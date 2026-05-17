Avión con 132 pasajeros termina fuera de pista tras despegue abortado en Croacia

Airbus termina fuera de pista

Despegue abortado provoca emergencia

Pasajeros evacúan sin lesiones Momentos de tensión se vivieron en el aeropuerto de Split, en Croacia, luego de que un avión Airbus A220-300 de Croatia Airlines sufriera un grave incidente durante una maniobra de despegue abortado. La aeronave terminó fuera de la pista y se detuvo sobre una zona de césped después de atravesar parte del área lateral del aeropuerto. El incidente ocurrió el pasado sábado cuando el vuelo OU412 iniciaba su proceso de despegue con destino a Frankfurt, Alemania. De acuerdo con los primeros reportes, los pilotos decidieron cancelar el despegue siguiendo protocolos de seguridad. Sin embargo, el avión continuó avanzando hasta abandonar la pista y desplazarse sobre la hierba que rodea el área operativa.

Las imágenes difundidas posteriormente mostraron las marcas dejadas por el Airbus mientras avanzaba fuera de control. Videos compartidos por medios locales también evidenciaron la fuerza con la que los motores impulsaron la aeronave antes de detenerse. Fotografías posteriores revelaron daños visibles en la parte inferior del avión y tierra removida a varios metros del recorrido. Pasajeros fueron evacuados sin lesiones ❗️🛬🇭🇷 – A Croatia Airlines Airbus A220-300, registration 9A-CAN, veered off runway 23 and came to rest partly on the grass during an aborted takeoff at Split Airport in Croatia on May 16, 2026. The aircraft was operating scheduled flight OU412 bound for Frankfurt, Germany, with… pic.twitter.com/DrxsBD88x4 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 16, 2026



Segun Heraldo de mexico, a bordo del Airbus viajaban 132 pasajeros y tripulantes. Todos fueron evacuados tras el incidente sin que se reportaran personas lesionadas. Las autoridades aeroportuarias confirmaron que ninguno de los ocupantes necesitó ser trasladado a hospitales. Pese a ello, la Agencia de Investigación de Accidentes de Tráfico Aéreo de Croacia clasificó el hecho como un “grave incidente”. La entidad ya inició las investigaciones correspondientes para determinar qué ocurrió durante la maniobra abortada.

Según los reportes preliminares, el Airbus alcanzó una velocidad aproximada de 131 nudos antes de que los pilotos decidieran cancelar el despegue. TE PUEDE INTERESAR: Irán advierte a EE.UU. de una respuesta “más contundente” ante cualquier nueva agresión Durante el desplazamiento fuera de la pista, la aeronave impactó señalizaciones y luces ubicadas en el borde del área operativa. Esto provocó daños adicionales tanto en el avión como en parte de la infraestructura aeroportuaria. Las autoridades activaron inmediatamente los protocolos de emergencia tras confirmarse la salida de pista.

Personal de seguridad, bomberos y equipos de asistencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación. También se realizaron revisiones preventivas para descartar incendios o posibles fugas de combustible. Aeropuerto suspendió operaciones tras el incidente Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Heraldo de México (@elheraldodemexico)

Tras el accidente, las operaciones en el aeropuerto de Split fueron suspendidas temporalmente. La pista permaneció cerrada durante varias horas mientras equipos técnicos y de emergencia trabajaban en la zona. Las labores se concentraron en retirar la aeronave y evaluar posibles daños en la infraestructura aeroportuaria. El cierre afectó temporalmente aterrizajes y despegues dentro del aeropuerto croata. Hasta el momento, Croatia Airlines no ha explicado qué motivó a los pilotos a cancelar el despegue.

Sin embargo, especialistas en aviación ya analizan registros técnicos, comunicaciones y condiciones operativas relacionadas con el incidente. La Agencia de Investigación de Accidentes de Tráfico Aéreo confirmó que el caso ya se encuentra bajo análisis oficial. El objetivo de la investigación será determinar si existió una falla técnica, un problema operativo o algún otro factor relacionado con la maniobra. Mientras tanto, las imágenes del Airbus detenido sobre la hierba comenzaron a viralizarse ampliamente en redes sociales y medios internacionales. Airbus involucrado tenía menos de un año en operación El Airbus A220-300 involucrado en el incidente formaba parte de las aeronaves más recientes incorporadas por Croatia Airlines.