Minnesota lleva a Texas a tribunales por agente de ICE acusado de disparar a migrante

Minnesota demanda a Texas por agente de ICE

Castro permanece detenido en Texas

Autoridades advierten posible fuga

Minnesota abrió una disputa judicial con Texas para conseguir la extradición de Christian Castro, un agente de ICE acusado de disparar en una pierna a un migrante venezolano durante un operativo migratorio.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó la demanda este martes y sostiene que Texas ha demorado un trámite que permitiría trasladar al agente para enfrentar los cargos.

“Castro ha sido acusado de violar la ley en Minnesota y debe enfrentar a la Justicia aquí”, afirmó Ellison al explicar por qué el estado decidió recurrir a los tribunales.

Por qué importa: El caso enfrenta a dos estados por la entrega de un agente federal y ocurre mientras aumentan los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza durante operativos de inmigración.

Minnesota acusa a Texas de frenar extradición de agente de ICE

Castro fue arrestado en mayo en Harlingen, al sur de Texas, por agentes estatales y miembros de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota, días después de que se presentaran cargos.

La Justicia de Minnesota lo acusa de disparar contra Julio César Sosa, migrante venezolano, durante la operación “Metro Surge”, un amplio despliegue de ICE realizado en el estado.

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También enfrenta señalamientos por un informe en el que presuntamente afirmó de manera falsa que Sosa y otro migrante lo atacaron utilizando una pala y un palo de escoba.