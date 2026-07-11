Juez cierra definitivamente caso contra líderes de Proud Boys tras petición del Departamento de Justicia
Publicado el11/07/2026 a las 08:42
- Juez cierra caso de Proud Boys
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- Trump suma respaldo judicial
Un juez federal anuló las condenas de cuatro integrantes de los Proud Boys por el asalto al Capitolio, tras una petición del Departamento de Justicia derivada de los indultos que concedió Trump.
La decisión cerró de forma definitiva el proceso contra Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola, condenados por delitos relacionados con el asalto al Capitolio en Washington.
El fallo marca uno de los últimos efectos de la política de clemencia que Trump impulsó para cientos de procesados por el asalto al Capitolio.
Aunque el caso quedó oficialmente cerrado, el juez dejó claro que acceder a la petición del gobierno no significa compartir ni respaldar las razones que llevaron a presentar esa solicitud.
El juez marca distancia de la decisión del Ejecutivo
El juez Timothy J. Kelly explicó que la decisión respondió a la facultad del Poder Ejecutivo para retirar un proceso penal.
En su resolución subrayó que «nadie debe interpretar que el hecho de que el Tribunal haya accedido a la petición del gobierno implica que esté de acuerdo con dichas decisiones», dejando constancia de su postura frente al caso.
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Kelly afirmó que la orden ejecutiva y la decisión del Departamento de Justicia de abandonar el caso corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo.
Por ello, indicó que el tribunal carecía de herramientas legales para mantener abierto un caso cuya acusación había sido retirada formalmente por el propio gobierno federal.
El magistrado asegura que no existía otra salida legal
En su escrito, Kelly sostuvo que prolongar el litigio carecía de sentido una vez que el Departamento de Justicia decidió no continuar con el procesamiento de los acusados.
El juez afirmó: «De hecho, resulta difícil imaginar qué otra opción, aparte de aprobar la moción en su totalidad, tendría sentido práctico».
También explicó que rechazar la solicitud no habría restaurado las condenas anuladas previamente por el Tribunal de Apelaciones ni habría permitido celebrar un nuevo juicio.
Según el magistrado, la legislación no permite obligar al gobierno federal a continuar una acusación penal cuando ha decidido desistirse del procedimiento.
Los cuatro acusados ya habían recibido clemencia presidencial
Durante su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump otorgó cerca de 1,500 indultos relacionados con los acontecimientos del 6 de enero y redujo las condenas de otros 14 procesados.
Entre esas personas figuraban Nordean, Biggs, Rehl y Pezzola, cuyas penas fueron conmutadas, aunque hasta ahora las condenas seguían formando parte de sus antecedentes judiciales.
Los cuatro habían sido declarados culpables en 2023 por distintos delitos federales y, salvo Pezzola, también fueron condenados por conspiración sediciosa.
La reciente petición del Departamento de Justicia buscó eliminar definitivamente esos procesos, argumentando que era necesario cerrar litigios que, según la institución, se prolongaron durante años.
El Departamento de Justicia justificó el cierre del caso
En abril, la dependencia solicitó formalmente la desestimación de las acusaciones para poner fin a lo que describió como «estos procesos judiciales instrumentalizados de la era Biden que se han prolongado durante años».
Kelly escribió que no existía «mucho misterio» sobre las razones detrás de la postura adoptada por el gobierno federal.
El juez recordó que las opiniones de Trump respecto al procesamiento de los involucrados en el ataque al Capitolio han sido públicas desde hace tiempo.
También señaló que la solicitud del Departamento de Justicia coincide con la política de clemencia impulsada por el presidente desde el inicio de su nuevo mandato.
Los condenados celebran el fallo en redes sociales
Tras conocerse la resolución, Zachary Rehl reaccionó en la red social X con un breve mensaje celebrando el desenlace judicial.
«¡Por fin, todo ha terminado!», escribió el exintegrante de Proud Boys poco después de que se anunciara la decisión del tribunal.
En otra publicación añadió: «¡El 6 de enero ya puede quedar atrás para mí!», dando por concluido un proceso que se extendió durante varios años.
La resolución también benefició a Dominic Pezzola, quien recibió la pena más baja del grupo tras romper una ventana del Capitolio durante los disturbios.
Tarrio celebra mientras continúa el debate político
Enrique Tarrio, quien fue juzgado junto con los otros acusados y posteriormente recibió un indulto presidencial, también celebró públicamente la resolución.
En X escribió: «¡¡¡El engaño de la conspiración sediciosa y toda la acusación amañada contra mí, Ethan Nordean, Joe Biggs, Zach Rehl y Dominic Pezzola ha sido VACANTE!!!».
Posteriormente añadió: «Trump abandonó los indultos y ahora el resto se está desmoronando. ¡Se hace justicia!», antes de publicar una fotografía junto al presidente acompañada del mensaje: «¡Te amo, jefe!».
El debate sobre el alcance de los indultos y la compensación para algunos participantes del 6 de enero sigue abierto, tras el bloqueo indefinido de un juez federal al fondo que impulsó Trump, apuntó ‘Telemundo‘.