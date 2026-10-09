Juez federal frena deportación de dominicano.

Agentes dispararon mientras estaba con hijo.

Abogados denuncian dolor y atención insuficiente.

ICE Oscar Belgal. Un juez federal prohibió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportar a Oscar Belgal, un dominicano de 28 años que resultó herido de bala durante una operación migratoria en Nueva York, mientras se encontraba dentro de su vehículo acompañado de su hijo de cinco años.

La decisión fue emitida este viernes 9 de octubre por el juez Paul Oetken, quien ordenó mantener al inmigrante bajo custodia en Nueva York o Nueva Jersey mientras analiza una solicitud urgente presentada por sus abogados para conseguir su liberación.

De acuerdo con la agencia EFE, que cita información de The New York Times, Belgal fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una cárcel federal ubicada en Brooklyn, después de permanecer bajo custodia de ICE en Newark, Nueva Jersey.

ICE Oscar Belgal: Dominicano recibió un disparo frente a su hijo de cinco años

[caption id="attachment_1696105" align="alignnone" width="1200"]Organizaciones defensoras de inmigrantes convocaron una protesta en Manhattan para exigir explicaciones por el tiroteo durante la operación de ICE. Foto: EFE.[/caption]

El incidente ocurrió el jueves en Marble Hill, al norte de Manhattan, cuando agentes federales intentaron detener a Belgal mientras permanecía dentro de su automóvil.

Durante la operación, al menos un agente disparó siete veces, según informó la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch. El dominicano sufrió una herida de bala en el cuello y fue trasladado a un hospital.

El menor que lo acompañaba resultó físicamente ileso. Sin embargo, la gobernadora Kathy Hochul aseguró que el niño quedó profundamente afectado por lo sucedido.

Según declaraciones recogidas por EFE, Hochul indicó que el pequeño se encuentra nuevamente con su madre, pero está "traumatizado" y "no habla".