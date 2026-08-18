Escándalo en Penn State: aspirantes de fraternidades habrían sido usados para preparar cocaína

Red de narcotráfico en Penn State

Fraternidades están bajo investigación

Aspirantes habrían preparado cocaína

Una presunta red de narcotráfico sacude a Penn State después de que autoridades de Pensilvania acusaran a 14 personas, incluidos 13 estudiantes actuales o antiguos, por una operación que habría utilizado casas de fraternidades para preparar y distribuir cocaína.

El caso tomó un giro todavía más delicado: según documentos judiciales, aspirantes a ingresar a fraternidades habrían sido obligados a cortar y empaquetar la droga antes de que fuera distribuida entre estudiantes de la universidad.

Por qué importa: Las acusaciones van más allá de la posesión individual de drogas y describen una presunta estructura organizada que habría aprovechado espacios vinculados con fraternidades y utilizado a sus propios integrantes y aspirantes como mano de obra.

Las acusaciones van más allá de la posesión individual de drogas y describen una presunta estructura organizada que habría aprovechado espacios vinculados con fraternidades y utilizado a sus propios integrantes y aspirantes como mano de obra. Puntos clave: La investigación involucra a 14 acusados, señala a dos casas de fraternidades fuera del campus y sostiene que la presunta operación funcionó durante 2023 y 2024.

Red de cocaína en Penn State habría operado desde fraternidades

De acuerdo con documentos judiciales, grandes cantidades de cocaína llegaban a la zona mediante contactos en Filadelfia y Nueva York antes de ser procesadas principalmente en las casas de Sigma Chi y Delta Upsilon.

Las autoridades sostienen que integrantes y aspirantes de las fraternidades participaban en el corte y empaquetado de la droga, que posteriormente habría sido distribuida entre estudiantes de Penn State.

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Uno de los hombres involucrados aseguró que uno de sus coacusados era el “mayor distribuidor de cocaína” en Penn State y que “se jactaba de la cantidad de dinero que ganaba vendiendo cocaína”.