¿Puede ICE detenerte en un aeropuerto si tienes asilo pendiente o permiso de trabajo?

Tener una solicitud de asilo abierta o autorización para trabajar no necesariamente impide una detención migratoria durante un vuelo doméstico en Estados Unidos.

Las detenciones de inmigrantes en aeropuertos de Estados Unidos están encendiendo alertas entre abogados y organizaciones migratorias.

Personas con solicitudes de asilo pendientes e incluso permisos de trabajo vigentes podrían ser detenidas por ICE si su situación migratoria permite una acción de las autoridades.

Por qué es importante: Una solicitud pendiente o un permiso para trabajar no son lo mismo que tener un estatus migratorio aprobado. Esa diferencia puede convertirse en un riesgo al pasar por un aeropuerto.

TSA comparte datos de pasajeros con ICE

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pertenecen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según un acuerdo divulgado por American Oversight y reportado por ABC News, TSA puede compartir información de pasajeros con autoridades migratorias.

ICE puede comparar esos datos con sus propios registros para identificar personas que podrían estar sujetas a arresto.

Cómo funciona: La información compartida puede permitir que ICE identifique a una persona antes o durante su paso por el aeropuerto.

La información compartida puede permitir que ICE identifique a una persona antes o durante su paso por el aeropuerto. En números: ABC News reportó al menos 27 arrestos en aeropuertos mediante esta táctica, aunque el documento obtenido por el medio no precisó durante qué periodo ocurrieron.

La abogada de inmigración Rosanna Berardi explicó a ABC News que ICE ya tenía autoridad para detener a personas con órdenes finales de deportación o estatus migratorio vencido. Lo novedoso, señaló, es el lugar y el método utilizado.