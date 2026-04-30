Una nueva propuesta legislativa en Estados Unidos busca devolver dinero directamente a los consumidores tras un fallo clave de la Corte Suprema. El plan podría traducirse en pagos de hasta $2.040 por hogar, en un intento por aliviar el impacto económico de los aranceles en los precios cotidianos. Por qué importa: Los aranceles han funcionado como un costo oculto para millones de familias. Si se aprueba esta ley, podría convertirse en un alivio directo en medio del aumento del costo de vida. Proponen reembolso de aranceles a consumidores tras fallo de la Corte Suprema A inicios de marzo de 2026, el congresista demócrata Henry Cuellar, representante de Texas, presentó el proyecto de ley H.R. 7865, conocido como la Ley de Reembolso de Aranceles al Consumidor Estadounidense de 2026. This week, I filed my bill, the American Consumer Tariff Rebate Act of 2026, to return money directly to consumers after the Supreme Court ruled the administration’s retaliatory tariffs unconstitutional. Tariffs function as hidden taxes on families and create uncertainty for… pic.twitter.com/cyc1lwn6rB

— Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) February 25, 2026 La propuesta surge después de que la Corte Suprema determinara que ciertos aranceles de represalia implementados anteriormente eran inconstitucionales.

A partir de este fallo, la iniciativa busca devolver parte del dinero que los consumidores han absorbido indirectamente. Según explicó Cuellar, los aranceles terminan trasladándose al bolsillo de las familias, ya que las empresas aumentan precios para compensar los mayores costos de importación. Pagos directos de hasta $2.040 por hogar El proyecto contempla pagos directos que variarían según el tipo de contribuyente. Con base en estimaciones actuales del IRS, los montos promedio serían:

Los contribuyentes solteros podrían recibir alrededor de $1.020 , mientras que los jefes de familia obtendrían cerca de $1.530 .

, mientras que los jefes de familia obtendrían cerca de . En el caso de matrimonios que presentan declaración conjunta, el reembolso podría alcanzar hasta $2.040. Además, la iniciativa incluye un pago adicional de $125 por cada hijo que califique, lo que incrementaría el beneficio para familias con dependientes. Sin embargo, no todos serían elegibles. Los contribuyentes con ingresos brutos ajustados superiores a $400.000 quedarían excluidos del programa, con el objetivo de concentrar el apoyo en hogares de ingresos medios y bajos. El impacto real de los aranceles en los precios El proyecto de ley se basa en una premisa clara: los aranceles actúan como un impuesto indirecto. Cuando las empresas enfrentan mayores costos para importar bienes o materiales, esos aumentos terminan reflejándose en precios más altos para los consumidores. Esto afecta productos esenciales como alimentos, combustible, energía, vehículos, autopartes y materiales de construcción. De acuerdo con estimaciones citadas por The Hill, los consumidores estadounidenses habrían pagado alrededor de $231.350 millones debido a estos aranceles, una cifra que el proyecto busca compensar parcialmente mediante reembolsos. Otras propuestas de reembolso también buscan cheques para familias La iniciativa de Cuellar no es la única en discusión. Otros legisladores también han presentado propuestas similares para devolver dinero a los ciudadanos tras el fallo judicial.

Uno de estos proyectos fue impulsado por el senador Martin Heinrich, de Nuevo México , bajo el nombre de “Ley de Reembolso de Aranceles para Familias Trabajadoras”.

, bajo el nombre de “Ley de Reembolso de Aranceles para Familias Trabajadoras”. Según CNBC, esta propuesta contempla pagos de hasta $1.200 para parejas que declaran conjuntamente y tienen ingresos inferiores a $180.000, además de $600 por cada hijo adicional. Asimismo, USA Today reportó que la idea de enviar cheques de compensación por aranceles también fue mencionada anteriormente por el presidente Donald Trump, aunque no se han dado detalles recientes sobre su implementación. Un proceso legislativo que aún debe avanzar A pesar del potencial impacto económico, ninguna de estas propuestas es todavía una realidad. Ambos proyectos deben ser aprobados por el Congreso antes de llegar al escritorio del presidente para su firma. Mientras tanto, ya se han dado algunos pasos en otra dirección: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha habilitado un portal para que las empresas soliciten reembolsos tras el fallo de la Corte Suprema.

Esto podría ser una señal de que el proceso de devolución de recursos ya comenzó en ciertos niveles, aunque los consumidores aún esperan una decisión final. TE PODRÍA INTERESAR: Precios de la gasolina alcanzan nuevo máximo de $4.30: latinos sienten el impacto