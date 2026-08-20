USCIS cambia regla de carga pública: ¿quién podría tener problemas con su Green Card?
Publicado el20/08/2026 a las 08:03
Desde septiembre, la agencia podrá considerar una gama más amplia de beneficios públicos al evaluar ciertas solicitudes de residencia permanente, pero recibir ayuda no significará una negativa automática.
USCIS aplicará desde el 18 de septiembre de 2026 una nueva guía para determinar si ciertos inmigrantes que solicitan la Green Card podrían convertirse en “carga pública”.
El cambio amplía los beneficios que los oficiales podrán revisar al analizar algunos casos.
Por qué es importante: Ayudas para vivienda, alimentos o universidad podrán formar parte de la evaluación, aunque USCIS deberá revisar cada solicitud individualmente y considerar otros factores antes de decidir.
USCIS podrá revisar más beneficios desde septiembre
La nueva guía llega después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminara las regulaciones de carga pública adoptadas en 2022.
La regla final fue publicada el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre.
“Carga pública” es un criterio migratorio utilizado para evaluar si una persona probablemente dependerá en el futuro de determinadas ayudas gubernamentales.
Para beneficios recibidos antes del 18 de septiembre, USCIS indica que considerará únicamente asistencia pública en efectivo para mantener ingresos y atención institucional de largo plazo pagada por el gobierno.
- Lo que cambia: Para beneficios sujetos a evaluación recibidos desde el 18 de septiembre, USCIS podrá considerar asistencia en efectivo, vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera universitaria y otros programas similares.
La guía se aplicará a los formularios I-485 sujetos a este criterio enviados por correo o electrónicamente desde esa fecha.
Familiares de ciudadanos también pueden estar sujetos a la evaluación
La regla puede alcanzar a diferentes personas que buscan ajustar su estatus para obtener la residencia permanente.
Entre ellas aparecen cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses, prometidos de ciudadanos, determinados familiares de residentes permanentes y solicitantes de varias categorías laborales.
También están incluidos ciertos trabajadores calificados, profesionales, inversionistas, trabajadores religiosos y beneficiarios de la lotería de visas.
- A quién afecta: Estar patrocinado por un ciudadano estadounidense no significa automáticamente estar exento de la evaluación de carga pública.
USCIS deberá considerar cinco factores establecidos por ley: edad, salud, situación familiar, bienes y recursos financieros, y educación y habilidades.
También puede evaluar una declaración de patrocinio económico mediante el Formulario I-864.
Asilo, TPS y algunas categorías humanitarias están exentos
No todos los solicitantes de beneficios migratorios estarán sujetos a este análisis.
Entre las categorías exentas mencionadas por USCIS están refugiados y asilados, solicitantes de TPS, víctimas de trata con estatus T, víctimas de determinados delitos con estatus U y algunos autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
- El límite: Recibir un beneficio público no supone por sí solo que USCIS rechazará una Green Card. La agencia señala que analizará la totalidad de las circunstancias de cada persona.
Una fianza podría permitir que algunos casos sean aprobados
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Si USCIS determina que el único motivo de inadmisibilidad es la posibilidad de convertirse en carga pública, el oficial puede ofrecer al solicitante la oportunidad de presentar una fianza de carga pública.
Esta funciona como una garantía financiera.
El monto se determinará considerando cuánta asistencia gubernamental podría recibir la persona durante los próximos cinco años.
- Qué sigue: La fianza solo podrá presentarse si USCIS invita expresamente al solicitante a hacerlo mediante una Notificación de Intención de Denegación. Si cumple los requisitos, la agencia podría aprobar posteriormente el ajuste de estatus.
En resumen, la nueva guía de USCIS amplía desde el 18 de septiembre los elementos que pueden pesar en una evaluación de carga pública, pero no establece que recibir beneficios públicos cierre automáticamente la puerta a una Green Card.
La decisión dependerá de la situación completa de cada solicitante, de la categoría migratoria bajo la que presenta su caso y de los demás factores que la agencia está obligada a considerar.
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FUENTE: USCIS / Telemundo