Resultados Ohio gobernador: Acton 54,8 % y Ramaswamy 42,3 % con el 44 % escrutado
Publicado el 03/11/2026 a las 20:16
Los resultados de la elección a gobernador de Ohio muestran a la demócrata Amy Acton al frente con el 54,8 % y 1.163.731 votos, con el 44 % del voto escrutado a las 9:02 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. El republicano Vivek Ramaswamy suma el 42,3 %, y la ventaja de Acton se ha reducido a lo largo de la noche. El conteo sigue y los resultados son preliminares: AP aún no proyecta ganador.
Los números hasta ahora
Con 2.123.719 votos contados, según CNN:
- Amy Acton (Demócrata): 1.163.731 votos, 54,8 %.
- Vivek Ramaswamy (Republicano): 899.154 votos, 42,3 %.
- Don Kissick (Libertario): 60.834 votos, 2,9 %.
Ningún candidato ha sido proyectado ganador por CNN.
Cómo se mueve la ventaja
La ventaja de Acton se ha reducido en cada corte desde las 7:51 p. m. ET. Según el conteo publicado por CNN, el margen pasó de 34,7 puntos con el 9 % escrutado (antes de las 7:51 p. m.) a 35,3 puntos con el 17 % (7:51 p. m.). Después bajó a 29,0 puntos con el 25 % (8:00 p. m.), a 23,7 con el 30 % (hacia las 8:15 p. m.), a 20,9 con el 34 % (8:33 p. m.) y a 12,5 puntos con el 44 % (9:02 p. m.).
Entre las 8:00 y las 9:00 p. m. ET se contaron unos 910.000 votos más, y la mayoría fue para los republicanos. Según el análisis del conteo, esto se debe a que ya entra el voto del día de la elección y el de los condados rurales. Con menos de la mitad del voto escrutado, la carrera sigue abierta.
Qué hay que saber
- La gobernación está abierta: el republicano Mike DeWine no puede repetir por el límite de mandatos.
- Acton fue directora de Salud de Ohio durante la pandemia. Ramaswamy es empresario y excandidato presidencial.
- Las urnas cerraron a las 7:30 p. m. ET. Según AP, a las 9:00 p. m. ET todavía no había proyección.
- Más de 1,73 millones de habitantes de Ohio votaron antes del día de la elección, más que en 2022 (1,47 millones), según cleveland.com.
Con el 34 % escrutado, la ventaja de Acton era de unos 21 puntos (348.650 votos). Puede consultar nuestra cobertura de los resultados de la gobernación de Ohio, con el corte de ese momento.
Nota en desarrollo: actualizaremos estas cifras a medida que avance el conteo.
Fuentes: CNN (resultados), AP, Hoodline / cleveland.com.