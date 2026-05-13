Becerra lidera encuestas

Swalwell salió contienda

California sigue dividida La contienda por la gobernación de California sigue sin un favorito claro. El exsecretario de Salud de EE.UU. Xavier Becerra encabeza la más reciente encuesta divulgada por Emerson College Polling. Por qué importa: La carrera rumbo a las primarias de junio permanece cerrada, según Infobae. Ningún candidato mantiene una ventaja amplia sobre el resto de aspirantes. Xavier Becerra lidera carrera electoral 🗳️ #XavierBecerra, lidera las encuestas de las #elecciones primarias para gobernador de #California, tras la salida de #EricSwalwell.https://t.co/FBhhgtjLfU

📷 Imagen vía EFE pic.twitter.com/q6PMsGTpUE — quiero tv USA (@quierotvusa) May 13, 2026 Becerra obtuvo un 19 % de intención de voto. El exfuncionario supera por un margen reducido al republicano Steve Hilton y al multimillonario demócrata Tom Steyer.

Ambos registraron un 17 % en la encuesta. El sondeo muestra una competencia ajustada. También refleja cambios importantes tras la salida del excongresista Eric Swalwell de la contienda. La salida de Swalwell cambió el panorama electoral Xavier Becerra aspira a ser el candidato demócrata para gobernar California. Habla de su rival, el republicano Steve Hilton. Puedes ver la entrevista completa en ViX y nuestro canal de YouTube. Cada domingo estrenamos episodio de #EstaSemana, el nuevo programa de @iliacalderon… pic.twitter.com/NDAxexRe3X — Esta Semana (@estasemananmas) May 12, 2026

El escenario político en California se transformó durante las últimas semanas. Eric Swalwell abandonó la carrera por la gobernación el mes pasado. El ahora excongresista también dejó su puesto en la Cámara de Representantes de EE.UU. TE PUEDE INTERESAR: ICE nombra a exdirectivo que trabajó con Bush y Obama como nuevo director interino

Su salida ocurrió después de que varias mujeres presentaran acusaciones de abuso sexual contra él. Antes de abandonar la contienda, Swalwell lideraba las encuestas demócratas. Su retiro abrió espacio para otros aspirantes dentro del Partido Demócrata. El principal beneficiado fue Xavier Becerra. El exsecretario de Salud logró aumentar significativamente su respaldo electoral.

La encuesta muestra uno de los mayores avances dentro de la competencia. Becerra pasó de registrar apenas un 3 % en marzo. Ahora lidera con un 19 % de intención de voto. Ese crecimiento lo colocó al frente de una elección todavía muy disputada. Xavier Becerra busca hacer historia en California Becerra cuenta con una larga trayectoria política en California y Washington.

Fue fiscal de California antes de integrar el gabinete federal. También representó durante más de dos décadas a un distrito californiano en el Congreso de EE.UU. Ahora busca convertirse en el primer latino en gobernar California desde 1875. Su candidatura ha ganado impulso tras la salida de Swalwell. Sin embargo, la diferencia con sus rivales sigue siendo reducida.

Steve Hilton permanece cerca del primer lugar. Tom Steyer también continúa competitivo dentro de la carrera demócrata. La encuesta confirma que todavía no existe un candidato dominante. La competencia permanece abierta rumbo a las primarias estatales. Otros candidatos siguen en competencia rumbo a junio La lista de aspirantes incluye a otros nombres relevantes.

El alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, aparece con un 11 %. El republicano se mantiene detrás de los tres punteros. La excongresista Katie Porter obtuvo un 10 % de intención de voto. California celebrará sus primarias para gobernador en junio. El sistema electoral del estado permite avanzar a los dos candidatos más votados.