COLA de 3.6%, inflación de 3.7% y dólar: así terminó la semana
Publicado el 17/10/2026 a las 08:46
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Estas son las noticias de dinero de la semana, del sábado 10 al viernes 16 de octubre de 2026: el Seguro Social anunció un aumento de 3.6% para 2027 y la inflación de septiembre subió a 3.7% anual. Además, la gasolina bajó apenas unos centavos y el dólar cerró la semana en $3,170.46 en Colombia y en 18.4930 pesos en México.
Por qué importa: el ajuste del Seguro Social define los pagos de millones de personas a partir de 2027, mientras que la inflación y el precio de la gasolina influyen en el costo de vida de todos los días. El tipo de cambio, por su parte, es una referencia clave para quienes envían o reciben dinero en México y Colombia.
MundoNow
COLA 2027 del Seguro Social: aumento de 3.6%
La Administración del Seguro Social (SSA) informó el miércoles 14 de octubre de 2026 que el ajuste por costo de vida (COLA) de 2027 será de 3.6%. En promedio, los jubilados recibirán $75 más al mes.
Casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social verán el ajuste a partir de enero de 2027. Además, unos 7.3 millones de beneficiarios del Seguro Social de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán pagos más altos desde el 31 de diciembre de 2026. Algunas personas reciben ambos beneficios.
La SSA indicó que quien cree una cuenta de my Social Security y se inscriba a los avisos digitales antes del 18 de noviembre de 2026 podrá ver su COLA en línea hasta tres semanas antes que quienes esperen la carta por correo.
Inflación y gasolina: septiembre subió, pero el precio en las estaciones cedió un poco
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado el miércoles 14 de octubre por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), mostró una inflación anual de 3.7%, frente a 3.4% en agosto. En el mes, los precios subieron 0.6% con ajuste estacional, por encima del 0.4% de agosto.
El combustible fue el rubro que más pesó: la gasolina avanzó 9.1% en septiembre y 34.2% en los últimos 12 meses, mientras que la energía en conjunto subió 5.2% en el mes.
La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó 0.3% en el mes y llegó a 2.6% anual, desde 2.4% en agosto. Los alimentos no cambiaron en el mes (0.0%) y acumulan 2.5% en 12 meses: 1.8% en el supermercado y 3.5% en restaurantes.
Según la Administración de Información Energética (EIA), con datos del lunes 12 de octubre, el galón de gasolina regular costó en promedio $4.331 a nivel nacional. Eso es 2.3 centavos menos que el 5 de octubre ($4.354), pero $1.270 más que hace un año. El diésel promedió $6.179, 2.0 centavos menos que la semana anterior ($6.199). En California, la regular bajó 12.3 centavos en la semana, hasta $6.104.
Dólar en México y Colombia: sube 0.4% en México y baja 1.5% en Colombia
En México, el tipo de cambio FIX de Banxico cerró el viernes 16 de octubre en 18.4930 pesos por dólar, el máximo de la semana. Frente al cierre del viernes 9 de octubre (18.4163), el avance fue de 0.4%.
En Colombia, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue de $3,170.46 el viernes 16 de octubre, la más baja de la semana. Comparada con los $3,218.75 del viernes 9 de octubre, el dólar bajó 1.5%.
Así fueron los cierres diarios:
- Lunes 12 de octubre: México 18.2542 (mínimo de la semana); Colombia $3,194.44.
- Martes 13 de octubre: México 18.3528; Colombia $3,194.44.
- Miércoles 14 de octubre: México 18.4888; Colombia $3,181.74.
- Jueves 15 de octubre: México 18.4250; Colombia $3,197.65.
- Viernes 16 de octubre: México 18.4930; Colombia $3,170.46.
La TRM de $3,194.44 rigió desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre.
Qué viene
La Reserva Federal celebrará su próxima reunión el martes 27 y el miércoles 28 de octubre de 2026. Llegará con una inflación anual de 3.7% en septiembre y una tasa de desempleo de 4.2%, según la BLS.
La EIA publicará su próxima actualización del precio de la gasolina el martes 20 de octubre. En Colombia, la TRM será de $3,174.67 del sábado 17 al lunes 19 de octubre.
En cuanto a pagos, el primero con el aumento llegará el 31 de diciembre de 2026 para los beneficiarios de SSI. El ajuste del Seguro Social se verá desde enero de 2027, y el plazo para inscribirse a los avisos digitales vence el 18 de noviembre de 2026.
Fuentes: Administración del Seguro Social (SSA); Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS); Administración de Información Energética (EIA); Banco de México (Banxico); Superintendencia Financiera de Colombia (datos.gov.co); Reserva Federal. Datos consultados el 17 de octubre de 2026.