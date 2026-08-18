¿Por qué el DOJ vigiló las elecciones en Miami-Dade?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) desplegó este martes abogados de su División de Derechos Civiles para supervisar centros de votación en Miami-Dade mientras los electores de Florida participaban en las elecciones primarias.

Por qué importa: La presencia del DOJ llamó la atención de los votantes, pero forma parte de una práctica federal utilizada para vigilar que las elecciones sean libres, accesibles y no discriminatorias.

DOJ supervisa centros de votación en Miami-Dade

🚨| Departamento de Justicia (DOJ) tiene OBSERVADORES ELECTORALES en centros de votación de Miami-Dade, Florida, mientras aumenta la participación durante la jornada de las elecciones primarias de 2026. pic.twitter.com/oqejeVwDQw — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) August 18, 2026

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, aproximadamente cuatro abogados de la División de Derechos Civiles fueron asignados para realizar la supervisión electoral en Miami-Dade.

La función está relacionada con el cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles durante el proceso electoral.

El dato: El DOJ también anunció supervisión electoral durante las primarias de Wyoming.

La presencia de funcionarios federales no es nueva en Florida. El propio Departamento de Justicia indicó que realizó labores similares durante las elecciones legislativas de 2022.

La supervisión buscaba observar las condiciones en las que los ciudadanos ejercian su derecho al voto y comprobar el cumplimiento de las protecciones establecidas por las leyes federales.