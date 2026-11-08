Una mujer de Hamden, Connecticut, se declaró culpable de un fraude de casi $800,000 en reembolsos del IRS basado en el crédito de retención de empleados y otro crédito de la pandemia, según la Fiscalía federal del Distrito de Connecticut. El caso es una advertencia para los dueños de pequeños negocios que reciben ofertas para "reclamar" estos beneficios.

Tonya Barham, de 63 años, se declaró culpable el martes 3 de noviembre de 2026 de presentar reclamaciones falsas. Aún no ha sido sentenciada.

Su empresa, Blacfoot LLC, recibió nueve cheques del IRS por un total de $799,052 con declaraciones inventadas sobre la cantidad de empleados y salarios.

El IRS advierte sobre promotores que cobran un porcentaje del reembolso y aseguran que calificas sin revisar tu situación fiscal.

Por qué importa: según el IRS, quien reclama el crédito sin tener derecho debe devolverlo y puede deber multas e intereses. Además, según la GAO, el IRS puede perseguir los casos de fraude sin límite de tiempo.

Cómo funcionaba el esquema

Según la Fiscalía, Barham era dueña de Blacfoot LLC, un pequeño negocio que vendía productos de salud, lociones, aceites y velas. La empresa casi no tenía ingresos y no tenía empleados.

A finales de 2021, unas personas que ella conocía le indicaron que abriera una cuenta en un servicio de preparación de impuestos en línea, y ella les dio el usuario y la contraseña. Entre marzo de 2022 y enero de 2023, esas personas usaron la cuenta para presentar al IRS declaraciones trimestrales del empleador (Formulario 941) falsas, con un número de empleados y salarios inventados. Con ellas pidieron grandes reembolsos del crédito de retención de empleados (ERC) y del crédito por licencia por enfermedad y familiar (SFLC).

Cuando el IRS la contactó para verificar, Barham dio información falsa, como que su negocio tenía cinco empleados. Entre julio y noviembre de 2022, la empresa recibió nueve cheques por $799,052. La Fiscalía indica que ella entregó parte del dinero a quienes organizaron el esquema, que no han sido identificados públicamente.

Qué es el crédito de retención de empleados

[caption id="attachment_1700035" align="alignnone" width="550"]Source: Depositphotos[/caption]

Según el comunicado, el ERC se creó en 2020 mediante la ley CARES Act para reembolsar a los empleadores parte de los salarios que pagaron para retener a sus empleados durante la pandemia. El SFLC reembolsaba a pequeñas y medianas empresas el costo de las licencias pagadas por enfermedad y familiares relacionadas con el COVID-19.

El IRS indica que la única forma de reclamar el ERC es en una declaración federal de impuestos sobre la nómina. A la semana que terminó el 3 de octubre de 2026, tenía unas 13,000 reclamaciones pendientes en distintas etapas. La GAO, en un informe de febrero de 2026, señaló que el IRS procesó casi 5 millones de reclamaciones hasta junio de 2025 y que algunas empresas de mercadeo convencieron a empleadores confundidos de presentar reclamaciones para quedarse con una parte.