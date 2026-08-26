Gobierno de Trump advierte que el Kennedy Center podría ser demolido si un juez bloquea las obras
Publicado el26/08/2026 a las 15:50
La administración Trump advirtió ante un tribunal que el Kennedy Center podría terminar demolido si se bloquean las renovaciones que considera necesarias para salvar el histórico complejo cultural.
Por qué importa: La advertencia eleva el conflicto sobre el futuro del Kennedy Center, donde también está en disputa el intento de volver a colocar el nombre de Donald Trump.
El abogado del Departamento de Justicia Brantley T. Mayers presentó el lunes el escenario de una eventual demolición en documentos judiciales.
Según Mayers, sin las obras, el centro seguiría deteriorándose hasta convertirse en una estructura insegura que tendría que ser demolida.
El Gobierno plantea incluso reemplazar el Kennedy Center
Trump administration suggests Kennedy Center could be demolished if court blocks planned renovations https://t.co/2qvr7gKvei pic.twitter.com/wB0SMJ7N5R
— ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 26, 2026
La alternativa: El documento menciona que posteriormente podría construirse un anfiteatro al aire libre con vistas al río Potomac.
Los abogados del Gobierno calificaron al Kennedy Center de “estructuralmente deficiente, fundamentalmente inseguro” y aseguraron que su situación financiera también requiere una intervención.
La presentación sostiene que Trump consiguió $258 millones del Congreso para la restauración y movilizó nuevos donantes para crear un fondo destinado al centro.
Sin embargo, el documento proporcionado no detalla qué ha ocurrido hasta ahora con esos recursos.
La postura oficial: El Gobierno argumenta que los esfuerzos de Trump son fundamentales para conseguir donaciones y garantizar la renovación estructural del complejo.
Documentos anteriores describían obras menos radicales
The Trump administration is threatening to tear down the Kennedy Center if planned renovations, including adding President Trump’s name to the building’s facade, do not move forward. @jayobtv reports. pic.twitter.com/JuA6lW7mwL
— Good Morning America (@GMA) August 26, 2026
La posibilidad de una demolición contrasta con explicaciones anteriores sobre el alcance de los trabajos previstos en el Kennedy Center.
Matt Floca, director ejecutivo del centro, había señalado ante el tribunal que el exterior del edificio principal no sería afectado significativamente.
También explicó que los trabajos incluirían nuevos elevadores de escenario, sistemas de aparejo, mejoras eléctricas y reparaciones para prevenir filtraciones.
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La diferencia: Floca aseguró anteriormente que la renovación no reduciría el edificio hasta dejar únicamente su estructura de acero.
Un portavoz del Kennedy Center dijo el martes que la demolición mencionada en la nueva presentación representa un escenario hipotético si las renovaciones quedan bloqueadas.
Otro funcionario había asegurado en abril que las instalaciones no serían desmanteladas durante las obras.
El nombre de Trump está en el centro de otra batalla
La disputa judicial también involucra a la representante demócrata Joyce Beatty, quien intenta impedir que la administración cierre completamente el Kennedy Center.
Beatty también cuestiona el nuevo intento de la junta directiva designada por Trump de colocar el nombre del presidente en la fachada.
Un juez ya determinó que el intento anterior era ilegal y ordenó retirar el nombre de Trump, al considerar que solamente el Congreso puede cambiar oficialmente el nombre del centro.
El nuevo nombre: La junta propone ahora “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts Restored and Renovated by President Donald J. Trump”.
Trump apeló la decisión anterior, según NBCNews.
Una audiencia podría definir el próximo paso
El enfrentamiento regresará al tribunal este jueves por la tarde en Washington, D.C., con una audiencia sobre el cierre previsto y el cambio de nombre.
Beatty sostiene que la decisión de cerrar fue precipitada y que los integrantes de la junta no recibieron suficiente información antes de votar.
Qué sigue: El tribunal deberá considerar los nuevos argumentos mientras continúa pendiente la apelación sobre el nombre de Trump.