Demócratas lideran el voto anticipado en el estado clave de Georgia

Demócratas lideran el voto Una posible ola azul en Georgia marca la votación anticipada rumbo a las elecciones de noviembre

Georgia registra récord de votación anticipada

Analistas proyectan una posible ola azul

Demócratas muestran ventaja en recientes encuestas. Demócratas lideran el voto. Una 'ola azul' se perfila en la votación anticipada en Georgia, que ha registrado una participación récord de demócratas en este estado clave para las aspiraciones de ese partido de recuperar el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de noviembre, según analistas y proyecciones basadas en cifras oficiales. "Lo que se está viendo es que están votando más los electores en zonas demócratas de áreas urbanas y también grupos que favorecen a los demócratas, como las minorías y quienes tienen mayor nivel educativo", dijo a EFE Julio Sevilla, profesor de la Universidad Estatal de Georgia (UGA). Aseguran que dos tercios de los votos emitidos en Georgia son para demócratas El analista político estima que dos tercios de los votos emitidos en Georgia desde el martes, cuando inició la votación anticipada, corresponden a los demócratas. La organización apartidista e independiente VoteHub coincide con Sevilla y proyecta una 'ola azul', como comúnmente se describe en Estados Unidos una victoria electoral contundente del Partido Demócrata, que es representado tradicionalmente con este color.

¿Ventaja para el partido? VoteHub predice hasta ahora una ventaja considerable de ese partido: el senador demócrata Jon Ossoff podría obtener entre 55,3% y 62,6% de los votos, mientras el republicano Mike Collins, entre 37,4% y 44,7%. Sin embargo, tanto Sevilla como VoteHub advierten de que los demócratas suelen tener una mayor participación en la votación anticipada, mientras que los republicanos tienden a acudir en mayor medida a las urnas el día de las elecciones.

Participación récord Para Luis, un votante de origen mexicano que sufragó el primer día que abrieron las urnas, se trata del "comienzo del tsunami azul". El hispano fue uno de los más de 190.000 electores que votaron el 13 de octubre en Georgia, en una jornada electoral que batió el récord de participación anticipada en unas elecciones de mitad de mandato, según la Secretaría de Estado de Georgia, que calificó de "masiva" la afluencia de votantes. Solo en los primeros seis días de votación se contabilizaron más 850.000 boletas, aproximadamente el 10,4 % del padrón electoral Georgia, que totaliza unos 8,2 millones de electores, informó este lunes esa secretaría.

"Un gran respaldo a los candidatos demócratas" En declaraciones a EFE, Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO, en inglés), considera que este récord refleja "un gran respaldo a los candidatos demócratas". "Estamos instando a los votantes latinos a sumarse a nosotros para evitar cualquier posible contratiempo y, además, votar de forma anticipada", manifestó González.

Demócratas lideran el voto: Los sondeos Los últimos sondeos también sugieren que existe un mayor entusiasmo en el lado de los demócratas, con más de un 70 % de encuestados que se han manifestado en ese sentido, afirmó Sevilla al destacar que en estos comicios hay una motivación más grande de los votantes que en otras elecciones de medio término: el encarecimiento del costo de la vida. Las encuestas apuntan como principal responsable al presidente republicano Donald Trump: una encuesta del Centro de Investigación Pew publicada el viernes pasado señala que siete de cada diez votantes hispanos registrados (70 %) consideran que sus políticas han perjudicado a los hispanos. De acuerdo con analistas, esta situación ha impulsado al senador Ossoff y golpeado a Collins, que es considerado un aliado político de Trump.