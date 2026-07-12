Red Lobster cierra su histórico restaurante en Times Square y profundiza su reestructuración
Publicado el12/07/2026 a las 08:14
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Red Lobster anunció el cierre definitivo de uno de sus restaurantes más emblemáticos en Estados Unidos, una decisión que marca otro paso dentro del proceso de reorganización que inició tras declararse en bancarrota hace dos años.
La cadena de mariscos ha reducido gradualmente su presencia con el cierre de diversos establecimientos en distintos estados.
En las últimas semanas también dejaron de operar restaurantes en Baton Rouge, Tallahassee y Pensilvania.
Ahora, la compañía confirmó que abandonará por completo una de las zonas comerciales más conocidas de Nueva York.
Red Lobster deja atrás un local histórico
El restaurante ubicado en Times Square cerrará sus puertas después de 23 años de operación continua.
La empresa informó que el establecimiento dejará de recibir clientes de forma definitiva el próximo 14 de junio.
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En un comunicado, Red Lobster señaló: “Times Square ha sido un capítulo importante en la historia de Red Lobster, y esta fue una decisión difícil”.
La empresa reconoció que el cierre representa el fin de una etapa para uno de sus locales más representativos.
Las obras y el edificio hicieron inviable seguir
La compañía explicó que diversos factores terminaron afectando el funcionamiento diario del restaurante.
Según Red Lobster, las obras prolongadas alrededor del inmueble redujeron el acceso y la llegada de clientes.
La empresa indicó: “Las obras de construcción, extensas y prolongadas, en el edificio han afectado significativamente el acceso, la visibilidad y el flujo de personas en este restaurante”.
También añadió: “Dadas esas condiciones, junto con la conversión prevista del edificio a uso residencial, continuar operando en este lugar ya no era viable”.
Empleados serán reubicados en otros restaurantes
Red Lobster informó que los trabajadores del establecimiento recibieron ofertas para continuar laborando en otras sucursales de la cadena.
Además de la reubicación, la empresa confirmó que entregará un pago adicional a los empleados afectados por el cierre.
La compañía agradeció tanto a sus colaboradores como a los clientes que visitaron el restaurante durante más de dos décadas.
El cierre resulta llamativo porque, tras la bancarrota, el local de Times Square había sido considerado uno de los restaurantes con mejor desempeño y no figuraba entre los establecimientos previstos para cerrar, pese a los reportes sobre un alquiler anual de 2.2 millones de dólares, señaló ‘The US Sun‘.