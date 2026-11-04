Los demócratas blindan tres bastiones del este, pero la batalla por el Senado sigue abierta
Publicado el 03/11/2026 a las 20:45
- Warner conserva su escaño virginiano.
- Markey y Booker logran reelegirse.
- Retener escaños no garantiza mayoría.
Los demócratas conservaron sus escaños del Senado en Virginia, Massachusetts y Nueva Jersey durante las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
Mark Warner, Ed Markey y Cory Booker obtuvieron la reelección, respectivamente, según las proyecciones de Associated Press recogidas por News From The States.
Las victorias evitan pérdidas en esos estados, aunque no representan conquistas de posiciones republicanas ni garantizan por sí mismas una mayoría nacional.
El alcance de estos resultados corresponde a las contiendas senatoriales: no significa que todas las elecciones celebradas en esos territorios hayan quedado resueltas.
Virginia mantiene a Mark Warner en el Senado
#Destino2026 | El candidato Demócrata Mark Warner conserva su lugar en el Senado de Virginia, mientras que el Partido Republicano tiene ventaja porcentual en Kentucky, según informa AP. https://t.co/69Nz5YZhj8
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 4, 2026
En Virginia, Warner retuvo su asiento frente al republicano Bert Mizusawa, un general retirado del Ejército que buscaba desplazar al senador demócrata.
La carrera también estuvo marcada por una amplia ventaja financiera de Warner y una inversión republicana limitada, según la cobertura de The Washington Post.
Sin embargo, la competencia en Virginia no terminaba con el Senado: sus once distritos de la Cámara de Representantes también estaban en disputa.
Antes de los comicios, esa delegación estaba integrada por seis demócratas y cinco republicanos, por lo que cada resultado distrital tenía relevancia nacional.
Massachusetts y Nueva Jersey sostienen su representación demócrata
BREAKING: Democrat Ed Markey wins re-election to the U.S. Senate in Massachusetts, NBC News projects. https://t.co/1YtnCVeS7g https://t.co/YAhLzQFRPc
— NBC News (@NBCNews) November 4, 2026
En Massachusetts, Ed Markey conservó su escaño, mientras que Cory Booker hizo lo propio en Nueva Jersey, manteniendo ambas posiciones para su partido.
Estos resultados fortalecen la base demócrata en la costa este y reducen las oportunidades republicanas de ampliar su representación mediante esas contiendas.
Nueva Jersey también celebró elecciones en sus doce distritos de la Cámara de Representantes, una competencia separada de la votación estatal para senador.
Por ello, el triunfo de Booker no permite atribuir automáticamente al partido el resultado de toda la delegación congresional del estado.
El control del Congreso depende de otras contiendas[caption id="attachment_1699310" align="alignnone" width="1200"] Demócratas retienen tres bastiones: la disputa por el Senado FOTO: IA CHATGPT[/caption]
Los republicanos llegaron a la jornada con 53 escaños senatoriales. Los demócratas necesitaban una ganancia neta de cuatro para alcanzar una mayoría de 51.
Conservar sus posiciones era una condición necesaria para avanzar, pero la disputa nacional exigía también derrotar a candidatos republicanos en otros estados.
En Georgia, Jon Ossoff consiguió la reelección frente a Mike Collins, cerrando otra oportunidad de avance para los republicanos.
La economía y el estado de la democracia encabezaron las preocupaciones nacionales, según AP Voter Poll; esos datos no explican individualmente cada victoria estatal.
Qué deben revisar los votantes durante el escrutinio
Las proyecciones periodísticas identifican ganadores a partir del análisis electoral, mientras que la certificación oficial corresponde a las autoridades y ocurre posteriormente.
En contiendas cerradas, el procesamiento de papeletas pendientes puede prolongar la espera, sin que una demora constituya por sí sola evidencia de irregularidades.
Para la audiencia hispana, resulta esencial distinguir entre conservar un escaño, ganar uno adicional y conseguir el control de una cámara.
Los votantes pueden consultar las autoridades electorales estatales y seguir coberturas que indiquen claramente si presentan conteos parciales, proyecciones o resultados certificados.