Los resultados de la elección a gobernador de Ohio muestran a la demócrata Amy Acton al frente con el 54,8 % y 1.163.731 votos, con el 44 % del voto escrutado a las 9:02 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. El republicano Vivek Ramaswamy suma el 42,3 %, y la ventaja de Acton se ha reducido a lo largo de la noche. El conteo sigue y los resultados son preliminares: AP aún no proyecta ganador.

Los números hasta ahora

Con 2.123.719 votos contados, según CNN:

Amy Acton (Demócrata): 1.163.731 votos, 54,8 %.

(Demócrata): 1.163.731 votos, 54,8 %. Vivek Ramaswamy (Republicano): 899.154 votos, 42,3 %.

(Republicano): 899.154 votos, 42,3 %. Don Kissick (Libertario): 60.834 votos, 2,9 %.

Ningún candidato ha sido proyectado ganador por CNN.

Cómo se mueve la ventaja

La ventaja de Acton se ha reducido en cada corte desde las 7:51 p. m. ET. Según el conteo publicado por CNN, el margen pasó de 34,7 puntos con el 9 % escrutado (antes de las 7:51 p. m.) a 35,3 puntos con el 17 % (7:51 p. m.). Después bajó a 29,0 puntos con el 25 % (8:00 p. m.), a 23,7 con el 30 % (hacia las 8:15 p. m.), a 20,9 con el 34 % (8:33 p. m.) y a 12,5 puntos con el 44 % (9:02 p. m.).

Entre las 8:00 y las 9:00 p. m. ET se contaron unos 910.000 votos más, y la mayoría fue para los republicanos. Según el análisis del conteo, esto se debe a que ya entra el voto del día de la elección y el de los condados rurales. Con menos de la mitad del voto escrutado, la carrera sigue abierta.

Qué hay que saber