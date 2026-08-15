Terremoto de magnitud 7.7 sacude Indonesia y pone la atención sobre posible riesgo de tsunami

Terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia

Epicentro cerca de Flores

Sin víctimas reportadas inicialmente

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes la costa de Indonesia, un movimiento que por su intensidad y poca profundidad encendió la atención sobre la isla de Flores.

El dato: El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro aproximadamente 62 kilómetros al noroeste de Ende y 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.

El terremoto se produjo a una profundidad de apenas 10 kilómetros, de acuerdo con la información disponible del USGS sobre este fuerte movimiento sísmico.

Hasta el reporte inicial no se habían informado víctimas ni daños materiales, por lo que las consecuencias concretas del terremoto todavía estaban siendo evaluadas.

Posible alerta de tsunami mantiene la incertidumbre tras el sismo

Por qué importa: La magnitud 7.7 del terremoto y su ubicación frente a la costa hacen especialmente relevante conocer las actualizaciones de las autoridades sobre posibles riesgos posteriores.

Uno de los principales interrogantes tras el movimiento es si las autoridades locales emitirán una alerta de tsunami, algo que no había sido confirmado en la información disponible inicialmente.

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La isla de Flores tiene una población estimada de alrededor de 2 millones de personas, una cifra que aumenta la atención sobre cualquier posible impacto del terremoto.

Ende, capital de la isla y hogar de unas 90,000 personas, se encuentra en la costa sur de Flores, en el lado opuesto de la zona donde fue localizado el sismo.