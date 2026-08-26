Washington vuelve a demandar por norma de Trump sobre voto por correo

Washington y otros 24 estados lanzaron un nuevo intento para bloquear las restricciones impulsadas por el presidente Donald Trump sobre el voto por correo, días después de una decisión de la Corte Suprema.

Por qué importa: Los estados advierten que la norma podría alterar sus sistemas de votación por correo apenas semanas antes de las elecciones de noviembre.

La nueva demanda fue presentada por 24 fiscales generales y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, según los documentos judiciales citados por Axios.

La norma final del USPS abre una nueva batalla judicial

Secretary of State Steve Hobbs said Washington state is poised to sue again over Trump’s executive order to restrict mail-in ballots. https://t.co/DLTWhRznSK — The Seattle Times (@seattletimes) August 26, 2026

El desafío apunta ahora contra la norma final del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), publicada este miércoles en el Registro Federal para implementar disposiciones ordenadas por Trump.

Lo que cambia: Los estados sostienen que ahora existe una norma definitiva que pueden impugnar ante los tribunales.

La disputa: Alegan que la regulación viola la Constitución y varias leyes federales.

El caso anterior llegó hasta la Corte Suprema, que esta semana levantó una orden de un tribunal inferior que impedía aplicar las disposiciones.

Pero esa decisión no resolvió si las medidas de Trump son legales. Según Axios, el tribunal consideró que los estados habían presentado su desafío demasiado pronto.