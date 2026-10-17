Estas son las noticias de dinero de la semana, del sábado 10 al viernes 16 de octubre de 2026: el Seguro Social anunció un aumento de 3.6% para 2027 y la inflación de septiembre subió a 3.7% anual. Además, la gasolina bajó apenas unos centavos y el dólar cerró la semana en $3,170.46 en Colombia y en 18.4930 pesos en México.

Por qué importa: el ajuste del Seguro Social define los pagos de millones de personas a partir de 2027, mientras que la inflación y el precio de la gasolina influyen en el costo de vida de todos los días. El tipo de cambio, por su parte, es una referencia clave para quienes envían o reciben dinero en México y Colombia.

MundoNow

COLA 2027 del Seguro Social: aumento de 3.6%

La Administración del Seguro Social (SSA) informó el miércoles 14 de octubre de 2026 que el ajuste por costo de vida (COLA) de 2027 será de 3.6%. En promedio, los jubilados recibirán $75 más al mes.

Casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social verán el ajuste a partir de enero de 2027. Además, unos 7.3 millones de beneficiarios del Seguro Social de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán pagos más altos desde el 31 de diciembre de 2026. Algunas personas reciben ambos beneficios.

La SSA indicó que quien cree una cuenta de my Social Security y se inscriba a los avisos digitales antes del 18 de noviembre de 2026 podrá ver su COLA en línea hasta tres semanas antes que quienes esperen la carta por correo.

Inflación y gasolina: septiembre subió, pero el precio en las estaciones cedió un poco

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado el miércoles 14 de octubre por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), mostró una inflación anual de 3.7%, frente a 3.4% en agosto. En el mes, los precios subieron 0.6% con ajuste estacional, por encima del 0.4% de agosto.

El combustible fue el rubro que más pesó: la gasolina avanzó 9.1% en septiembre y 34.2% en los últimos 12 meses, mientras que la energía en conjunto subió 5.2% en el mes.