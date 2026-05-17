Irán promete una ofensiva más contundente ante cualquier ataque estadounidense

Irán amenaza a EE.UU.

Trump endurece advertencias militares

Negociaciones siguen completamente bloqueadas

Irán lanzó este domingo una nueva advertencia contra Estados Unidos y aseguró que cualquier nueva agresión militar provocará una respuesta “más contundente y severa”, en medio del estancamiento de las negociaciones entre ambos países.

La advertencia fue emitida por el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, quien afirmó que Washington enfrentaría escenarios “sorpresivos y devastadores” si se concretan nuevas acciones militares contra Teherán.

Las declaraciones ocurren después de que el presidente Donald Trump asegurara el sábado que Irán “la va a pasar muy mal” si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.

Horas más tarde, Trump publicó en Truth Social un video donde simuló el derribo de un misil iraní por parte de un buque estadounidense acompañado del mensaje: “Ok, lo tenemos en la mira. Fuego. Boom”.

Irán advierte sobre nuevas ofensivas estadounidenses

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Segun la agencia EFE, el portavoz militar iraní sostuvo que cualquier intento de compensar “la humillación sufrida por Estados Unidos” durante el conflicto reciente con Irán terminará provocando una respuesta aún más fuerte.

Shekarchi también afirmó que el “desesperado presidente de Estados Unidos” debe entender que cualquier nueva agresión expondrá a las fuerzas estadounidenses a situaciones ofensivas y devastadoras.

Además, acusó a Washington de quedar atrapado en “un pantano creado por ellos mismos” debido a las “políticas aventureras” impulsadas por Trump.