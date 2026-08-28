¿De dónde viene el nombre del Lago Ontario y por qué Trump quiere cambiarlo?
Publicado el28/08/2026 a las 16:59
Durante esta semana, el presidente Donald Trump ordenó que el gobierno federal de Estados Unidos cambie el nombre del Lago Ontario por “Lake America”, una decisión que deberá reflejarse en mapas y documentos oficiales estadounidenses.
Por qué importa: Ontario es un nombre de origen indígena utilizado desde hace más de cuatro siglos, mientras que Estados Unidos comparte el lago con Canadá y no puede imponerle la nueva denominación.
Origen del nombre Lago Ontario
El nombre “Ontario” no nació con la provincia canadiense. Sus raíces se encuentran en las lenguas de los pueblos indígenas que habitaban la región mucho antes de las actuales fronteras.
Fuentes oficiales de Canadá señalan que deriva del término iroqués kanadario, traducido como “agua brillante”. Otra fuente gubernamental indica que el término puede interpretarse como “vasta masa de agua”.
El dato: documentos históricos ya utilizaban Ontario alrededor de 1641 para identificar esta zona de los Grandes Lagos.
El nombre sobrevivió a las distintas denominaciones utilizadas durante la colonización europea y terminó dando nombre también a la provincia de Ontario, creada en 1867.
Esto significa que Ontario como denominación geográfica es anterior tanto a la independencia estadounidense de 1776 como a la Confederación canadiense de 1867.
Trump argumenta que el lago es estratégico para EE.UU.
Trump firmó la orden ejecutiva el 27 de agosto. El documento presenta al lago como parte de la historia estadounidense y destaca su importancia para el comercio, la energía, la navegación y la defensa.
La Casa Blanca también sostiene que Estados Unidos ha invertido casi $4,000 millones durante la última década en proteger el ecosistema de los Grandes Lagos y aporta nueve de los 11 rompehielos que operan allí.
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La razón oficial: Trump considera que la importancia económica y estratégica del lago justifica reconocerlo como “Lake America”.
La decisión llega además en medio de fuertes tensiones comerciales con Canadá, lo que convierte el cambio de nombre en otro punto de fricción entre Washington y Ottawa.
¿Realmente dejará de llamarse Lago Ontario?
La orden establece que el secretario del Interior, Doug Burgum, debe coordinar el cambio con la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos.
El gobierno tiene 30 días para actualizar el Geographic Names Information System y eliminar allí las referencias a “Lake Ontario”.
Las agencias federales deberán utilizar “Lake America” en mapas, contratos, documentos y comunicaciones.
El límite: la orden regula la denominación utilizada por el gobierno federal estadounidense; no obliga a Canadá a abandonar el nombre Lago Ontario.
El primer ministro canadiense Mark Carney rechazó el cambio y defendió el origen indígena del nombre, asegurando que Canadá continuará utilizándolo.
La disputa deja así dos nombres para un mismo cuerpo de agua compartido: Washington busca convertir “Lake America” en parte de su nomenclatura oficial, mientras Canadá reivindica una denominación indígena con siglos de historia.
Fuente: UnoTV, MundoNOW