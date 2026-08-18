Minnesota lleva a Texas a tribunales por agente de ICE acusado de disparar a migrante
Publicado el18/08/2026 a las 13:20
- Minnesota demanda a Texas por agente de ICE
- Castro permanece detenido en Texas
- Autoridades advierten posible fuga
Minnesota abrió una disputa judicial con Texas para conseguir la extradición de Christian Castro, un agente de ICE acusado de disparar en una pierna a un migrante venezolano durante un operativo migratorio.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó la demanda este martes y sostiene que Texas ha demorado un trámite que permitiría trasladar al agente para enfrentar los cargos.
“Castro ha sido acusado de violar la ley en Minnesota y debe enfrentar a la Justicia aquí”, afirmó Ellison al explicar por qué el estado decidió recurrir a los tribunales.
- Por qué importa: El caso enfrenta a dos estados por la entrega de un agente federal y ocurre mientras aumentan los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza durante operativos de inmigración.
Minnesota acusa a Texas de frenar extradición de agente de ICE
Castro fue arrestado en mayo en Harlingen, al sur de Texas, por agentes estatales y miembros de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota, días después de que se presentaran cargos.
La Justicia de Minnesota lo acusa de disparar contra Julio César Sosa, migrante venezolano, durante la operación “Metro Surge”, un amplio despliegue de ICE realizado en el estado.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
También enfrenta señalamientos por un informe en el que presuntamente afirmó de manera falsa que Sosa y otro migrante lo atacaron utilizando una pala y un palo de escoba.
- El dato: Minnesota asegura que Texas ha atendido más de 30 solicitudes de extradición procedentes de ese estado durante los últimos cinco años, según la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty.
Keith Ellison advierte sobre posible fuga de Christian Castro
La demanda busca una orden que impida la liberación de Castro y obligue al gobernador de Texas, Greg Abbott, a firmar los documentos necesarios para completar la extradición.
Ellison sostiene que Abbott debió autorizar el traslado hace meses y considera que la demora no responde simplemente al funcionamiento habitual del procedimiento.
“Nunca habíamos escuchado que un proceso de este tipo tardara tanto. Es algo administrativo y no debería ser controvertido, pero está claro que esto no es accidental, sino una decisión”, afirmó.
- El proceso: Castro permanece detenido cerca de la frontera con México y Minnesota intenta conseguir su traslado antes de que expire el periodo durante el cual puede permanecer bajo custodia esperando la extradición.
Minnesota teme que agente pueda abandonar EEUU
Las autoridades expresaron preocupación por una posible fuga debido a la cercanía de Castro con México y a las conexiones que, según Moriarty, mantiene con ese país.
“Hay indicios de que Castro podría fugarse” de Estados Unidos en caso de quedar libre, señaló la fiscal del condado donde presuntamente ocurrió el incidente.
- Qué pueden hacer: Minnesota busca acelerar el procedimiento mediante los tribunales y conseguir una orden que mantenga detenido a Castro mientras se resuelve la solicitud de extradición.
- El límite: Ellison advirtió que queda poco más de una semana antes de que se cumpla el plazo de 90 días establecido por la legislación de Texas para mantener detenida a una persona que espera ser extraditada.
Caso ocurre tras polémica operación Metro Surge
Sosa fue una de tres personas que recibieron disparos de agentes de ICE durante “Metro Surge”, operativo que movilizó a cientos de agentes migratorios en Minneapolis y provocó fuertes enfrentamientos.
Las otras dos personas mencionadas en relación con esos episodios, Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, murieron tras recibir disparos de agentes migratorios.
Desde enero de 2025 se han registrado al menos 30 incidentes en los que agentes de ICE dispararon contra civiles, dejando ocho muertos, de acuerdo con el medio especializado The Trace.
El caso también llega después de que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidiera en junio una investigación “independiente” sobre muertes relacionadas con operativos migratorios y cuestionara la “falta de transparencia”, señaló ‘The Guardian‘, ‘EFE’, y ‘NBC News‘.