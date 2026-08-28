Guerra comercial con Canadá golpea a Nueva York: Hochul alerta por precios y turismo
Publicado el28/08/2026 a las 15:45
- Guerra comercial con Canadá
- Nueva York denuncia pérdidas
- Turismo canadiense cae fuertemente
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó este viernes una dura advertencia sobre las consecuencias económicas que está dejando en su estado la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá.
La demócrata señaló que los aranceles están elevando costos para consumidores, agricultores, empresas y gobiernos locales, mientras negocios cercanos a la frontera enfrentan una reducción de visitantes canadienses.
Según Hochul, Nueva York ha recibido alrededor de tres millones menos de visitas procedentes de Canadá respecto al año pasado, una caída especialmente sensible para las comunidades del norte del estado.
La gobernadora calificó como “absolutamente indignante” profundizar la confrontación comercial con Canadá mientras otros conflictos internacionales también ejercen presión sobre las cadenas de suministro.
Nueva York siente el golpe de los aranceles a Canadá
La economía del norte de Nueva York mantiene estrechos vínculos con su vecino, por lo que cualquier interrupción del comercio puede extenderse rápidamente desde las fábricas hasta comercios y consumidores.
“La industria manufacturera del norte del estado depende de empresas canadienses, del acero canadiense, del aluminio canadiense. Y nuestras bodegas están sufriendo”, afirmó Hochul durante una entrevista en “Morning Joe”.
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La gobernadora aseguró que propietarios de viñedos y hoteles le han comunicado que los visitantes canadienses han reducido sus viajes, afectando directamente a establecimientos que dependen de ese flujo turístico.
“Los canadienses simplemente dejaron de venir”, afirmó Hochul, quien agregó que el turismo ha disminuido en pequeños pueblos del norte y advirtió sobre el deterioro de la relación bilateral.
Canadá responderá con aranceles de hasta 50%
La disputa comenzó a intensificarse después de que Trump impusiera en febrero de 2025 aranceles del 25% a productos canadienses, mientras el sector energético quedó sujeto inicialmente a una tasa del 10%.
Tras el fracaso de nuevas negociaciones este mes, Washington avanzó con aranceles de hasta 50% sobre determinados productos canadienses, profundizando una confrontación entre dos economías altamente integradas.
Canadá respondió con medidas que entrarán en vigor el 8 de septiembre y afectarán productos estadounidenses por aproximadamente 27,600 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos $20,000 millones estadounidenses.
Para Nueva York, el problema está especialmente cerca: “Esto tiene que parar”, sostuvo Hochul al advertir que los mayores costos terminan afectando a gobiernos locales, agricultores, compañías y familias.
Hochul advierte consecuencias políticas para Trump
La gobernadora también llevó la disputa al terreno electoral y aseguró que la política comercial de Trump podría convertirse en un problema para los republicanos durante las elecciones de medio mandato de noviembre.
“También están cometiendo un error político grave, porque la gente se va a rebelar contra esto”, afirmó Hochul, quien considera que reconstruir la relación con Canadá podría tomar mucho tiempo.
La demócrata confirmó además que habló con el primer ministro canadiense, Mark Carney, aunque no reveló detalles sobre la conversación ni posibles medidas para reducir el impacto económico sobre Nueva York.
La tensión bilateral sumó otro elemento esta semana después de que Trump firmara una orden para cambiar el nombre del lago Ontario, compartido por Nueva York y Canadá, a “lago América”, en plena escalada comercial, apuntó ‘EFE’, ‘Infobae‘ y ‘Yahoo‘.