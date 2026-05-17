Asesores de Trump alertan sobre un posible movimiento militar chino hacia Taiwán

Trump teme ataque chino

Taiwán genera tensión internacional

Xi Jinping preocupa a Washington Asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideran que el riesgo de un posible ataque de China contra Taiwán ha aumentado después de la reciente reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en Pekín. La preocupación surgió tras la cumbre celebrada esta semana entre ambos mandatarios. Según medios estadounidenses, integrantes cercanos al presidente creen que Xi Jinping estaría buscando posicionar a China como una potencia igual a Estados Unidos. Además, consideran que el líder chino mantiene una postura firme sobre Taiwán. De acuerdo con declaraciones citadas por el medio digital Axios, asesores de Trump creen que Xi intenta transmitir el mensaje de que “Taiwán es mío”.

El futuro de la isla asiática fue uno de los temas abordados durante las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y China. Mientras tanto, Trump ha insistido públicamente en presentar el encuentro con Xi Jinping como un éxito diplomático. El mandatario incluso compartió en Truth Social varias fotografías tomadas durante la visita a Pekín. Trump asegura que no busca una guerra por Taiwán Asesores del presidente de EE.UU., Donald Trump, consideran que el riesgo de que China ataque Taiwán en los próximos cinco años es mayor tras la cumbre entre el mandatario y el presidente de China, Xi Xinping, según medios estadounidenses.https://t.co/KgK2NVNUQ9 — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 17, 2026



Segun la agencia EFE, en una entrevista emitida por Fox News, Trump afirmó que no está alentando la independencia de Taiwán. El presidente también aseguró que no desea involucrar a Estados Unidos en una guerra con China por el futuro de la isla. “No busco que nadie se independice”, declaró el mandatario. Trump además cuestionó la posibilidad de que Estados Unidos participe en un conflicto militar a miles de kilómetros de distancia. Durante la entrevista, el republicano aseguró que el tema de Taiwán estuvo presente durante gran parte de las conversaciones sostenidas con Xi Jinping.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump vuelve a advertir a Irán sobre posibles consecuencias militares severas Según Trump, ambos líderes hablaron sobre la isla “toda la noche”. El mandatario estadounidense también sugirió que China podría intentar apoderarse de Taiwán una vez que él deje la presidencia. “Ahora, conmigo, no creo que hagan nada mientras esté aquí”, afirmó. Sin embargo, agregó que considera probable una acción china contra la isla cuando ya no esté en el cargo.

Las declaraciones volvieron a generar atención sobre el creciente nivel de tensión entre Washington y Pekín respecto a Taiwán. Marco Rubio asegura que política de EE.UU. no cambia El secretario de Estado, Marco Rubio, también se pronunció sobre el tema tras la reunión entre Trump y Xi Jinping. Rubio aseguró que la postura oficial de Estados Unidos respecto a Taiwán permanece sin cambios. “La política de los Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada”, afirmó el funcionario. El secretario de Estado señaló además que esa posición sigue vigente después del encuentro realizado en Pekín.

Las declaraciones de Rubio buscan enviar un mensaje de estabilidad diplomática tras el aumento de especulaciones sobre una posible escalada regional. El futuro de Taiwán continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre China y Estados Unidos. La isla mantiene un papel estratégico dentro de la relación entre ambas potencias. Mientras tanto, las advertencias expresadas por asesores cercanos a Trump reflejan la preocupación existente dentro de sectores de la administración estadounidense. Crecen las dudas sobre el futuro de Taiwán Las declaraciones posteriores a la cumbre han alimentado nuevas dudas sobre el futuro de Taiwán en medio de la rivalidad entre Washington y Pekín.