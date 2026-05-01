El dólar arrancó mayo con cambios pequeños pero importantes en varios países de América Latina.

Este viernes 1 de mayo, la moneda sube ligeramente en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantiene sin cambios relevantes.

Por qué importa: aunque las variaciones son leves, pueden afectar lo que pagas por productos, envíos de dinero y compras en dólares.

En México el dólar sube poco a poco

En México, el dólar sigue aumentando de forma gradual. Según Banxico, hoy se ubica en 17.5118 pesos por dólar .

. En casas de cambio, el precio varía según la operación. Se compra en 17.0589 pesos y se vende en 17.7497 pesos , lo que significa que adquirir dólares cuesta más que en días anteriores.

y se vende en , lo que significa que adquirir dólares cuesta más que en días anteriores. En Banco Azteca, el movimiento es más notorio para el público. El dólar se compra en 16.30 pesos y se vende en 18.19 pesos, mostrando una diferencia importante entre ambos valores.

Para las personas, esto puede traducirse en pagar más al comprar dólares o recibir menos pesos al cambiarlos.

Colombia también registra un aumento del dólar

En Colombia, el dólar también sube este viernes. Según el Banco de la República, el valor oficial es de 3.638,133 pesos colombianos .

. En Bogotá, las casas de cambio lo compran en 3.610 pesos y lo venden en 3.670 pesos.

Esto significa que el dólar está más caro que en días anteriores, lo que puede impactar en productos importados o servicios que se pagan en esta moneda.

También puede influir en quienes envían o reciben dinero desde el exterior.