Washington vuelve a demandar por norma de Trump sobre voto por correo
Publicado el26/08/2026 a las 15:18
Washington y otros 24 estados lanzaron un nuevo intento para bloquear las restricciones impulsadas por el presidente Donald Trump sobre el voto por correo, días después de una decisión de la Corte Suprema.
Por qué importa: Los estados advierten que la norma podría alterar sus sistemas de votación por correo apenas semanas antes de las elecciones de noviembre.
La nueva demanda fue presentada por 24 fiscales generales y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, según los documentos judiciales citados por Axios.
La norma final del USPS abre una nueva batalla judicial
Secretary of State Steve Hobbs said Washington state is poised to sue again over Trump’s executive order to restrict mail-in ballots. https://t.co/DLTWhRznSK
— The Seattle Times (@seattletimes) August 26, 2026
El desafío apunta ahora contra la norma final del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), publicada este miércoles en el Registro Federal para implementar disposiciones ordenadas por Trump.
Lo que cambia: Los estados sostienen que ahora existe una norma definitiva que pueden impugnar ante los tribunales.
La disputa: Alegan que la regulación viola la Constitución y varias leyes federales.
El caso anterior llegó hasta la Corte Suprema, que esta semana levantó una orden de un tribunal inferior que impedía aplicar las disposiciones.
Pero esa decisión no resolvió si las medidas de Trump son legales. Según Axios, el tribunal consideró que los estados habían presentado su desafío demasiado pronto.
Washington advierte de problemas para votar por correo
States renew fight against Trump’s mail-in voting rule https://t.co/lB1g9HQG2u
— Axios (@axios) August 26, 2026
La orden ejecutiva firmada por Trump el 31 de marzo exige crear «listas estatales de ciudadanía» con los votantes considerados elegibles.
También ordena al USPS no enviar boletas por correo a personas que no aparezcan en esas listas estatales.
Los estados argumentan que tendrían que rediseñar sobres y crear nuevos sistemas para transmitir listas de votantes al Servicio Postal con apenas semanas de preparación.
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El riesgo, según la demanda: Sin un nuevo bloqueo judicial, las reglas podrían dificultar los programas estatales de voto por correo y dejar a algunos electores sin poder votar mediante ese sistema.
«La Constitución es clara: los estados controlan las elecciones, no el presidente», declaró el fiscal general de Washington, Nick Brown.
Brown agregó que el USPS no tiene autoridad para negar a los residentes de Washington su derecho al voto.
La Casa Blanca defiende las restricciones de Trump
La administración Trump sostiene una posición completamente diferente y presenta las medidas como necesarias para proteger la integridad electoral.
La portavoz de la Casa Blanca Lauren Bis dijo a Axios que la reciente decisión de la Corte Suprema representó «una importante victoria para la seguridad de las elecciones estadounidenses».
La posición de Trump: La Casa Blanca sostiene que las medidas buscan proteger el voto por correo y garantizar que solamente ciudadanos estadounidenses elijan a sus representantes.
El nuevo litigio se desarrolla además contra el calendario electoral. Washington y varios estados tienen previsto comenzar a enviar las boletas por correo en septiembre.
Qué sigue: Los estados buscan frenar la norma antes de que su implementación obligue a realizar cambios en sus sistemas para las elecciones de noviembre.