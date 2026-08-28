Guerra comercial con Canadá golpea a Nueva York: Hochul alerta por precios y turismo

Guerra comercial con Canadá

Nueva York denuncia pérdidas

Turismo canadiense cae fuertemente

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó este viernes una dura advertencia sobre las consecuencias económicas que está dejando en su estado la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá.

La demócrata señaló que los aranceles están elevando costos para consumidores, agricultores, empresas y gobiernos locales, mientras negocios cercanos a la frontera enfrentan una reducción de visitantes canadienses.

Según Hochul, Nueva York ha recibido alrededor de tres millones menos de visitas procedentes de Canadá respecto al año pasado, una caída especialmente sensible para las comunidades del norte del estado.

La gobernadora calificó como “absolutamente indignante” profundizar la confrontación comercial con Canadá mientras otros conflictos internacionales también ejercen presión sobre las cadenas de suministro.

Nueva York siente el golpe de los aranceles a Canadá

La economía del norte de Nueva York mantiene estrechos vínculos con su vecino, por lo que cualquier interrupción del comercio puede extenderse rápidamente desde las fábricas hasta comercios y consumidores.

“La industria manufacturera del norte del estado depende de empresas canadienses, del acero canadiense, del aluminio canadiense. Y nuestras bodegas están sufriendo”, afirmó Hochul durante una entrevista en “Morning Joe”.

TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto

La gobernadora aseguró que propietarios de viñedos y hoteles le han comunicado que los visitantes canadienses han reducido sus viajes, afectando directamente a establecimientos que dependen de ese flujo turístico.

“Los canadienses simplemente dejaron de venir”, afirmó Hochul, quien agregó que el turismo ha disminuido en pequeños pueblos del norte y advirtió sobre el deterioro de la relación bilateral.