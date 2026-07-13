Hispana es acusada de encadenar a su hija a una cerca tras perder su empleo

Una mujer de 34 años fue arrestada en Hialeah, Florida, acusada de encadenar a su hija adolescente a una cerca y dejarla expuesta al sol durante casi una hora, según informaron las autoridades.

La menor fue encontrada encadenada

De acuerdo con la policía, Yashira Marie Maldonado habría atado una cadena alrededor de la cintura de su hija, de entre 13 y 14 años, sujetándola a una cerca antes de abandonar el lugar en su vehículo.

Cuando los oficiales llegaron a la vivienda, encontraron a la menor todavía encadenada, aunque en buen estado de salud.

Todo quedó grabado

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la mujer presuntamente aseguró a la adolescente con una cadena metálica.

Según el informe policial, la menor permaneció afuera con una mochila, algo de ropa y sus medicamentos, pero sin acceso a comida, agua ni protección contra el sol.

La abuela intentó ayudarla

La madre de la sospechosa relató que recibió un mensaje de texto de su hija informándole que había perdido su empleo.