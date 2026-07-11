Juez cierra definitivamente caso contra líderes de Proud Boys tras petición del Departamento de Justicia

Juez cierra caso de Proud Boys

Anulan condenas definitivamente

Trump suma respaldo judicial

Un juez federal anuló las condenas de cuatro integrantes de los Proud Boys por el asalto al Capitolio, tras una petición del Departamento de Justicia derivada de los indultos que concedió Trump.

La decisión cerró de forma definitiva el proceso contra Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola, condenados por delitos relacionados con el asalto al Capitolio en Washington.

El fallo marca uno de los últimos efectos de la política de clemencia que Trump impulsó para cientos de procesados por el asalto al Capitolio.

Aunque el caso quedó oficialmente cerrado, el juez dejó claro que acceder a la petición del gobierno no significa compartir ni respaldar las razones que llevaron a presentar esa solicitud.

El juez marca distancia de la decisión del Ejecutivo

El juez Timothy J. Kelly explicó que la decisión respondió a la facultad del Poder Ejecutivo para retirar un proceso penal.

En su resolución subrayó que «nadie debe interpretar que el hecho de que el Tribunal haya accedido a la petición del gobierno implica que esté de acuerdo con dichas decisiones», dejando constancia de su postura frente al caso.

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Kelly afirmó que la orden ejecutiva y la decisión del Departamento de Justicia de abandonar el caso corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo.

Por ello, indicó que el tribunal carecía de herramientas legales para mantener abierto un caso cuya acusación había sido retirada formalmente por el propio gobierno federal.