Irán promete una ofensiva más contundente ante cualquier ataque estadounidense
Publicado el17/05/2026 a las 08:13
- Irán amenaza a EE.UU.
- Trump endurece advertencias militares
- Negociaciones siguen completamente bloqueadas
Irán lanzó este domingo una nueva advertencia contra Estados Unidos y aseguró que cualquier nueva agresión militar provocará una respuesta “más contundente y severa”, en medio del estancamiento de las negociaciones entre ambos países.
La advertencia fue emitida por el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, quien afirmó que Washington enfrentaría escenarios “sorpresivos y devastadores” si se concretan nuevas acciones militares contra Teherán.
Las declaraciones ocurren después de que el presidente Donald Trump asegurara el sábado que Irán “la va a pasar muy mal” si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.
Horas más tarde, Trump publicó en Truth Social un video donde simuló el derribo de un misil iraní por parte de un buque estadounidense acompañado del mensaje: “Ok, lo tenemos en la mira. Fuego. Boom”.
Irán advierte sobre nuevas ofensivas estadounidenses
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Segun la agencia EFE, el portavoz militar iraní sostuvo que cualquier intento de compensar “la humillación sufrida por Estados Unidos” durante el conflicto reciente con Irán terminará provocando una respuesta aún más fuerte.
Shekarchi también afirmó que el “desesperado presidente de Estados Unidos” debe entender que cualquier nueva agresión expondrá a las fuerzas estadounidenses a situaciones ofensivas y devastadoras.
Además, acusó a Washington de quedar atrapado en “un pantano creado por ellos mismos” debido a las “políticas aventureras” impulsadas por Trump.
Las tensiones entre ambos países continúan pese al alto el fuego acordado el pasado 8 de abril.
Sin embargo, Trump afirmó hace una semana que la tregua era “increíblemente frágil”.
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Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero una ofensiva militar contra Irán que dejó más de 3.300 muertos, según la información proporcionada.
Durante la guerra fueron asesinados altos cargos iraníes, incluido el líder supremo Alí Jameneí, además de registrarse bombardeos contra instalaciones militares, civiles e industriales.
En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra territorio israelí y objetivos estadounidenses ubicados en Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y Arabia Saudí.
Teherán también bloqueó el estrecho de Ormuz, ruta estratégica por donde circula el 20 % del petróleo y gas mundial.
Negociaciones entre Washington y Teherán siguen bloqueadas
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Pakistán, permanecen estancadas tras el rechazo estadounidense a la última propuesta iraní.
Trump calificó la iniciativa presentada por Teherán como un “pedazo de basura”.
Pese al bloqueo diplomático, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó el viernes que ambos países continúan intercambiando mensajes “lentamente”.
En su última propuesta, Irán solicitó el pago de indemnizaciones por los daños de guerra, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y el desbloqueo de activos iraníes retenidos por Washington.
Además, exigió el levantamiento de sanciones antes de abordar el tema nuclear.
Según la agencia Fars, Estados Unidos habría presentado cinco condiciones a Irán a través de Pakistán.
Entre ellas estaría la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60 % y la posibilidad de mantener activa solo una instalación nuclear iraní.
La misma agencia señaló que Washington no estaría dispuesto a pagar compensaciones por daños de guerra ni a desbloquear el 25 % de los activos iraníes congelados en el extranjero.
Irán acusa a EE.UU. e Israel de provocar inseguridad
El Gobierno iraní acusó también a Estados Unidos e Israel de provocar la inseguridad en las rutas energéticas internacionales para justificar una nueva ofensiva militar.
El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, aseguró que ambos países están siguiendo un “manual de actuación” basado en crear crisis y luego presentarse como defensores de la estabilidad.
Bagaei afirmó que Washington y Tel Aviv “inyectaron deliberadamente” inseguridad en el estrecho de Ormuz.
Además, acusó a ambos gobiernos de difundir “la próxima gran mentira” para justificar una guerra ilegal contra Irán.
Mientras tanto, Pakistán continúa intentando mediar entre ambas partes.
Durante una visita oficial a Teherán, el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, recibió un nuevo paquete de propuestas iraníes para intentar reactivar las negociaciones.
El funcionario se reunió con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, quien participó en negociaciones directas previas entre Irán y Estados Unidos.