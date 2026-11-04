Warner conserva su escaño virginiano.

Markey y Booker logran reelegirse.

Retener escaños no garantiza mayoría.

Los demócratas conservaron sus escaños del Senado en Virginia, Massachusetts y Nueva Jersey durante las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Mark Warner, Ed Markey y Cory Booker obtuvieron la reelección, respectivamente, según las proyecciones de Associated Press recogidas por News From The States.

Las victorias evitan pérdidas en esos estados, aunque no representan conquistas de posiciones republicanas ni garantizan por sí mismas una mayoría nacional.

El alcance de estos resultados corresponde a las contiendas senatoriales: no significa que todas las elecciones celebradas en esos territorios hayan quedado resueltas.

Virginia mantiene a Mark Warner en el Senado

#Destino2026 | El candidato Demócrata Mark Warner conserva su lugar en el Senado de Virginia, mientras que el Partido Republicano tiene ventaja porcentual en Kentucky, según informa AP. https://t.co/69Nz5YZhj8 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 4, 2026



En Virginia, Warner retuvo su asiento frente al republicano Bert Mizusawa, un general retirado del Ejército que buscaba desplazar al senador demócrata.

La carrera también estuvo marcada por una amplia ventaja financiera de Warner y una inversión republicana limitada, según la cobertura de The Washington Post.

Sin embargo, la competencia en Virginia no terminaba con el Senado: sus once distritos de la Cámara de Representantes también estaban en disputa.

Antes de los comicios, esa delegación estaba integrada por seis demócratas y cinco republicanos, por lo que cada resultado distrital tenía relevancia nacional.