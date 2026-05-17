Alex Saab vuelve a quedar bajo custodia estadounidense tras deportación venezolana
Publicado el17/05/2026 a las 07:20
- Saab llega deportado a Miami
- DEA escolta a Alex Saab
- Venezuela entrega a Saab
El empresario colombiano Alex Saab aterrizó este sábado en un aeropuerto de Miami luego de ser deportado por el Gobierno de Venezuela hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presuntos delitos financieros y de corrupción.
La llegada de Saab fue confirmada por EFE en el aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade.
El exministro venezolano arribó escoltado por agentes federales estadounidenses, incluidos funcionarios de la DEA.
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) informó que la deportación se realizó “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.
Según el organismo venezolano, la decisión fue tomada debido a que Saab “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.
Saab vuelve a quedar bajo custodia estadounidense
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Segun la agencia EFE, no es la primera vez que Alex Saab enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos.
El empresario colombiano permaneció detenido en territorio estadounidense entre octubre de 2021 y diciembre de 2023.
Posteriormente regresó a Venezuela tras recibir un indulto otorgado por el entonces presidente Joe Biden como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.
En enero pasado, fiscales estadounidenses presentaron una nueva acusación por corrupción contra Saab en Miami, según reportes citados por The New York Times.
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El empresario, de 54 años, ha sido señalado durante años por las autoridades estadounidenses de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar presuntamente como testaferro del chavismo.
Además, Washington lo vincula con presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con programas estatales venezolanos.
Su caída política comenzó tras la captura de Maduro
Saab mantuvo durante años una relación cercana con Nicolás Maduro.
El empresario fue considerado una de las figuras más influyentes dentro de la estructura financiera del chavismo.
En octubre de 2024 fue designado ministro de Industria y Producción Nacional en Venezuela.
Sin embargo, fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez semanas después del operativo estadounidense que terminó con la captura de Maduro en Caracas.
De acuerdo con reportes periodísticos, Saab fue detenido por autoridades venezolanas a principios de febrero tras una solicitud de Washington.
Desde entonces, su paradero había permanecido fuera del foco público hasta confirmarse este sábado su traslado a Estados Unidos.
El caso Saab vuelve al centro de la crisis venezolana
La deportación del empresario representa un nuevo episodio en la relación entre Estados Unidos y Venezuela tras la caída del Gobierno de Nicolás Maduro.
Ahora, Saab deberá enfrentar nuevamente a la justicia|estadounidense.
El empresario llega a Miami mientras Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan en Nueva York un juicio por cargos relacionados con narcotráfico.
El caso también reabre el debate sobre la presunta red financiera que operó durante años alrededor del chavismo y que convirtió a Saab en una de las figuras más polémicas de la política venezolana reciente.