Los nuevos valores reflejan ajustes que impactan directamente el bolsillo, especialmente envíos desde EE.UU., compras y ahorro.
Por qué importa: Estos cambios del tipo de cambio afectan desde el costo de productos importados hasta el valor del dinero enviado desde EE.UU., por lo que entender el contexto permite tomar mejores decisiones financieras.
Se rompe la estabilidad y el dólar sube en México
Después de varias semanas sin grandes cambios, el dólar registró una leve subida en México.
- Según el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se ubicó en 17.403 pesos por dólar.
En el mercado cambiario:
- Compra: 16.9761 pesos
- Venta: 17.6603 pesos
En el Banco Azteca, el ajuste fue más visible:
- Compra: $16.30
- Venta: $18.09
Este movimiento marca una ruptura en la tendencia estable reciente y puede anticipar mayor volatilidad en los próximos días. Para quienes envían dinero desde EE.UU., este leve repunte puede representar una mejora en el monto recibido en pesos.
Colombia registra un fuerte salto del dólar
El caso más llamativo del día fue Colombia, donde el dólar subió casi 100 pesos y alcanzó los 3.646,210 pesos colombianos, según el Banco de la República.
En Bogotá, las casas de cambio manejan valores de:
- Compra: $3.590
- Venta: $3.690
Este incremento repentino impacta directamente en el costo de productos importados y puede presionar los precios internos. También beneficia a quienes reciben remesas, ya que el dinero enviado desde el exterior rinde más en moneda local.
El dólar se mantiene sin cambios en República Dominicana
A diferencia de México y Colombia, el dólar se mantuvo estable en República Dominicana.
Según el Banco Central:
- Compra: $59.3312
- Venta: $59.9204
Esta estabilidad ofrece previsibilidad para consumidores y empresas, especialmente en un contexto regional donde otras monedas muestran mayor volatilidad.
Qué significan estos movimientos para tu dinero
Los cambios del dólar no son solo cifras: tienen efectos concretos en la vida diaria.
- En México, el ligero aumento puede encarecer productos importados si la tendencia continúa. En Colombia, el salto fuerte ya representa un impacto inmediato en precios y servicios ligados al dólar.
Para quienes envían dinero desde EE.UU., tanto México como Colombia ofrecen hoy mejores condiciones en términos de conversión, mientras que en República Dominicana el valor se mantiene estable.
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Lo que viene para el dólar ¡A prepararse!
El comportamiento del dólar en los próximos días será clave para confirmar si estos movimientos son temporales o el inicio de una nueva tendencia.
- En especial, México podría entrar en una fase de mayor variación tras semanas sin cambios, mientras que Colombia tendrá que observar si el alza se sostiene o se corrige.
Mantenerse atento al tipo de cambio puede marcar la diferencia al momento de comprar, ahorrar o enviar dinero.