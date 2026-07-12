Retiran popular shampoo en Estados Unidos y Canadá por posible contaminación bacteriana

Retiran shampoo por posible contaminación

Detectan bacteria en lotes

Piden suspender su uso

Kao USA anunció el retiro voluntario de varios lotes de un shampoo de la marca Oribe tras detectar la presencia de una bacteria durante sus controles de calidad.

La medida afecta únicamente a determinados envases del champú densificante para el cuero cabelludo Oribe Serene.

El retiro aplica para productos comercializados en Estados Unidos y Canadá.

La empresa pidió a los consumidores revisar los códigos de lote y suspender inmediatamente el uso de los productos afectados.

La bacteria representa mayor riesgo para personas vulnerables

Kao USA informó que la bacteria detectada es Pluralibacter gergoviae, un microorganismo que generalmente representa un riesgo bajo para personas sanas.

No obstante, la compañía advirtió que quienes tienen el sistema inmunitario debilitado podrían ser más propensos a desarrollar una infección.

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Por ese motivo, la empresa recomendó dejar de utilizar cualquier producto perteneciente a los lotes incluidos en el retiro.

La investigación continúa para determinar con precisión el alcance del problema y confirmar si existen más unidades comprometidas.