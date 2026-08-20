USCIS cambia regla de carga pública: ¿quién podría tener problemas con su Green Card?

Desde septiembre, la agencia podrá considerar una gama más amplia de beneficios públicos al evaluar ciertas solicitudes de residencia permanente, pero recibir ayuda no significará una negativa automática.

USCIS aplicará desde el 18 de septiembre de 2026 una nueva guía para determinar si ciertos inmigrantes que solicitan la Green Card podrían convertirse en “carga pública”.

El cambio amplía los beneficios que los oficiales podrán revisar al analizar algunos casos.

Por qué es importante: Ayudas para vivienda, alimentos o universidad podrán formar parte de la evaluación, aunque USCIS deberá revisar cada solicitud individualmente y considerar otros factores antes de decidir.

USCIS podrá revisar más beneficios desde septiembre

La nueva guía llega después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminara las regulaciones de carga pública adoptadas en 2022.

La regla final fue publicada el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre.

“Carga pública” es un criterio migratorio utilizado para evaluar si una persona probablemente dependerá en el futuro de determinadas ayudas gubernamentales.

Para beneficios recibidos antes del 18 de septiembre, USCIS indica que considerará únicamente asistencia pública en efectivo para mantener ingresos y atención institucional de largo plazo pagada por el gobierno.

Lo que cambia: Para beneficios sujetos a evaluación recibidos desde el 18 de septiembre, USCIS podrá considerar asistencia en efectivo, vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera universitaria y otros programas similares.

La guía se aplicará a los formularios I-485 sujetos a este criterio enviados por correo o electrónicamente desde esa fecha.