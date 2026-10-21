Votación anticipada en Texas rompe récords y pone bajo presión la disputa por el Senado

La votación anticipada en Texas comenzó con cifras históricas en varios condados, mientras republicanos y demócratas disputan un escaño clave del Senado estadounidense.

La elevada participación coincide con una contienda entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton, respaldado por el presidente Donald Trump.

Según los datos proporcionados, RealClearPolitics registra una ventaja de 2.2 puntos para Talarico, aunque esa diferencia no garantiza el resultado electoral.

El movimiento de votantes también alcanza condados tradicionalmente republicanos, lo que convierte la participación inicial en un indicador importante para ambos partidos.

Récord de votación anticipada en Texas: Harris y Dallas destacan

[caption id="attachment_1697654" align="alignnone" width="1200"]Récord de votación anticipada en Texas: Harris y Dallas destacan. Foto Efe[/caption]

El condado de Harris, que incluye Houston, registró más de 104,600 votos durante la primera jornada de participación anticipada.

La cifra supera ampliamente los 63,188 sufragios contabilizados durante el primer día de votación anticipada de las elecciones legislativas de 2018.

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En Dallas, las autoridades reportaron 76,079 votos, una marca histórica para una primera jornada, incluso frente a registros de anteriores elecciones presidenciales.

Ambos condados tienen una importante presencia demócrata, pero sus cifras iniciales no permiten determinar qué candidato recibirá más votos.