Agenda electoral de la semana: debates y cierre del voto anticipado
Publicado el 25/10/2026 a las 09:40
La agenda electoral de esta semana, del lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026, trae tres debates confirmados y el cierre del voto anticipado en varios estados, a pocos días de la elección general del martes 3 de noviembre de 2026.
Por qué importa
Las decisiones que se toman en las urnas llegan a la mesa de la casa: lo que pagas de renta, de salud o de la escuela de tus hijos, y las reglas que afectan a tu comunidad. Para la familia latina, con frecuencia son varias personas con horarios de trabajo distintos, así que votar antes puede evitar contratiempos el día de la elección. Esta semana todavía hay plazos abiertos y otros que se cierran. Conviene revisarlos hoy.
Los debates de la semana
No encontramos confirmado ningún debate esta semana en California, Texas, Florida, Nueva York, Arizona, Georgia, Illinois, Nevada, Nuevo México, Colorado ni Nueva Jersey. Según Time (13 de octubre de 2026), no se esperaba debate en la carrera por la gobernación de Georgia ni en la de Nevada, ni en la del Senado de Texas. Los debates confirmados que encontramos son estos:
- Martes 27 de octubre, Iowa (Distrito 3 de la Cámara): el republicano Zach Nunn, representante en funciones, y la demócrata Sarah Trone Garriott, senadora estatal, debaten a las 9 p.m. por KCCI (canal 8.1 en Des Moines, con transmisión en Very Local). Según Iowa Capital Dispatch, es el único debate televisado de la campaña. El medio describe la contienda como una de las más competitivas del país, con posible influencia en qué partido controla la Cámara. Las fuentes dan la hora sin zona horaria. Como Des Moines está en la zona central, serían las 10 p.m. ET; confírmalo con la cadena.
- Martes 27 de octubre, Connecticut (gobernación): el gobernador Ned Lamont (D), que busca un tercer mandato, y el senador estatal Ryan Fazio (R) debaten de 7 p.m. a 8 p.m. ET en WTNH News 8, con transmisión en línea, desde Mohegan Sun, en Uncasville. Es el segundo y último debate entre ambos; el primero fue el jueves 22 de octubre. Lo organizan WTNH y la Conferencia de Municipios de Connecticut (CCM).
- Jueves 29 de octubre, Pensilvania (Distrito 8 de la Cámara): el republicano Rob Bresnahan, representante en funciones, y la demócrata Paige Cognetti, alcaldesa de Scranton, debaten a las 7 p.m. ET en los estudios de WVIA, en Pittston. Será un debate de 55 minutos, y se podrá ver por WVIA-TV, escuchar por WVIA Radio y seguir en wvia.org y en el canal de YouTube de la estación.
Voto anticipado: cuándo cierra en cada estado
- Texas: el voto anticipado en persona empezó el lunes 19 de octubre y termina el viernes 30 de octubre, que es el último día, según CBS Texas.
- Georgia: va del 13 al 30 de octubre, según NewsNation.
- Nevada: va del 17 al 30 de octubre, según NewsNation.
- Arizona: según un resumen basado en las reglas de NCSL publicado en The Blog Timer, el voto anticipado en persona termina a las 7 p.m. del viernes 30 de octubre. Es una fuente secundaria. La Secretaría de Estado de Arizona confirma que el voto anticipado empezó el 7 de octubre.
- Florida: todos los condados deben ofrecer voto anticipado en persona del 24 al 31 de octubre, según Election Innovation. Las autoridades locales pueden empezar desde el 19 de octubre y terminar hasta el 1 de noviembre, así que confirma horarios y sedes con la oficina del supervisor de elecciones de tu condado.
- Nuevo México: va del 6 al 31 de octubre, según el resumen de Ballot Explained, una fuente secundaria.
- Nueva York: del 24 de octubre al 1 de noviembre puedes entregar tu boleta en un sitio de voto anticipado de tu condado, según vote.nyc.
- Nueva Jersey: el voto anticipado va del 24 de octubre al 1 de noviembre, según el Washington Examiner. Esa fuente tiene un error en otro estado, así que confirma con tu condado.
- Illinois: va del 24 de septiembre al 2 de noviembre, según el Washington Examiner. Ese lunes cae después de esta semana, pero define lo que te queda por hacer.
Plazos para inscribirte y pedir tu boleta por correo
- Colorado: el lunes 26 de octubre es el último día para inscribirse por correo y en línea. El 3 de noviembre es el último día para inscribirse en persona, según Ballotpedia News.
- Nueva Jersey: la fecha límite para pedir boleta por correo es el martes 27 de octubre, según un calendario nacional de The Political Group con unos 48 días de antigüedad. Confirma el plazo con la oficina electoral de tu condado.
- Arizona: si devolverás tu boleta por correo, la Comisión de Elecciones Limpias de Arizona recomienda enviarla a más tardar el martes 27 de octubre, según MundoNow. Es una recomendación, no un plazo legal. La boleta debe llegar al condado antes de las 7:00 p.m. hora de Arizona (9:00 p.m. ET) del martes 3 de noviembre.
- Illinois: el jueves 29 de octubre es el último día para solicitar boleta por correo o en línea. Todavía se puede inscribir en persona hasta el 3 de noviembre, según Ballotpedia News.
- Nueva York: quien pida la boleta en persona en la junta electoral de su condado tiene hasta el lunes 2 de noviembre, según vote.nyc.
- Nuevo México: el 3 de noviembre es el último día para inscribirse en persona, según Ballotpedia News.
- Florida: el plazo para solicitar boleta por correo venció el jueves 22 de octubre a las 5 p.m., según CBS Miami.
Qué puedes hacer
- Si vives en Texas, Georgia, Nevada o Arizona, el viernes 30 de octubre es el último día de voto anticipado en persona según las fuentes citadas. Confirma el horario de tu sede.
- Si votas en Florida, llama o visita la web de la oficina del supervisor de elecciones de tu condado para saber qué sedes y horarios hay hasta el 31 de octubre o el 1 de noviembre.
- Si necesitas boleta por correo en Nueva Jersey o Illinois, revisa tu plazo (27 y 29 de octubre) con tu condado.
- Si votas por correo en Arizona, envía tu boleta cuanto antes. Debe llegar antes de las 9:00 p.m. ET del martes 3 de noviembre.
- Si aún no estás inscrito en Colorado, Illinois o Nuevo México, todavía puedes hacerlo en persona hasta el 3 de noviembre.
- Para ver los debates, anota las horas: Connecticut, martes 27 de octubre a las 7 p.m. ET por WTNH; Pensilvania, jueves 29 de octubre a las 7 p.m. ET por WVIA; Iowa, martes 27 de octubre a las 9 p.m. por KCCI (hora local, sin zona horaria en las fuentes).
Varias de estas fechas provienen de fuentes secundarias o con algunos días de antigüedad. Antes de salir de casa, verifica con la oficina electoral de tu condado.
Fuentes: Iowa Capital Dispatch; TV News Check (KCCI); Nexstar; WTNH; WSHU; PoliticsPA; WVIA; Ballotpedia News; The Political Group; MundoNow; CBS Texas; The Blog Timer; NewsNation; Election Innovation; Ballot Explained; vote.nyc (NYC Board of Elections); Washington Examiner