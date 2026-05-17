Alex Saab vuelve a quedar bajo custodia estadounidense tras deportación venezolana

Saab llega deportado a Miami

DEA escolta a Alex Saab

Venezuela entrega a Saab

El empresario colombiano Alex Saab aterrizó este sábado en un aeropuerto de Miami luego de ser deportado por el Gobierno de Venezuela hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presuntos delitos financieros y de corrupción.

La llegada de Saab fue confirmada por EFE en el aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade.

El exministro venezolano arribó escoltado por agentes federales estadounidenses, incluidos funcionarios de la DEA.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) informó que la deportación se realizó “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

Según el organismo venezolano, la decisión fue tomada debido a que Saab “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.