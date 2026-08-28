¿De dónde viene el nombre del Lago Ontario y por qué Trump quiere cambiarlo?

Durante esta semana, el presidente Donald Trump ordenó que el gobierno federal de Estados Unidos cambie el nombre del Lago Ontario por “Lake America”, una decisión que deberá reflejarse en mapas y documentos oficiales estadounidenses.

Por qué importa: Ontario es un nombre de origen indígena utilizado desde hace más de cuatro siglos, mientras que Estados Unidos comparte el lago con Canadá y no puede imponerle la nueva denominación.

Origen del nombre Lago Ontario

El nombre “Ontario” no nació con la provincia canadiense. Sus raíces se encuentran en las lenguas de los pueblos indígenas que habitaban la región mucho antes de las actuales fronteras.

Fuentes oficiales de Canadá señalan que deriva del término iroqués kanadario, traducido como “agua brillante”. Otra fuente gubernamental indica que el término puede interpretarse como “vasta masa de agua”.

El dato: documentos históricos ya utilizaban Ontario alrededor de 1641 para identificar esta zona de los Grandes Lagos.

El nombre sobrevivió a las distintas denominaciones utilizadas durante la colonización europea y terminó dando nombre también a la provincia de Ontario, creada en 1867.

Esto significa que Ontario como denominación geográfica es anterior tanto a la independencia estadounidense de 1776 como a la Confederación canadiense de 1867.