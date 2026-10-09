Juez federal prohíbe a ICE deportar a dominicano herido de bala durante detención frente a su hijo en Nueva York
Publicado el 09/10/2026 a las 19:39
- Juez federal frena deportación de dominicano.
- Agentes dispararon mientras estaba con hijo.
- Abogados denuncian dolor y atención insuficiente.
ICE Oscar Belgal. Un juez federal prohibió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportar a Oscar Belgal, un dominicano de 28 años que resultó herido de bala durante una operación migratoria en Nueva York, mientras se encontraba dentro de su vehículo acompañado de su hijo de cinco años.
La decisión fue emitida este viernes 9 de octubre por el juez Paul Oetken, quien ordenó mantener al inmigrante bajo custodia en Nueva York o Nueva Jersey mientras analiza una solicitud urgente presentada por sus abogados para conseguir su liberación.
De acuerdo con la agencia EFE, que cita información de The New York Times, Belgal fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una cárcel federal ubicada en Brooklyn, después de permanecer bajo custodia de ICE en Newark, Nueva Jersey.
ICE Oscar Belgal: Dominicano recibió un disparo frente a su hijo de cinco años[caption id="attachment_1696105" align="alignnone" width="1200"] Organizaciones defensoras de inmigrantes convocaron una protesta en Manhattan para exigir explicaciones por el tiroteo durante la operación de ICE. Foto: EFE.[/caption]
El incidente ocurrió el jueves en Marble Hill, al norte de Manhattan, cuando agentes federales intentaron detener a Belgal mientras permanecía dentro de su automóvil.
Durante la operación, al menos un agente disparó siete veces, según informó la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch. El dominicano sufrió una herida de bala en el cuello y fue trasladado a un hospital.
El menor que lo acompañaba resultó físicamente ileso. Sin embargo, la gobernadora Kathy Hochul aseguró que el niño quedó profundamente afectado por lo sucedido.
Según declaraciones recogidas por EFE, Hochul indicó que el pequeño se encuentra nuevamente con su madre, pero está "traumatizado" y "no habla".
Abogados aseguran que todavía tiene una bala en el cuerpo[caption id="attachment_1696106" align="alignnone" width="1200"] El tiroteo ocurrió cuando Belgal estaba dentro de un automóvil acompañado de su hijo de cinco años, quien resultó físicamente ileso. Foto: EFE.[/caption]
La situación médica de Belgal también provocó preocupación entre sus representantes legales, quienes cuestionaron las condiciones de su detención después del tiroteo.
Paige Austin, abogada de la organización Make The Road, afirmó que el dominicano pasó la noche en "una celda, no una cama de hospital", pese a haber recibido un disparo horas antes.
La representante legal agregó que Belgal continúa sintiendo "dolor" y asegura que "aún tiene una bala en su cuerpo".
Según los fiscales, el hombre recibió el alta hospitalaria alrededor de las 10 de la noche del jueves y posteriormente fue trasladado a Nueva Jersey.
¿Por qué ICE intentaba detener al dominicano?[caption id="attachment_1696104" align="alignnone" width="1200"] Un juez federal ordenó a ICE no deportar al ciudadano dominicano mientras estudia la solicitud de libertad presentada por sus abogados. Foto: EFE.[/caption]
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que Belgal tiene antecedentes penales y lo vinculó con la pandilla dominicana de los Trinitarios.
La agencia sostuvo que el hombre "utilizó su coche como un arma" al presuntamente acelerar hacia los agentes cuando intentaban ejecutar una orden de arresto.
El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que los funcionarios desconocían que había un niño dentro del vehículo cuando abrieron fuego.
Estas afirmaciones corresponden a la versión oficial del Gobierno federal y forman parte de un incidente que continúa bajo investigación.
ICE Oscar Belgal: Investigan el tiroteo y convocan protestas contra ICE
BREAKING: A federal judge has halted the deportation of Oscar Belgal, the man shot by an ICE agent during an operation in the Bronx Thursday.
The ruling also limits where ICE can transfer him while his legal challenge proceeds. https://t.co/HT22qjqpEy
— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 9, 2026
El DHS y el FBI investigan los disparos. Además, el fiscal del distrito de El Bronx, Darcel Clark, anunció una investigación sobre la actuación de los agentes federales.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, criticó el operativo y señaló que los agentes utilizaban máscaras y chalecos de construcción, lo que dificultaba identificarlos.
🇺🇸 #EEUU | El #NYPD difundió videos de las cámaras corporales de los primeros policías que atendieron a Oscar Belgal, de 28 años, baleado por agentes del #ICE en el #Bronx, frente a su hijo de 5 años.
Según las autoridades, el hombre intentaba evadir el arresto.
📹 AFP https://t.co/AofWJYR36z
— Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 9, 2026
Organizaciones defensoras de inmigrantes convocaron una manifestación en Foley Square, Manhattan, para exigir explicaciones, la publicación de las imágenes del incidente y responsabilidades por lo ocurrido.
Mientras avanzan las investigaciones, la orden judicial impide temporalmente la deportación de Belgal, pero no significa que haya sido liberado ni que su situación migratoria esté resuelta.
Fuente: Agencia EFE, con información atribuida a The New York Times, ABC, DHS y autoridades de Nueva York.
New details are emerging on Thursday's incident in the Bronx where ICE shot and wounded a man now-identified as Oscar Belgal, a Dominican national.
DHS official Marco Charles said Belgal "weaponized his vehicle" against ICE officers.
A five-year-old boy, suspected to be Belgal's son, was in the backseat of the car when Bengal was shot.
https://t.co/HClX5aRZuh
— ABC News (@ABC) October 9, 2026