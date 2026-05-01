El dólar repunta y enciende alertas en México y Colombia hoy 01/05
El dólar arrancó mayo con cambios pequeños pero importantes en varios países de América Latina. Este viernes 1 de mayo, la moneda sube ligeramente en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantiene sin cambios relevantes. Por qué importa: aunque las variaciones son leves, pueden afectar lo que pagas por productos, envíos de […]
Publicado el01/05/2026 a las 03:05
El dólar arrancó mayo con cambios pequeños pero importantes en varios países de América Latina.
- Este viernes 1 de mayo, la moneda sube ligeramente en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantiene sin cambios relevantes.
Por qué importa: aunque las variaciones son leves, pueden afectar lo que pagas por productos, envíos de dinero y compras en dólares.
En México el dólar sube poco a poco
- En México, el dólar sigue aumentando de forma gradual. Según Banxico, hoy se ubica en 17.5118 pesos por dólar.
- En casas de cambio, el precio varía según la operación. Se compra en 17.0589 pesos y se vende en 17.7497 pesos, lo que significa que adquirir dólares cuesta más que en días anteriores.
- En Banco Azteca, el movimiento es más notorio para el público. El dólar se compra en 16.30 pesos y se vende en 18.19 pesos, mostrando una diferencia importante entre ambos valores.
Para las personas, esto puede traducirse en pagar más al comprar dólares o recibir menos pesos al cambiarlos.
Colombia también registra un aumento del dólar
- En Colombia, el dólar también sube este viernes. Según el Banco de la República, el valor oficial es de 3.638,133 pesos colombianos.
- En Bogotá, las casas de cambio lo compran en 3.610 pesos y lo venden en 3.670 pesos.
Esto significa que el dólar está más caro que en días anteriores, lo que puede impactar en productos importados o servicios que se pagan en esta moneda.
También puede influir en quienes envían o reciben dinero desde el exterior.
En República Dominicana el dólar se mantiene estable
A diferencia de los otros países, en República Dominicana el dólar no presenta cambios importantes.
- Según el Banco Central, se compra en 59.2712 pesos dominicanos y se vende en 60.1015 pesos.
Esto da más tranquilidad a quienes manejan dinero en dólares, ya que el valor se mantiene casi igual.
¿Cómo afecta este movimiento del dólar a tus envíos desde EE.UU.?
Aunque los cambios son pequeños, pueden sentirse en el día a día.
- Si compras en dólares, es probable que pagues un poco más en México y Colombia.
- Si recibes remesas, el monto en moneda local puede variar según el país.
- En República Dominicana, la estabilidad ayuda a mantener el mismo nivel de gasto sin sorpresas.
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Lo que viene
Por ahora, el dólar muestra movimientos leves en la región. Es clave estar atentos si en los próximos días continúa subiendo o si vuelve a estabilizarse en todos los países.