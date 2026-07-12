Retiran popular shampoo en Estados Unidos y Canadá por posible contaminación bacteriana
Publicado el12/07/2026 a las 08:41
- Retiran shampoo por posible contaminación
- Detectan bacteria en lotes
- Piden suspender su uso
Kao USA anunció el retiro voluntario de varios lotes de un shampoo de la marca Oribe tras detectar la presencia de una bacteria durante sus controles de calidad.
La medida afecta únicamente a determinados envases del champú densificante para el cuero cabelludo Oribe Serene.
El retiro aplica para productos comercializados en Estados Unidos y Canadá.
La empresa pidió a los consumidores revisar los códigos de lote y suspender inmediatamente el uso de los productos afectados.
La bacteria representa mayor riesgo para personas vulnerables
Kao USA informó que la bacteria detectada es Pluralibacter gergoviae, un microorganismo que generalmente representa un riesgo bajo para personas sanas.
No obstante, la compañía advirtió que quienes tienen el sistema inmunitario debilitado podrían ser más propensos a desarrollar una infección.
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Por ese motivo, la empresa recomendó dejar de utilizar cualquier producto perteneciente a los lotes incluidos en el retiro.
La investigación continúa para determinar con precisión el alcance del problema y confirmar si existen más unidades comprometidas.
Estos son los productos incluidos en el retiro
El retiro involucra el shampoo Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo en presentaciones de 8.5 onzas y 33.8 onzas.
Los productos fueron fabricados entre el 21 y el 26 de febrero de 2026, según informó la empresa.
Los lotes afectados corresponden al código YR010556 para la presentación de 8.5 onzas y a los códigos YR010566 y YR010576 para la versión de 33.8 onzas.
Kao USA indicó que los códigos pueden localizarse en la parte inferior de las botellas, impresos en color negro y con el prefijo «YR».
La empresa trabaja con la FDA para retirar el producto
La compañía explicó que ya colabora con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para retirar los lotes afectados de la cadena de distribución.
También solicitó a tiendas, distribuidores y salones de belleza dejar de vender o utilizar estos productos y devolverlos para su eliminación.
Kao USA señaló: «En Kao USA, la seguridad de nuestros productos y consumidores es nuestra máxima prioridad», al explicar las acciones implementadas tras detectar el problema.
Además, informó que revisará sus procesos de fabricación para prevenir situaciones similares y pidió a quienes tengan dudas, necesiten un reemplazo o deseen reportar algún incidente comunicarse con la línea de atención 800-333-2442 o escribir al correo oribecomplaints@kao.com.