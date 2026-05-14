Senado suspenderá salarios

Shutdowns afectan legisladores

Medida genera controversia El Senado respaldó una medida para suspender temporalmente los salarios de los senadores durante futuros cierres del gobierno federal. La aprobación ocurrió el 14 de mayo. La resolución fue aprobada mediante votación a viva voz. Ningún legislador presentó objeciones, según USA Today. La medida surge en medio de un contexto de creciente bloqueo político en Washington. En el último año, los cierres gubernamentales han alcanzado cifras récord. Estos cierres han afectado viajes de los estadounidenses. También han interrumpido servicios esenciales.

Senado suspenderá salarios en shutdowns The Senate took a key step to withhold senators’ pay during government shutdowns, a move some lawmakers hope will give their colleagues incentive to avoid them. Standoffs between Democrats and Republicans triggered three government shutdowns recently. https://t.co/AoEFUFVPQe — The Washington Post (@washingtonpost) May 14, 2026 Miles de empleados federales han quedado sin salario durante esos periodos.

Muchos trabajadores públicos enfrentaron dificultades para pagar sus facturas. Por qué importa: La resolución representa uno de los pocos avances bipartidistas recientes en el Senado. La propuesta busca que los legisladores compartan las consecuencias económicas de los cierres gubernamentales. Actualmente, los empleados federales suelen verse afectados directamente por las interrupciones presupuestarias. Los miembros del Congreso, en cambio, continúan recibiendo sus pagos.

John Kennedy impulsó la propuesta El senador republicano John Kennedy, de Luisiana, presentó la resolución. El legislador defendió públicamente la iniciativa antes de la votación. “He trabajado mucho para conseguir los votos necesarios para aprobar esto”, declaró Kennedy en el pleno del Senado el 13 de mayo. “Se trata de un sacrificio compartido”, añadió el senador republicano. TE PUEDE INTERESAR: Xavier Becerra lidera carrera por gobernación de California La resolución establece que los salarios de los senadores serán suspendidos temporalmente cuando una o más agencias federales cierren por falta de financiación.

Sin embargo, la medida no elimina definitivamente esos ingresos. Los senadores recibirán salarios atrasados cuando finalicen los cierres gubernamentales. La legislación solo requería aprobación del Senado. No necesitaba la firma del presidente para entrar en vigor. El cambio comenzará a aplicarse después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Los salarios del Senado seguirán acumulándose Los senadores de base reciben actualmente 174.000 dólares al año. Los líderes del Senado perciben salarios superiores. Los líderes de la mayoría y de la minoría ganan 193.400 dólares anuales. En total, el Congreso cuenta con 100 senadores.

Aunque varios integrantes del Senado poseen fortunas personales importantes, la medida avanzó sin resistencia visible dentro de la cámara. El respaldo casi unánime permitió una aprobación rápida. La votación evidenció consenso poco habitual entre republicanos y demócratas. La resolución busca responder al malestar generado por los frecuentes cierres del gobierno. Estas interrupciones han provocado presión pública sobre el Congreso. La Cámara de Representantes quedó fuera La medida aprobada únicamente afecta al Senado. No se aplica a la Cámara de Representantes. Más de 400 miembros de la Cámara continúan fuera de esta disposición. Los representantes también reciben un salario base anual de 174.000 dólares.