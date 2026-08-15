Terremoto de magnitud 7.7 sacude Indonesia y pone la atención sobre posible riesgo de tsunami
Publicado el15/08/2026 a las 08:00
- Terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia
- Epicentro cerca de Flores
- Sin víctimas reportadas inicialmente
Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes la costa de Indonesia, un movimiento que por su intensidad y poca profundidad encendió la atención sobre la isla de Flores.
- El dato: El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro aproximadamente 62 kilómetros al noroeste de Ende y 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.
El terremoto se produjo a una profundidad de apenas 10 kilómetros, de acuerdo con la información disponible del USGS sobre este fuerte movimiento sísmico.
Hasta el reporte inicial no se habían informado víctimas ni daños materiales, por lo que las consecuencias concretas del terremoto todavía estaban siendo evaluadas.
Posible alerta de tsunami mantiene la incertidumbre tras el sismo
- Por qué importa: La magnitud 7.7 del terremoto y su ubicación frente a la costa hacen especialmente relevante conocer las actualizaciones de las autoridades sobre posibles riesgos posteriores.
Uno de los principales interrogantes tras el movimiento es si las autoridades locales emitirán una alerta de tsunami, algo que no había sido confirmado en la información disponible inicialmente.
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La isla de Flores tiene una población estimada de alrededor de 2 millones de personas, una cifra que aumenta la atención sobre cualquier posible impacto del terremoto.
Ende, capital de la isla y hogar de unas 90,000 personas, se encuentra en la costa sur de Flores, en el lado opuesto de la zona donde fue localizado el sismo.
Enfrenta frecuentes terremotos por su ubicación geográfica
- El proceso: Las autoridades deberán determinar el alcance del movimiento y comprobar si provocó daños en comunidades cercanas mientras se actualiza la información sobre eventuales riesgos en la costa.
Indonesia forma parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa región caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica.
La convergencia de diferentes placas tectónicas convierte al país en un territorio donde los terremotos pueden producirse con frecuencia y alcanzar magnitudes considerables.
El archipiélago está integrado por más de 17,000 islas, una característica geográfica que hace especialmente importante el seguimiento de los terremotos ocurridos cerca de sus costas.
🇮🇩 Guests flee damaged Indonesia hotel after 7.7-magnitude quake
Guests evacuate a damaged hotel in Labuan Bajo, one of Indonesia’s main tourist destinations, after a 7.7-magnitude earthquake struck off Flores Island in eastern Indonesia. pic.twitter.com/OJ1bplhtNl
— AFP News Agency (@AFP) August 15, 2026
Qué hacer mientras se conoce el impacto del terremoto en Indonesia
- Qué pueden hacer: Quienes se encuentren en las zonas potencialmente afectadas deben mantenerse pendientes de las indicaciones emitidas por las autoridades locales ante cualquier actualización relacionada con el terremoto.
También resulta clave seguir información oficial sobre una eventual alerta de tsunami, especialmente para quienes permanezcan en comunidades costeras próximas al área afectada.
- El límite: El reporte inicial no confirma víctimas, daños materiales ni una alerta de tsunami, por lo que todavía no es posible establecer el impacto definitivo del terremoto.
- Puntos clave: Por ahora, los datos confirmados se concentran en la magnitud 7.7, la profundidad de 10 kilómetros y la ubicación del epicentro frente a la isla de Flores, apuntó ‘EFE’ y ‘El Universal‘.
DEVASTATING QUAKE 🚨: A powerful magnitude 7.7 earthquake rocked Indonesia on Saturday, causing significant damage to the area. This is just the latest in the line of activity along the Pacific Ring of Fire. pic.twitter.com/HXEzcw58YT
— FOX Weather (@foxweather) August 15, 2026