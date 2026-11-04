Los resultados del Senado de EE. UU. en Ohio (elección especial) muestran al demócrata Sherrod Brown adelante con el 52,9 % de los votos (1.126.936), frente al 43,1 % (916.461) del republicano Jon Husted, con el 44 % del voto escrutado a las 9:02 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. La ventaja de Brown se ha reducido a lo largo de la noche. Los resultados son preliminares y el conteo sigue.

Los números hasta ahora

Según CNN, se han contado 2.128.714 votos. Ningún candidato ha sido proyectado ganador.

Sherrod Brown (Demócrata): 1.126.936 votos, 52,9 %.

(Demócrata): 1.126.936 votos, 52,9 %. Jon Husted (Republicano, en el cargo): 916.461 votos, 43,1 %.

(Republicano, en el cargo): 916.461 votos, 43,1 %. William Redpath (Libertario): 48.487 votos, 2,3 %.

(Libertario): 48.487 votos, 2,3 %. Greg Levy (Independiente): 36.830 votos, 1,7 %.

Cómo se mueve la ventaja

La ventaja de Brown se reduce a medida que avanza el escrutinio. Según el conteo de CNN, pasó de 26,6 puntos con el 25 % escrutado (8:00 p. m. ET) a 21,3 puntos con el 30 % (hacia las 8:15 p. m. ET), a 18,4 puntos con el 34 % (8:33 p. m. ET) y a 9,9 puntos con el 44 % (9:02 p. m. ET).

Entre las 8:00 y las 9:00 p. m. ET se contaron unos 910.000 votos más y la mayoría fue para los republicanos, porque ya entra el voto del día de la elección y de los condados rurales. Con menos de la mitad escrutada, la carrera sigue abierta. AP, por su parte, indicó que con el 34 % escrutado la ventaja de Brown era de unos 18 puntos (308.697 votos).

Qué hay que saber

Según AP, aún no proyecta ganador (9:00 p. m. ET). Las urnas cerraron a las 7:30 p. m. ET.

Es una elección especial: Husted ocupa el escaño desde enero de 2025, designado por el gobernador Mike DeWine para cubrir la vacante de JD Vance, hoy vicepresidente.

Brown fue senador por Ohio de 2007 a 2025.

Quien gane completará el periodo hasta 2029.

Más de 1,73 millones de habitantes de Ohio votaron antes del día de la elección, según cleveland.com.

Con tan poco escrutado, las cifras son muy preliminares. También puedes consultar los resultados de la elección a gobernador de Ohio: Acton lidera con el 59,2 % y el 34 % escrutado.