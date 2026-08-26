Gobierno de Trump advierte que el Kennedy Center podría ser demolido si un juez bloquea las obras

La administración Trump advirtió ante un tribunal que el Kennedy Center podría terminar demolido si se bloquean las renovaciones que considera necesarias para salvar el histórico complejo cultural.

Por qué importa: La advertencia eleva el conflicto sobre el futuro del Kennedy Center, donde también está en disputa el intento de volver a colocar el nombre de Donald Trump.

El abogado del Departamento de Justicia Brantley T. Mayers presentó el lunes el escenario de una eventual demolición en documentos judiciales.

Según Mayers, sin las obras, el centro seguiría deteriorándose hasta convertirse en una estructura insegura que tendría que ser demolida.

El Gobierno plantea incluso reemplazar el Kennedy Center

Trump administration suggests Kennedy Center could be demolished if court blocks planned renovations https://t.co/2qvr7gKvei pic.twitter.com/wB0SMJ7N5R — ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 26, 2026

La alternativa: El documento menciona que posteriormente podría construirse un anfiteatro al aire libre con vistas al río Potomac.

Los abogados del Gobierno calificaron al Kennedy Center de “estructuralmente deficiente, fundamentalmente inseguro” y aseguraron que su situación financiera también requiere una intervención.

La presentación sostiene que Trump consiguió $258 millones del Congreso para la restauración y movilizó nuevos donantes para crear un fondo destinado al centro.

Sin embargo, el documento proporcionado no detalla qué ha ocurrido hasta ahora con esos recursos.

La postura oficial: El Gobierno argumenta que los esfuerzos de Trump son fundamentales para conseguir donaciones y garantizar la renovación estructural del complejo.