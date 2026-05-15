Policía admitió irregularidades

ICE mantiene detenido

Familia exige justicia La familia de Gerardo Reyes, un migrante mexicano detenido tras un control policial en Texas y posteriormente trasladado a un centro de detención de ICE, exigió transparencia y sanciones más severas contra el agente involucrado en el arresto. Por qué importa: El caso ha generado cuestionamientos sobre la actuación policial durante detenciones que terminan derivando en procesos migratorios, especialmente en medio del endurecimiento de las políticas migratorias bajo el Gobierno de Donald Trump. La policía de San Marcos anunció este miércoles la suspensión temporal de 24 horas del agente Jaciel Cortina. La medida fue tomada mientras continúa una investigación interna relacionada con el arresto de Reyes y su hijo Esteban, ocurrido el pasado 14 de marzo. Migrante detenido por ICE desata controversia en Texas Familia de un mexicano detenido por ICE en Texas y en control policial exige transparencia

Más detalles aquí: https://t.co/j7UjgRGNpe — Noticias SIN (@SIN24Horas) May 14, 2026 De acuerdo con un informe preliminar, Cortina incurrió en tres violaciones al reglamento del departamento de policía durante el procedimiento. Entre las faltas señaladas se encuentra haber presentado información inexacta en una declaración jurada.

También se le acusa de no explicar adecuadamente la base legal de la detención. Además, el informe indica que el agente no realizó una investigación suficiente antes de proceder con el arresto. Pese a ello, la familia considera insuficiente la sanción impuesta por el departamento policial. “Sentí como que me escupieron en la cara, porque no asumieron la responsabilidad de que se equivocaron y tienen que arreglarlo”, dijo Sanjuana Escalante, esposa de Reyes, en declaraciones a EFE. Escalante aseguró que la familia esperaba consecuencias más severas para el oficial involucrado.

Fiscalía retira cargos contra Reyes, pero mantiene caso contra su hijo La fiscalía del distrito de Hays decidió desestimar los cargos por “obstrucción de funciones públicas” que habían sido presentados contra Gerardo Reyes. Sin embargo, imputaciones similares contra su hijo Esteban, de 17 años, siguen vigentes. Según un documento firmado por el fiscal adjunto Greg Coxx, la fiscalía considera que el oficial actuó “dentro de su autoridad legal” al realizar el arresto. La familia rechaza esa conclusión. TE PUEDE INTERESAR: Jefe de la Patrulla Fronteriza deja el cargo tras acusaciones sexuales

“Queremos que le quiten los cargos también, porque la detención no fue justificada, partió de un reporte falso y una familia resultó afectada en consecuencia”, afirmó Escalante. El incidente ocurrió cuando Reyes acompañó a su hijo a llevar unas pertenencias a la entonces novia del menor. Según testimonios de la familia y un video compartido con EFE, la joven nunca salió de su residencia. Cuando regresaban a casa, un agente los detuvo y les pidió bajar del vehículo sin explicar el motivo. Esteban, quien conducía el automóvil, preguntó por qué los estaban deteniendo y se negó a salir del vehículo.

Reyes intervino y recordó a los oficiales que su hijo era menor de edad. Posteriormente, la policía confirmó que la joven nunca abandonó la residencia. Familia buscará liberar a Reyes mientras continúa su caso migratorio Gerardo Reyes permanece detenido desde hace más de dos meses en un centro de detención de Hutto, Texas. Un juez de migración rechazó este miércoles una solicitud para cancelar la orden de deportación en su contra. Reyes no cuenta con un estatus migratorio legal en Estados Unidos.

Ante esa decisión, la familia anunció que presentará un recurso de ‘habeas corpus’. La medida busca insistir en la liberación de Reyes mientras se resuelve su situación migratoria. El caso ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Bajo el Gobierno de Donald Trump, el impulso a los arrestos migratorios dentro del país ha derivado en cifras récord de detenciones. En enero, más de 73.000 migrantes permanecían detenidos en Estados Unidos.