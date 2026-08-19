¿Puede ICE detenerte en un aeropuerto si tienes asilo pendiente o permiso de trabajo?
Publicado el19/08/2026 a las 07:56
Tener una solicitud de asilo abierta o autorización para trabajar no necesariamente impide una detención migratoria durante un vuelo doméstico en Estados Unidos.
Las detenciones de inmigrantes en aeropuertos de Estados Unidos están encendiendo alertas entre abogados y organizaciones migratorias.
Personas con solicitudes de asilo pendientes e incluso permisos de trabajo vigentes podrían ser detenidas por ICE si su situación migratoria permite una acción de las autoridades.
Por qué es importante: Una solicitud pendiente o un permiso para trabajar no son lo mismo que tener un estatus migratorio aprobado. Esa diferencia puede convertirse en un riesgo al pasar por un aeropuerto.
TSA comparte datos de pasajeros con ICE
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pertenecen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según un acuerdo divulgado por American Oversight y reportado por ABC News, TSA puede compartir información de pasajeros con autoridades migratorias.
ICE puede comparar esos datos con sus propios registros para identificar personas que podrían estar sujetas a arresto.
- Cómo funciona: La información compartida puede permitir que ICE identifique a una persona antes o durante su paso por el aeropuerto.
- En números: ABC News reportó al menos 27 arrestos en aeropuertos mediante esta táctica, aunque el documento obtenido por el medio no precisó durante qué periodo ocurrieron.
La abogada de inmigración Rosanna Berardi explicó a ABC News que ICE ya tenía autoridad para detener a personas con órdenes finales de deportación o estatus migratorio vencido. Lo novedoso, señaló, es el lugar y el método utilizado.
Asilo pendiente y permiso de trabajo no significan lo mismo
El punto central para los viajeros es distinguir entre tener un trámite abierto, autorización para trabajar y contar con un estatus migratorio que ofrezca otras protecciones.
DHS ha insistido en esta diferencia.
“Un permiso de trabajo o una solicitud pendiente no otorgan estatus legal en Estados Unidos”, dijo un portavoz de la agencia en el caso de Oswaldo Pirela.
NBC News también documentó detenciones de solicitantes de asilo sin antecedentes criminales en distintos estados.
DHS sostuvo ante ese medio que un caso de asilo pendiente no impide necesariamente una acción de las autoridades migratorias.
- A quién afecta: Organizaciones migratorias advierten de un riesgo mayor para personas con órdenes de deportación, visas vencidas, estatus temporales terminados o solicitudes migratorias todavía pendientes.
- El límite: Esto no significa que cualquier persona con asilo pendiente vaya a ser detenida al tomar un avión.
El caso de Oswaldo Pirela muestra el riesgo
FACT CHECK: This Venezuelan illegal alien, Oswaldo Jose Pirela Dominguez, was granted permission by the Obama Administration to remain in our nation until February 10, 2018. In violation of our nation’s laws, he overstayed his welcome by more than 8 YEARS.
NOBODY is above the… https://t.co/gmaNyC8Ktq
— Homeland Security (@DHSgov) August 18, 2026
El caso reciente de Oswaldo Pirela, coordinador de receptores de ligas menores de los San Diego Padres, puso el tema nuevamente bajo atención.
Pirela, venezolano de 34 años, fue detenido por ICE en el Aeropuerto Internacional de El Paso cuando regresaba de un viaje laboral.
Su familia aseguró que tiene una solicitud de asilo pendiente y que ha renovado continuamente su autorización de trabajo.
DHS presentó una versión distinta: afirmó que Pirela no tiene estatus legal y que enfrentará un proceso de deportación.
- La diferencia: La familia señala sus trámites migratorios y permisos vigentes; DHS sostiene que estos no equivalen a un estatus legal.
- Qué sigue: Pirela permanecía bajo custodia de ICE mientras continuaba su proceso migratorio.
¿Qué revisar antes de viajar en avión?
El abogado de inmigración Haim Vásquez ha advertido sobre los riesgos de vuelos domésticos para personas con procesos de asilo pendientes bajo las actuales prácticas de detención.
Organizaciones de defensa de inmigrantes recomiendan evaluar cada situación individual con un abogado antes de viajar y prepararse ante una eventual detención.
- Antes de viajar: Revisar si existe una orden de deportación, llevar copias físicas de documentos migratorios importantes y considerar alternativas al avión cuando el riesgo individual sea elevado.
- Plan familiar: Tener disponibles los teléfonos de un abogado y familiares, además de preparar quién podría hacerse cargo de los hijos u otras responsabilidades en caso de detención.
La existencia de un permiso de trabajo o un caso migratorio abierto puede demostrar que una persona tiene un trámite ante el gobierno, pero no garantiza por sí sola que ICE no pueda detenerla.
Por eso, el riesgo depende de las circunstancias migratorias particulares de cada viajero.
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FUENTES: NBC News / The Guardian / Nilc / Univision / ABC News