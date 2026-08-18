Escándalo en Penn State: aspirantes de fraternidades habrían sido usados para preparar cocaína
Publicado el18/08/2026 a las 12:12
- Red de narcotráfico en Penn State
- Fraternidades están bajo investigación
- Aspirantes habrían preparado cocaína
Una presunta red de narcotráfico sacude a Penn State después de que autoridades de Pensilvania acusaran a 14 personas, incluidos 13 estudiantes actuales o antiguos, por una operación que habría utilizado casas de fraternidades para preparar y distribuir cocaína.
El caso tomó un giro todavía más delicado: según documentos judiciales, aspirantes a ingresar a fraternidades habrían sido obligados a cortar y empaquetar la droga antes de que fuera distribuida entre estudiantes de la universidad.
- Por qué importa: Las acusaciones van más allá de la posesión individual de drogas y describen una presunta estructura organizada que habría aprovechado espacios vinculados con fraternidades y utilizado a sus propios integrantes y aspirantes como mano de obra.
- Puntos clave: La investigación involucra a 14 acusados, señala a dos casas de fraternidades fuera del campus y sostiene que la presunta operación funcionó durante 2023 y 2024.
Red de cocaína en Penn State habría operado desde fraternidades
De acuerdo con documentos judiciales, grandes cantidades de cocaína llegaban a la zona mediante contactos en Filadelfia y Nueva York antes de ser procesadas principalmente en las casas de Sigma Chi y Delta Upsilon.
Las autoridades sostienen que integrantes y aspirantes de las fraternidades participaban en el corte y empaquetado de la droga, que posteriormente habría sido distribuida entre estudiantes de Penn State.
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Uno de los hombres involucrados aseguró que uno de sus coacusados era el “mayor distribuidor de cocaína” en Penn State y que “se jactaba de la cantidad de dinero que ganaba vendiendo cocaína”.
- El dato: Al menos cuatro de las personas acusadas son estudiantes actuales, mientras que cuatro enfrentan cargos que incluyen conspiración, lavado de dinero procedente de actividades ilícitas y pertenencia a organizaciones delictivas.
Agostino Abbatiello es señalado como presunto líder de la operación
Agostino Abbatiello, de 24 años, fue acusado de encabezar la presunta red y se entregó el martes después de no acudir a la lectura de cargos prevista para el lunes.
Entre los delitos que se le imputan aparecen posesión con intención de distribuir drogas y conspiración, y las autoridades ordenaron que permaneciera encarcelado sin derecho a fianza.
“Se trata de una conducta delictiva muy grave. No tiene nada de infantil ni de trivial”, declaró el fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, durante una conferencia de prensa.
Sunday añadió: “Se trataba de una organización de trata de personas de alto nivel que operaba en esta región de Pensilvania”, al referirse a la gravedad que las autoridades atribuyen al caso.
Investigación alcanza a estudiantes y al padre de un acusado
- El proceso: Ocho de los acusados enfrentan cargos menores por posesión de drogas, mientras otro está acusado de conspiración y uso ilícito de un medio de comunicación.
Paul Robinson, padre de un estudiante señalado junto con Abbatiello como uno de los dos principales proveedores, enfrenta acusaciones por manipulación de pruebas, obstrucción a la justicia y encubrimiento.
Las autoridades aseguran que Robinson habría intentado ocultar evidencias relacionadas con la investigación, incluida una caja fuerte que presuntamente contenía drogas y dinero en efectivo.
Hasta ahora, el caso se mantiene en la etapa judicial y las acusaciones describen hechos que todavía deberán ser examinados durante el proceso correspondiente.
Fraternidades reaccionan tras las acusaciones
- Qué pueden hacer: Penn State anunció la suspensión temporal de Delta Upsilon, mientras aclaró que Sigma Chi no está reconocida por la universidad y, por lo tanto, no se encuentra bajo su supervisión.
Delta Upsilon informó que cualquier persona vinculada con la presunta red que tenga relación con la fraternidad será expulsada o suspendida si no presenta previamente su renuncia.
Sigma Chi suspendió a los tres miembros acusados y paralizó temporalmente las actividades de su capítulo en Penn State mientras determina si las acusaciones corresponden a comportamientos individuales o a actividades organizadas, señaló ‘CNN‘, ‘Fox 5 New York‘ y ‘CBS News‘.
- El límite: Las imputaciones no equivalen a una condena. “Esta conducta es una violación flagrante de nuestros valores y no tiene cabida en nuestra fraternidad, comunidad ni sociedad”, declaró Michael Church, director ejecutivo de Sigma Chi