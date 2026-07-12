Red Lobster cierra su histórico restaurante en Times Square y profundiza su reestructuración

Red Lobster cierra restaurante

Sale de Nueva York

Reestructura continúa

Red Lobster anunció el cierre definitivo de uno de sus restaurantes más emblemáticos en Estados Unidos, una decisión que marca otro paso dentro del proceso de reorganización que inició tras declararse en bancarrota hace dos años.

La cadena de mariscos ha reducido gradualmente su presencia con el cierre de diversos establecimientos en distintos estados.

En las últimas semanas también dejaron de operar restaurantes en Baton Rouge, Tallahassee y Pensilvania.

Ahora, la compañía confirmó que abandonará por completo una de las zonas comerciales más conocidas de Nueva York.

Red Lobster deja atrás un local histórico

El restaurante ubicado en Times Square cerrará sus puertas después de 23 años de operación continua.

La empresa informó que el establecimiento dejará de recibir clientes de forma definitiva el próximo 14 de junio.

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En un comunicado, Red Lobster señaló: “Times Square ha sido un capítulo importante en la historia de Red Lobster, y esta fue una decisión difícil”.

La empresa reconoció que el cierre representa el fin de una etapa para uno de sus locales más representativos.