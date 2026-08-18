¿Por qué el DOJ vigiló las elecciones en Miami-Dade?
Publicado el18/08/2026 a las 17:09
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) desplegó este martes abogados de su División de Derechos Civiles para supervisar centros de votación en Miami-Dade mientras los electores de Florida participaban en las elecciones primarias.
Por qué importa: La presencia del DOJ llamó la atención de los votantes, pero forma parte de una práctica federal utilizada para vigilar que las elecciones sean libres, accesibles y no discriminatorias.
DOJ supervisa centros de votación en Miami-Dade
🚨| Departamento de Justicia (DOJ) tiene OBSERVADORES ELECTORALES en centros de votación de Miami-Dade, Florida, mientras aumenta la participación durante la jornada de las elecciones primarias de 2026. pic.twitter.com/oqejeVwDQw
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) August 18, 2026
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, aproximadamente cuatro abogados de la División de Derechos Civiles fueron asignados para realizar la supervisión electoral en Miami-Dade.
La función está relacionada con el cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles durante el proceso electoral.
El dato: El DOJ también anunció supervisión electoral durante las primarias de Wyoming.
La presencia de funcionarios federales no es nueva en Florida. El propio Departamento de Justicia indicó que realizó labores similares durante las elecciones legislativas de 2022.
La supervisión buscaba observar las condiciones en las que los ciudadanos ejercian su derecho al voto y comprobar el cumplimiento de las protecciones establecidas por las leyes federales.
El DOJ ha enviado 75 supervisores durante las primarias
Florida celebra sus elecciones primarias para elegir cargos estatales y locales. Autoridades de Miami-Dade reportan abstención, mientras algunos ciudadanos resaltan la importancia de acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto.https://t.co/3NlZO11cfJ
— N+ UNIVISION MIAMI (@nmasUnivision23) August 18, 2026
Miami-Dade forma parte de una operación más amplia realizada por el Departamento de Justicia durante la temporada de elecciones primarias de 2026.
Hasta ahora, la agencia ha desplegado 75 supervisores en cinco estados y en más de 200 centros de votación.
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En números: Durante las elecciones de 2022, el DOJ también envió personal para realizar labores de supervisión en nueve estados.
La División de Derechos Civiles es la sección del Departamento de Justicia encargada, entre otras funciones, de hacer cumplir leyes federales que protegen a los ciudadanos frente a la discriminación.
Por eso, su participación en una elección está enfocada en observar el cumplimiento de esas protecciones y la accesibilidad del proceso electoral.
El DOJ dice que la vigilancia electoral es una prioridad
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Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, presentó la supervisión como parte de las responsabilidades permanentes de su oficina.
“La supervisión electoral es una prioridad permanente para esta oficina”, afirmó Dhillon en el comunicado.
La posición del DOJ: “La supervisión sin discriminación garantiza que todas las elecciones sigan siendo libres, justas y accesibles para todos”.
El comunicado no señala, en la información proporcionada, que el despliegue en Miami-Dade responda a una denuncia específica de fraude o irregularidades en estas primarias.
Ese punto es importante: según la explicación del propio DOJ, el envío de personal forma parte de sus labores regulares de supervisión del cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles.
La supervisión ocurre mientras Florida define sus candidatos
El despliegue federal coincide con una jornada en la que los votantes de Florida acudieron a las urnas para decidir qué candidatos avanzarán después de las primarias.
Qué sigue: Los abogados federales observarán el proceso en los centros seleccionados de Miami-Dade como parte del programa de supervisión anunciado por el DOJ.
La presencia federal, por tanto, no significa por sí misma que exista una investigación sobre las elecciones de Miami-Dade, según Telemundo.
La información disponible la presenta como una medida de vigilancia electoral aplicada también en otros estados y utilizada anteriormente por el Departamento de Justicia.