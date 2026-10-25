La agenda electoral de esta semana, del lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026, trae tres debates confirmados y el cierre del voto anticipado en varios estados, a pocos días de la elección general del martes 3 de noviembre de 2026.

Por qué importa

Las decisiones que se toman en las urnas llegan a la mesa de la casa: lo que pagas de renta, de salud o de la escuela de tus hijos, y las reglas que afectan a tu comunidad. Para la familia latina, con frecuencia son varias personas con horarios de trabajo distintos, así que votar antes puede evitar contratiempos el día de la elección. Esta semana todavía hay plazos abiertos y otros que se cierran. Conviene revisarlos hoy.

Los debates de la semana

No encontramos confirmado ningún debate esta semana en California, Texas, Florida, Nueva York, Arizona, Georgia, Illinois, Nevada, Nuevo México, Colorado ni Nueva Jersey. Según Time (13 de octubre de 2026), no se esperaba debate en la carrera por la gobernación de Georgia ni en la de Nevada, ni en la del Senado de Texas. Los debates confirmados que encontramos son estos:

Martes 27 de octubre, Iowa (Distrito 3 de la Cámara): el republicano Zach Nunn, representante en funciones, y la demócrata Sarah Trone Garriott, senadora estatal, debaten a las 9 p.m. por KCCI (canal 8.1 en Des Moines, con transmisión en Very Local). Según Iowa Capital Dispatch, es el único debate televisado de la campaña. El medio describe la contienda como una de las más competitivas del país, con posible influencia en qué partido controla la Cámara. Las fuentes dan la hora sin zona horaria. Como Des Moines está en la zona central, serían las 10 p.m. ET; confírmalo con la cadena.

el republicano Zach Nunn, representante en funciones, y la demócrata Sarah Trone Garriott, senadora estatal, debaten a las 9 p.m. por KCCI (canal 8.1 en Des Moines, con transmisión en Very Local). Según Iowa Capital Dispatch, es el único debate televisado de la campaña. El medio describe la contienda como una de las más competitivas del país, con posible influencia en qué partido controla la Cámara. Las fuentes dan la hora sin zona horaria. Como Des Moines está en la zona central, serían las 10 p.m. ET; confírmalo con la cadena. Martes 27 de octubre, Connecticut (gobernación): el gobernador Ned Lamont (D), que busca un tercer mandato, y el senador estatal Ryan Fazio (R) debaten de 7 p.m. a 8 p.m. ET en WTNH News 8, con transmisión en línea, desde Mohegan Sun, en Uncasville. Es el segundo y último debate entre ambos; el primero fue el jueves 22 de octubre. Lo organizan WTNH y la Conferencia de Municipios de Connecticut (CCM).

el gobernador Ned Lamont (D), que busca un tercer mandato, y el senador estatal Ryan Fazio (R) debaten de 7 p.m. a 8 p.m. ET en WTNH News 8, con transmisión en línea, desde Mohegan Sun, en Uncasville. Es el segundo y último debate entre ambos; el primero fue el jueves 22 de octubre. Lo organizan WTNH y la Conferencia de Municipios de Connecticut (CCM). Jueves 29 de octubre, Pensilvania (Distrito 8 de la Cámara): el republicano Rob Bresnahan, representante en funciones, y la demócrata Paige Cognetti, alcaldesa de Scranton, debaten a las 7 p.m. ET en los estudios de WVIA, en Pittston. Será un debate de 55 minutos, y se podrá ver por WVIA-TV, escuchar por WVIA Radio y seguir en wvia.org y en el canal de YouTube de la estación.

Voto anticipado: cuándo cierra en cada estado

Texas: el voto anticipado en persona empezó el lunes 19 de octubre y termina el viernes 30 de octubre, que es el último día, según CBS Texas.

el voto anticipado en persona empezó el lunes 19 de octubre y termina el viernes 30 de octubre, que es el último día, según CBS Texas. Georgia: va del 13 al 30 de octubre, según NewsNation.

va del 13 al 30 de octubre, según NewsNation. Nevada: va del 17 al 30 de octubre, según NewsNation.

va del 17 al 30 de octubre, según NewsNation. Arizona: según un resumen basado en las reglas de NCSL publicado en The Blog Timer, el voto anticipado en persona termina a las 7 p.m. del viernes 30 de octubre. Es una fuente secundaria. La Secretaría de Estado de Arizona confirma que el voto anticipado empezó el 7 de octubre.

según un resumen basado en las reglas de NCSL publicado en The Blog Timer, el voto anticipado en persona termina a las 7 p.m. del viernes 30 de octubre. Es una fuente secundaria. La Secretaría de Estado de Arizona confirma que el voto anticipado empezó el 7 de octubre. Florida: todos los condados deben ofrecer voto anticipado en persona del 24 al 31 de octubre, según Election Innovation. Las autoridades locales pueden empezar desde el 19 de octubre y terminar hasta el 1 de noviembre, así que confirma horarios y sedes con la oficina del supervisor de elecciones de tu condado.

todos los condados deben ofrecer voto anticipado en persona del 24 al 31 de octubre, según Election Innovation. Las autoridades locales pueden empezar desde el 19 de octubre y terminar hasta el 1 de noviembre, así que confirma horarios y sedes con la oficina del supervisor de elecciones de tu condado. Nuevo México: va del 6 al 31 de octubre, según el resumen de Ballot Explained, una fuente secundaria.

va del 6 al 31 de octubre, según el resumen de Ballot Explained, una fuente secundaria. Nueva York: del 24 de octubre al 1 de noviembre puedes entregar tu boleta en un sitio de voto anticipado de tu condado, según vote.nyc.

del 24 de octubre al 1 de noviembre puedes entregar tu boleta en un sitio de voto anticipado de tu condado, según vote.nyc. Nueva Jersey: el voto anticipado va del 24 de octubre al 1 de noviembre, según el Washington Examiner. Esa fuente tiene un error en otro estado, así que confirma con tu condado.

el voto anticipado va del 24 de octubre al 1 de noviembre, según el Washington Examiner. Esa fuente tiene un error en otro estado, así que confirma con tu condado. Illinois: va del 24 de septiembre al 2 de noviembre, según el Washington Examiner. Ese lunes cae después de esta semana, pero define lo que te queda por hacer.

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