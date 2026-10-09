Trump exige usar otra denominación.

Orden alcanza a agencias federales.

No establece sanciones al público.

Donald Trump elevó la controversia sobre el nombre de la inteligencia artificial al señalar como enemigos de la Casa Blanca a quienes mantengan esa expresión.

En una publicación en Truth Social, el presidente defendió “Super Intelligence” como una denominación más precisa y reclamó abandonar el término tradicional.

El mensaje no especificó sanciones ni consecuencias legales para las personas o empresas que continúen hablando de inteligencia artificial, según la información publicada por Hromadske.

La declaración añade presión política a un cambio de vocabulario que ya cuenta con instrucciones formales para las agencias del Gobierno federal.

Orden ejecutiva sobre IA: la fecha y el alcance

🇺🇸 | El presidente Trump dice que cualquiera que use el término Inteligencia Artificial, en lugar de Superinteligencia, es "¡EL ENEMIGO!". https://t.co/ZhVRgtM77W — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 8, 2026



La orden ejecutiva 14434, publicada por la Casa Blanca, está fechada el 29 de septiembre de 2026, un día antes de lo señalado en algunas versiones.

El documento dispone que el Poder Ejecutivo utilice “Super Intelligence” y la abreviatura “SI” en sustitución de “Artificial Intelligence” y “AI”.

La instrucción comprende correspondencia oficial, comunicaciones públicas, sitios web, informes y documentos de política, dentro de los límites permitidos por la legislación.

Su alcance administrativo importa: el texto dirige obligaciones a departamentos y agencias federales; no establece una prohibición general del término para toda la población.