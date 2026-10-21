Votación anticipada en Texas rompe récords y pone bajo presión la disputa por el Senado
Publicado el 20/10/2026 a las 20:35
La votación anticipada en Texas comenzó con cifras históricas en varios condados, mientras republicanos y demócratas disputan un escaño clave del Senado estadounidense.
La elevada participación coincide con una contienda entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton, respaldado por el presidente Donald Trump.
Según los datos proporcionados, RealClearPolitics registra una ventaja de 2.2 puntos para Talarico, aunque esa diferencia no garantiza el resultado electoral.
El movimiento de votantes también alcanza condados tradicionalmente republicanos, lo que convierte la participación inicial en un indicador importante para ambos partidos.
Récord de votación anticipada en Texas: Harris y Dallas destacan[caption id="attachment_1697654" align="alignnone" width="1200"] Récord de votación anticipada en Texas: Harris y Dallas destacan. Foto Efe[/caption]
El condado de Harris, que incluye Houston, registró más de 104,600 votos durante la primera jornada de participación anticipada.
La cifra supera ampliamente los 63,188 sufragios contabilizados durante el primer día de votación anticipada de las elecciones legislativas de 2018.
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En Dallas, las autoridades reportaron 76,079 votos, una marca histórica para una primera jornada, incluso frente a registros de anteriores elecciones presidenciales.
Ambos condados tienen una importante presencia demócrata, pero sus cifras iniciales no permiten determinar qué candidato recibirá más votos.
Elecciones en Texas: la participación también crece en condados republicanos[caption id="attachment_1697655" align="alignnone" width="1200"] Personas llegan al centro George Bush durante la jornada de votación anticipada en Houston, Texas (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez[/caption]
El condado de Collin, al noreste de Dallas, contabilizó 34,522 electores durante el primer día, por encima de los niveles de 2022.
En Denton, las autoridades registraron 34,739 votos presenciales anticipados, suficientes para superar la marca anterior correspondiente al inicio de la votación.
Montgomery, considerado un territorio de tendencia republicana, también alcanzó una participación récord para elecciones de mitad de mandato, según The Texas Tribune.
Los condados de Ellis, Bell y McLennan registraron una tendencia similar, mostrando que el incremento electoral no se limita a las zonas demócratas.
Trump y Ken Paxton enfrentan una contienda seguida de cerca
La elección al Senado concentra atención nacional por el enfrentamiento entre Paxton, aliado de Trump, y Talarico, candidato del Partido Demócrata.
El promedio de encuestas citado sitúa al demócrata 2.2 puntos por delante, una diferencia que debe interpretarse considerando la incertidumbre estadística.
Trump tiene previsto regresar a Texas la próxima semana para participar en actividades de campaña a favor de Paxton.
La visita representaría su cuarta aparición en el estado durante este ciclo electoral, según la información difundida sobre la campaña.
¿Qué significa la participación récord para las elecciones de Texas?
El aumento inicial de votantes refleja una movilización considerable, pero todavía resulta prematuro identificar tendencias definitivas en las preferencias electorales.
Las cifras de participación tampoco distinguen automáticamente entre simpatizantes republicanos, demócratas e independientes, por lo que requieren un análisis más amplio.
Para las comunidades hispanas, la elección también representa una oportunidad de conocer las propuestas sobre inmigración, economía y servicios públicos.
Los resultados definitivos dependerán del escrutinio electoral, mientras las autoridades continúan recibiendo votos anticipados durante el periodo establecido.
Fuente: Efe.